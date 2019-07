La Nueva Área de Liangjiang en Chongqing atrae la atención con historias culturales

CHONGQING, China, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El 24 de junio, Chongqing TV transmitió un videoclip titulado "Liangjiang abierta, la ciudad del futuro" (Open Liangjiang, the City of the Future, por su denominación en inglés) en un esfuerzo por presentar los recursos culturales y turísticos de la Nueva Área de Liangjiang. Combinado con historias culturales e históricas e imágenes de hermosos paisajes, el programa de TV comenzó con "Nostalgia" y contó la historia de la apertura del interior, la reforma y la innovación y los esfuerzos de la Nueva Área de Liangjiang por volverse global e inteligente.

"Mi nostalgia era una pequeña impronta que nos unía a mi madre y a mí". Esta es una cita de un poema del famoso poeta Yu Guangzhong, quien durante siete años estudió en la escuela de un pueblo llamado Yuelai en la Nueva Área de Liangjiang en Chongqing, mientras transcurría la guerra de resistencia de China contra la invasión japonesa. En 1971 Yu convirtió la añoranza por su patria en Nostalgia, un poema muy conocido a ambos lados del Estrecho de Taiwán y que conmueve profundamente a los chinos, independientemente del lugar del mundo en que se encuentren.

La campaña forma parte del plan de Chongqing para desarrollar un destino turístico mundial contando historias de China. A través de la transformación del discurso, los recursos del turismo cultural local y las estrategias de desarrollo se narran de un modo elocuente, lo cual las convierte rápidamente en un tema popular.

Como una de las áreas que más llaman la atención en Chongqing e incluso en toda China, la Nueva Área de Liangjiang en Chongqing es al mismo tiempo una ciudad moderna y un popular sitio pintoresco. El alto funcionario local Duan Chenggang, quien supervisa la gestión administrativa de la nueva área, participó en el rodaje, doblaje y narración de historias del programa. Interactuó con los proyectos inteligentes locales, como los de automóviles autónomos, reconocimiento facial y robots de servicio, al mismo tiempo que promovió la nueva área en una rueda gigante de 120 metros de altura ubicada en el Valle Feliz de Chongqing. El videoclip se volvió viral online y encendió el entusiasmo de los inversionistas por la región. El área se posicionó en el centro del escenario global tras recibir más de un millón de "me gusta", mientras que al día siguiente del lanzamiento del videoclip la cantidad de espectadores alcanzó los 20 millones.

El 25 de marzo Chongqing lanzó una campaña de promoción a través de una gira cultural de seis meses para alentar a las autoridades locales a presentar la cultura y los paisajes locales, en una apuesta para explorar los recursos y las filosofías históricas y culturales al mismo tiempo que se muestran sus hermosos paisajes y su rica cultura.

Los datos de las plataformas móviles como Douyin mostraron que la atención online que genera Chongqing se ha quintuplicado año tras año, con decenas de miles de millones de exposiciones.

En su carácter de región de enfoque para los inversores globales, la Nueva Área de Liangjiang en Chongqing se ha estado desarrollando a un ritmo acelerado, captando 1,4 billones de yuanes de inversión desde su fundación en 2010. El turismo cultural, como sector importante, ha crecido rápidamente en los últimos años. El Valle Feliz que se inauguró el año pasado, ha convocado a más de 2 millones de turistas, mientras que la Ciudad Cinematográfica de Liangjiang ha recibido 10 millones de turistas en dos años, convirtiéndose en un popular y pintoresco sitio local. La Nueva Área de Liangjiang en Chongqing recibió 32,42 millones de turistas y el año pasado generó ingresos por 44.857 millones de yuanes.

FUENTE Chongqing Liangjiang New Area Administrative Committee

