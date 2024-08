Neueste Version der Appian Plattform bietet KI-gesteuerte Innovationen für Unternehmensdaten und Prozessautomatisierung

BERLIN, 20. August 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) stellt ab sofort die neueste Version der Appian Plattform zur Verfügung. Sie verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Unternehmensdaten orchestrieren und Prozesse automatisieren. Die neue Version bietet Unterstützung für mehr KI-Anwendungsfälle in Unternehmen mit erweiterter Compliance und bietet ein starkes Framework, das Unternehmen bei der Vorbereitung auf aktuelle und zukünftige KI-Regulierungen hilft.

Transformieren Sie Unternehmensdaten und -prozesse mit KI auf der neuesten Version der Appian-Plattform

Mit der neuesten Version der Appian Plattform werden mehrere KI-Funktionen erweitert, die die Daten- und Prozessautomatisierung für Unternehmen verbessern sollen. Die Copilot-Updates ermöglichen es Anwendern, schneller Informationen aus ihren Unternehmensdaten und -dokumenten zu erhalten – in einfacher Sprache und mit weniger Schritten.

Darüber hinaus haben der AI Copilot und AI Skills die HITRUST-Zertifizierung erhalten. Die HITRUST-Zertifizierung ist ein umfassendes Sicherheitsrahmenwerk, das einen standardisierten und strengen Ansatz für das Risikomanagement und den Schutz sensibler Daten bietet, einschließlich der Einhaltung des HIPAA.

Die erweiterten KI-Funktionen umfassen:

Enterprise Copilot: Ermöglicht es Nutzern, Informationen über kuratierte Dokumentensätze zu finden. Dies ist über einfach KI-Prompts abrufbar, auch ohne den spezifischen Dokumentensatz zu kennen.

Ermöglicht es Nutzern, Informationen über kuratierte Dokumentensätze zu finden. Dies ist über einfach KI-Prompts abrufbar, auch ohne den spezifischen Dokumentensatz zu kennen. Process HQ mit KI-vorgeschlagenen Startpunkten: Beschleunigt Prozessuntersuchungen, indem es KI-vorgeschlagene Ansichten mit KPIs, Prozessdetails und Filtern anbietet, um sicherzustellen, dass die richtigen Fragen beantwortet werden.

Beschleunigt Prozessuntersuchungen, indem es KI-vorgeschlagene Ansichten mit KPIs, Prozessdetails und Filtern anbietet, um sicherzustellen, dass die richtigen Fragen beantwortet werden. AI Copilot in Case Management Studio : Hilft Anwendern, mit Fallkommentaren und Dokumentenzusammenfassungen schnell Informationen zu finden. Der Copilot unterstützt bei der Erstellung von Datenfeldern mit einer geführten Datenmodellierung.

: Hilft Anwendern, mit Fallkommentaren und Dokumentenzusammenfassungen schnell Informationen zu finden. Der Copilot unterstützt bei der Erstellung von Datenfeldern mit einer geführten Datenmodellierung. AI Copilot für Entwickler : Ermöglicht Entwicklern, die Testfallerstellung für Ausdrucksregeln zu automatisieren, was sowohl die Testerstellung beschleunigt als auch die Testabdeckung erhöht.

: Ermöglicht Entwicklern, die Testfallerstellung für Ausdrucksregeln zu automatisieren, was sowohl die Testerstellung beschleunigt als auch die Testabdeckung erhöht. Prompt Builder AI Skill : Ist ab sofort in zusätzlichen neuen Appian Cloud-Standorten verfügbar, darunter Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Irland, Indien und Brasilien für zusätzlichen Support im asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa und Südamerika.

: Ist ab sofort in zusätzlichen neuen Appian Cloud-Standorten verfügbar, darunter Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Irland, Indien und Brasilien für zusätzlichen Support im asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa und Südamerika. AI Copilot für Data Fabric: Ab sofort als Preview verfügbar, bietet sofortige Einblicke in Unternehmensdaten in einem einheitlichen Chat-Bereich. Der AI Copilot liefert transparente Antworten und verweist zur Überprüfung auf die Quelldaten.

Weitere Updates umfassen Erweiterungen der Appian Plattform in den Bereichen Data Fabric, Low-Code und Automatisierung. Diese Upgrades rationalisieren Arbeitsabläufe durch die Integration von Menschen, Technologie und Daten in ein zusammenhängendes System, sodass Benutzer betriebliche Herausforderungen effizienter bewältigen und sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.

„Die Aktualisierungen des AI Copilot ermöglichen es Anwendern, ihre Unternehmensdaten effektiver zu erforschen und zu verstehen – in einfacher Sprache und in weniger Schritten", so Sanat Joshi, Executive Vice President of Product and Solutions bei Appian. „Ab sofort können Anwender den AI Copilot Fragen zum gesamten Datenkatalog stellen und so umfassende Einblicke erhalten und fundiertere Entscheidungen treffen."

Weitere Informationen zur neuesten Version der Appian Plattform finden Sie hier.

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian AI Process Platform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer herausragenden Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie unter appian.de. [Nasdaq: APPN]

