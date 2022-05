La nueva campaña "Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan" del Dollar General Literacy Foundation, El Ad Council y BBH USA destaca el impacto positivo de obtener un diploma de escuela secundaria

La campaña invita a los adultos a terminar la secundaria, ya que la alfabetización de los padres puede ser un indicador temprano del éxito de un niño

NUEVA YORK, 18 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Dollar General Literacy Foundation (DGLF) y El Ad Council publican hoy nuevos anuncios de servicio público (PSA) para atraer la atención de adultos sin diploma de escuela secundaria. Como parte de su campaña de larga data Finish Your Diploma, la nueva campaña "When You Graduate, They Graduate" (Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan) muestra que, junto con mejores oportunidades laborales y mayores ingresos, la alfabetización de los padres y la finalización de la escuela secundaria pueden tener un efecto dominó positivo en la familia. La campaña fue desarrollada pro bono por la agencia de publicidad creativa BBH USA.

Conozca aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9046951-new-dollar-general-literacy-foundation-ad-council-bbh-usa-campaign/

"El Dollar General Literacy Foundation cree en el poder de la educación para nivelar la cancha en la vida, mejorar las posibilidades profesionales y ayudar a abrir puertas hacia oportunidades adicionales", señaló Denine Torr, Directora Ejecutiva del Dollar General Literacy Foundation. "Estamos orgullosos de asociarnos con del Ad Council y BBH USA, a inspirar a los adultos a dar el primer paso para obtener su diploma de secundaria".

Más de 34 millones de adultos en los Estados Unidos no tienen un diploma de secundaria y más de un millón de adultos jóvenes abandonan la escuela secundaria cada año. Sin un diploma de enseñanza secundaria, es más probable que estas personas experimenten mayores tasas de desempleo y salarios más bajos.1

La campaña ofrece una solución muy necesaria al facilitar que las personas accedan a uno de los miles de centros educativos gratuitos para adultos en todo el país. La campaña dirige a los espectadores para que encuentren clases gratuitas cercanas utilizando una herramienta de búsqueda de códigos postales en el sitio web de la campaña, CompletaTuDiploma.org. Las clases también se ofrecen en español, a fin de apoyar a los alumnos adultos que hablan inglés como segundo idioma.

Los nuevos anuncios públicos de "Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan" se transmitirán en inglés y español en todas las plataformas, incluidas televisión, radio, internet y medios impresos.

"Es un privilegio asociarse con El Ad Council y El Dollar General Literacy Foundation para difundir este importante mensaje", expresó Rafael Rizuto, director creativo de BBH USA. "Creemos que estos anuncios públicos conmovedores que presentan historias de la vida real inspirarán a los adultos a dar otro paso hacia un futuro aún mejor para ellos y sus hijos".

Los anuncios de servicio público, dirigidos por el consumado director de cortometrajes Keenan Wetzel, presentan cuidadores que han completado su diploma de escuela secundaria, junto con sus hijos y familias.

"Nos enorgullece celebrar los logros de estos graduados y el arduo trabajo que han realizado para finalizar sus estudios", expresó Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva del Ad Council. "Esperamos que al mostrar historias reales de una manera tan cercana, los demás se motiven a iniciar este proceso y cambien su futuro para mejor".

La campaña Finish Your Diploma es una colaboración exitosa y de larga data entre DGLF y El Ad Council. Desde que se lanzó la campaña original en 2010, ha brindado a 1.8 millones de estadounidenses la información que necesitan para inscribirse en clases gratuitas de educación para adultos en CompletaTuDiploma.org. La campaña cuenta con el apoyo de la consolidada agencia de medios Starcom, que está ampliando el alcance de sus últimos trabajos creativos a través de medios donados por múltiples socios de medios de comunicación.

El Dollar General Literacy Foundation

El Dollar General Literacy Foundation se enorgullece de apoyar iniciativas que ayuden a los demás a mejorar sus vidas a través de la alfabetización y la educación. Desde 1993, la Fundación ha otorgado más de $216 millones en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, lo que ha ayudado a más de 15.4 millones de personas a dar sus primeros pasos hacia la alfabetización, un diploma de educación general o el dominio del inglés. Para obtener más información sobre El Dollar General Literacy Foundation, visite www.dgliteracy.org.

El Ad Council

El Ad Council reúne a las mentes más creativas del mundo de la publicidad y los medios de comunicación para abordar las causas más meritorias. Sus innovadoras campañas pro bono de bienestar social generan conciencia. Inspiran la acción. Salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org, siga las comunidades del Ad Council en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, y vea su trabajo creativo en YouTube.

BBH USA

BBH USA rompe los paradigmas y genera ideas ambiciosas para clientes ambiciosos que se sitúan en el centro de la cultura, la publicidad y el entretenimiento. Aprovechando el poder de la creatividad para lograr un gran impacto en la cultura y el crecimiento empresarial, el equipo de arquitectos culturales de BBH USA trabaja con algunos de los especialistas en marketing más innovadores del mundo, como Google, LinkedIn, Netflix, Barbie, Hot Wheels, Walmart, Hulu, Samsung, Lionsgate, Pernod Ricard y Brighthouse Financial. Para obtener más información, visite bbh-usa.com.

1 Consejo nacional para el aprendizaje de adultos (NCAL).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748305/Ad_Council_Logo.jpg

FUENTE The Ad Council

SOURCE The Ad Council