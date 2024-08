La nouvelle version de la plateforme Appian transforme l'automatisation des données et des processus d'entreprise grâce à l'IA

PARIS, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) annonce aujourd'hui la nouvelle version de sa plateforme, conçue pour transformer l'orchestration des données et l'automatisation des processus en entreprise. Cette version étend le support des cas d'utilisation de l'IA tout en renforçant la conformité, offrant ainsi un cadre robuste pour préparer les organisations aux réglementations actuelles et futures sur l'IA.

Transformer les données et les processus d'entreprise avec l'IA sur la dernière version de la plateforme Appian

« L'intégration d'un chatbot alimenté par l'IA générative a transformé notre processus d'approvisionnement », a déclaré Michael Parks, Directeur des Services d'Approvisionnement et de Contrats au Département de la Sécurité Publique du Texas. « Cet outil offre à nos responsables un accès instantané aux réglementations, aux informations et aux directives relatives aux procédures de passation de marchés de l'État, tout en s'appuyant sur des données internes sécurisées et en fournissant des références précises. En facilitant l'accès à ces informations cruciales, le chatbot améliore l'efficacité et permet à notre équipe de se concentrer sur la fourniture d'un service public de qualité. »

La nouvelle version de la plateforme Appian étend plusieurs capacités d'IA pour renforcer l'automatisation des données et des processus en entreprise. Les mises à jour d'Appian Copilot permettent aux utilisateurs d'obtenir des réponses plus rapides à partir de leurs données et documents d'entreprise, avec un langage simple et moins d'étapes. De plus, AI Copilot et AI Skills sont désormais conformes aux exigences de la certification HITRUST, un cadre de sécurité complet qui standardise la gestion des risques et la protection des informations sensibles, y compris la conformité à la HIPAA.

Les améliorations de l'IA comprennent :

AI Copilot pour data fabric, désormais disponible en avant-première, offre des insights immédiats sur l'ensemble des données d'entreprise dans un espace de discussion unifié. AI Copilot fournit des réponses transparentes et fiables, en citant les sources de données pour une vérification en toute confiance.

désormais disponible en avant-première, offre des insights immédiats sur l'ensemble des données d'entreprise dans un espace de discussion unifié. AI Copilot fournit des réponses transparentes et fiables, en citant les sources de données pour une vérification en toute confiance. Enterprise Copilot permet aux utilisateurs de localiser facilement des informations au sein d'ensembles de documents sélectionnés, en posant simplement une question à l'IA, sans avoir besoin de connaître précisément l'ensemble de documents concerné.

permet aux utilisateurs de localiser facilement des informations au sein d'ensembles de documents sélectionnés, en posant simplement une question à l'IA, sans avoir besoin de connaître précisément l'ensemble de documents concerné. Process HQ avec des points de départ suggérés par l'IA accélère les inspections en proposant des vues adaptées avec des KPI, des détails de processus et des filtres, garantissant les réponses aux bonnes questions.

accélère les inspections en proposant des vues adaptées avec des KPI, des détails de processus et des filtres, garantissant les réponses aux bonnes questions. AI Copilot dans Case Management Studio permet aux utilisateurs de repérer rapidement les informations grâce à des résumés de commentaires et de documents, et facilite la création de champs de données avec une modélisation guidée.

permet aux utilisateurs de repérer rapidement les informations grâce à des résumés de commentaires et de documents, et facilite la création de champs de données avec une modélisation guidée. AI Copilot pour les développeurs automatise la génération de cas de test pour les règles d'expression, accélérant la création de tests et augmentant leur couverture.

automatise la génération de cas de test pour les règles d'expression, accélérant la création de tests et augmentant leur couverture. Prompt Builder AI est désormais disponible nativement dans de nouvelles régions Appian Cloud, y compris en Australie, au Canada , en France , au Royaume-Uni et en Irlande, en Inde et au Brésil, offrant un support élargi en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe et Amérique du Sud.

Les dernières mises à jour renforcent les capacités de data fabric, de low-code et d'automatisation de la plateforme Appian. Ces améliorations fluidifient les workflows en intégrant de manière harmonieuse les personnes, la technologie et les données, permettant aux utilisateurs de relever les défis commerciaux avec plus d'efficacité et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

« Appian AI Copilot permet aux utilisateurs d'explorer et de comprendre leurs données d'entreprise de manière plus efficace, avec un langage simple et moins d'étapes. Vous pouvez désormais interroger AI Copilot sur l'ensemble de votre catalogue de données pour obtenir des insights complets et prendre des décisions plus éclairées », a déclaré Sanat Joshi, Vice-Président Exécutif des Produits et Solutions chez Appian.

Pour en savoir plus sur la dernière version de la Plateforme Appian, rendez-vous sur appian.fr/whats-new.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

