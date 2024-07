Neueste Version der LifeSphere®-Regulierungsplattform ermöglicht Unternehmen die Nutzung der neuesten GenAI-Technologie

End-to-End-Funktionalität hilft, die explodierenden Kosten für die Einhaltung von Vorschriften zu senken und ineffiziente Arbeitsabläufe zu beseitigen

Die Cloud-basierte Plattform ermöglicht Effizienzsteigerungen von mehr als 50 % im Bereich der Regulierungsvorgänge, indem sie Daten, Inhalte und Prozesse in einem einzigen Ökosystem zusammenführt.

Die Plattform ist interoperabel mit den LifeSphere Sicherheits- und Qualitätssystemen.

Unternehmen haben die Möglichkeit, LifeSphere NavaX, ArisGlobals kognitive Computing-Engine der nächsten Generation, einzubinden, welche GenAI und LLMs nutzt, um die Aufnahme und Generierung von Inhalten sowie erweiterte Einblicke zu unterstützen.

BOSTON, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein innovatives Technologieunternehmen an der Spitze der Biowissenschaften und Schöpfer von LifeSphere®, gab heute die Einführung seiner neuen LifeSphere®-Regulatory-Plattform bekannt, einer einheitlichen Plattform für das End-to-End-Management von Regulierungsangelegenheiten. Die Plattform vereinfacht die regulatorischen Arbeitsabläufe und ermöglicht es Unternehmen, ihre Transparenz und Datenqualität zu verbessern.

Das neue Produkt-Ökosystem der LifeSphere Regulatory Platform umfasst:

Regulierungs-Informationsmanagement (RIM) – Verbessert die Datenqualität, die globale Übersicht und die Kontrolle mit robusten Funktionen für das Produktinformationsmanagement, die Regulierungsplanung, Nachverfolgung und Datenverwaltung.

– Verbessert die Datenqualität, die globale Übersicht und die Kontrolle mit robusten Funktionen für das Produktinformationsmanagement, die Regulierungsplanung, Nachverfolgung und Datenverwaltung. Produktkonformität – Verwaltet die Einreichung von Arzneimitteldaten in der Einreichungsphase, in der Phase nach der Einreichung sowie in der Phase nach der Zulassung gemäß den IDMP-Anforderungen und dem Betriebsmodell.

– Verwaltet die Einreichung von Arzneimitteldaten in der Einreichungsphase, in der Phase nach der Einreichung sowie in der Phase nach der Zulassung gemäß den IDMP-Anforderungen und dem Betriebsmodell. Dokumente – Einrichtung eines einzigen Inhaltsspeichers für die nahtlose Verwaltung von Dokumenten und Inhalten, einschließlich Vorlagenverwaltung, Workflows, erweitertem Rendering und Berechtigungen.

– Einrichtung eines einzigen Inhaltsspeichers für die nahtlose Verwaltung von Dokumenten und Inhalten, einschließlich Vorlagenverwaltung, Workflows, erweitertem Rendering und Berechtigungen. Einreichungsmanagement und Veröffentlichung – Konsolidiert Einreichungen und Veröffentlichungsworkflows in einer einzigen Lösung, die das Erstellen, Zusammenstellen und Veröffentlichen von Einreichungen in jedem Format erleichtert.

– Konsolidiert Einreichungen und Veröffentlichungsworkflows in einer einzigen Lösung, die das Erstellen, Zusammenstellen und Veröffentlichen von Einreichungen in jedem Format erleichtert. Etikettierung – Sorgt für mehr Effizienz und Konsistenz, indem es die End-to-End-Verwaltung von Etikettierungsänderungen und die Nachverfolgung von Compliance-Workflows rationalisiert.

– Sorgt für mehr Effizienz und Konsistenz, indem es die End-to-End-Verwaltung von Etikettierungsänderungen und die Nachverfolgung von Compliance-Workflows rationalisiert. Regulierungsanalyse – Nutzt vorkonfigurierte Sätze von Standard-Dashboards und Berichten, welche allgemeine Anforderungen an die Verfolgung, Berichterstattung und Analyse von Vorschriften erfüllen.

Branchenführer, die LifeSphere Regulatory einsetzen, können die Fähigkeiten der Plattformen mit LifeSphere NavaX, ArisGlobals kognitiver Computing-Engine der nächsten Generation, weiter ausbauen, um die neuesten GenAI- und LLM-Funktionen zu nutzen.

Heute können frühe Anwender GenAI- und LLM-Verbesserungen nutzen, die zu Effizienzsteigerungen von über 50 % führen, einschließlich:

Interaktionen mit den Gesundheitsbehörden – Beschleunigen Sie die Aufnahme der Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden und sorgen Sie für mehr Transparenz und Konsistenz bei den Interaktionen mit den Behörden.

– Beschleunigen Sie die Aufnahme der Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden und sorgen Sie für mehr Transparenz und Konsistenz bei den Interaktionen mit den Behörden. Regulatory Intelligence – Überwachen Sie die Aktualisierungen von Vorschriften und bauen Sie eine Wissensdatenbank auf, um die Einhaltung der sich ändernden Vorschriften zu erleichtern.

Im Jahr 2023 brachte ArisGlobal LifeSphere NavaX auf den Markt, welches nun in der Lage ist, LifeSphere Regulatory für GenAI-Funktionen zu betreiben – und für zukünftige Anwendungsfälle der Roadmap.

Ann-Marie Orange, leitende Verantwortliche für die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie globale Leiterin für Forschung und Entwicklung, kommentiert die Markteinführung wie folgt: „Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Life-Science-Technologie ist ArisGlobal das einzige Technologieunternehmen, das starke Lösungen für das Sicherheits-, Regulierungs- und Qualitätsmanagement anbietet, die auf kognitivem Computing der nächsten Generation basieren und eine unübertroffene Interoperabilität im gesamten IT-Ökosystem für Forschung und Entwicklung bieten. In den letzten 18 Monaten hat ArisGlobal erhebliche Investitionen in die strategischen Übernahmen von Amplexor Life Sciences und SPORIFY sowie in die technologische Forschung und Entwicklung getätigt – und wir werden nicht aufhören."

Sie fährt fort: „Für die derzeitigen Kunden von LifeSphere Regulatory bietet die neue Plattform eine verbesserte Erfahrung und die Möglichkeit, die neuesten Technologien einzusetzen, und das alles bei einfacher Migration. Für Unternehmen, die ihren ROI mit einem neuen technologischen Ansatz für Regulatorische Angelegenheiten steigern wollen, ist LifeSphere Regulatory die fortschrittlichste Option und ein echter Gamechanger für diese Branche. Die verbesserte Plattform revolutioniert kritische Regulierungsprozesse und sorgt für bessere Ergebnisse für Life-Sciences-Organisationen, indem sie Unternehmen auf GenAI- und LLM-Anwendungsfälle vorbereitet – wir freuen uns sehr, LifeSphere Regulatory neu auf den Markt zu bringen."

ArisGlobal ist mit einer Serie neuer Produktinnovationen das erste Life Sciences R&D Technologieunternehmen, welches gezielte Lösungen vorstellt, die GenAI in der Industrie wirkungsvoll einsetzen. Das Unternehmen ist weiterhin Gastgeber des branchenführenden GenAI Council, in dem hochrangige Führungskräfte aus der Pharmaindustrie, der Wissenschaft und Vordenker der KI zusammenkommen, um die Einführung von Technologien der nächsten Generation in den Biowissenschaften voranzutreiben.

Um mehr darüber zu erfahren, wie LifeSphere Regulatory und NavaX das Regulatory Affairs Management Ihres Unternehmens verändern können, nehmen Sie am 7. August 2024 an einem exklusiven Webinar teil.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal, ein innovatives Technologieunternehmen für Life Sciences und Entwickler von LifeSphere®, verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Life-Sciences-Unternehmen Durchbrüche entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Für weitere Updates folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn oder besuchen Sie www.arisglobal.com.

