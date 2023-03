La nueva campaña de marca del U.S. Army redefine "All You Can Be" para una nueva generación

La actualizada imagen y campaña de publicidad, destacan el sinfín de posibilidades ofrecidas para los jóvenes de hoy que se unen al Army

WASHINGTON, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez desde 2001, el U.S. Army presenta una imagen actualizada, redefiniendo a una nueva generación lo que significa "Be All You Can Be". Este cambio fue anunciado por la Honorable Christine Wormuth, Secretaria del U.S. Army, junto con el Jefe del Estado Mayor del Army, el Gen. James McConville, y el Sgt. Maj. del Army, Michael Grinston, durante la presentación del plan en el National Press Club. El cambio de imagen y su campaña, destacan las innumerables posibilidades que ofrece el Army a los jóvenes para que exploren lo que les apasiona, construyan comunidad y para que sean la mejor versión de sí mismos.

El comercial “Overcoming Obstacles” (comercial «30 s») muestra los sucesos relevantes de los 247 años de servicio del Army, los obstáculos superados y la diversidad de quienes han sido parte de su fuerza. El uso de fotografía emotiva y una fuente tipográfica audaz, destaca las infinitas posibilidades en el Army y motiva a los jóvenes estadounidenses a descubrir su potencial.

"En un momento en el que los factores políticos, económicos y sociales están cambiando la manera en la que los jóvenes estadounidenses ven al mundo, la nueva imagen del Army refleja que prestar servicio en el Army se basa en la pasión y en el compromiso", dijo la Hon. Wormuth. "Servir a nuestra nación es una vocación esencialmente esperanzadora. Queremos que una nueva generación de estadounidenses vea al Army como el camino hacia la vida y carrera que quieren lograr".

La transformación de la imagen del Army ha sido un proceso de varios años de investigación, diseñada para reflejar al Army de hoy con veracidad y autenticidad, a la vez que responde a las necesidades de una nueva generación. La imagen de marca actualizada consiste en un nuevo diseño del logotipo de la estrella de cinco puntas—que se ve en un formato abierto para reflejar las posibilidades ilimitadas que hay en el Army— acompañado del regreso del popular eslogan "Be All You Can Be".

El logotipo y el eslogan forman parte de un completo ecosistema de marca que permite contar la historia del Army de manera visual y verbal, incluyendo una nueva fuente tipográfica personalizada, una paleta de colores más amplia, nueva iconografía, fotografía, gráficos animados y mucho más.

"Todas las marcas de prestigio deben evolucionar reflejando los cambios internos y externos para así garantizar la representación precisa de la organización y que también respondan a las expectativas del público", afirmó el Maj. Gen. Alex Fink, director del Army Enterprise Marketing. "Sabemos que los jóvenes buscan tener un propósito en sus vidas, hacer lo que les apasiona, crear comunidad y tener una conexión, pero también sabemos que muchos no reconocen la capacidad que tiene el Army para que cumplan con esas necesidades. Necesitamos una imagen que comunique eficazmente las posibilidades que ofrece prestar servicio en el Army".

"'Be All You Can Be', es una frase que ha inspirado a varias generaciones de Soldados y su promesa sigue vigente hasta hoy", dijo el Gen. McConville. "Este es el mensaje para el presente y para el futuro".

En el centro del lanzamiento de la imagen se encuentran dos comerciales narrados por el actor nominado a los premios Emmy y Critics' Choice, Jonathan Majors, protagonista de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Creed III". Centrados en los 247 años de logros del Army, los comerciales – titulados "Overcoming Obstacles" y "Pushing Tomorrow" — muestran que prestar servicio en el Army abre un camino de posibilidades y sirven de puente entre el pasado y el futuro para conectar con el público estadounidense e inspirarlo. También, se realizó una versión del comercial "Overcoming Obstacles", dirigido a la audiencia de habla hispana.

Estos comerciales y la campaña multifacética y multicanal que llegará a las audiencias de todo el país, aparecerán en conjunto con una variedad de piezas promocionales visionarias e inmersivas hechas para televisión, medios impresos, vallas publicitarias, video en streaming, plataformas sociales y comunitarias así como canales de audio. La campaña de medios pagada, arrancará en el esperado torneo de la NCAA, March Madness 2023 con activaciones presenciales (in situ), presentaciones en televisión y ampliaciones de la campaña digital. A partir de mayo, se realizará una asociación de marca compartida con NBCUniversal, la primera de su tipo. Esta aprovechará momentos de programación de gran impacto en todo el ecosistema de NBCU, que va desde Peacock hasta en los aclamados "reality shows", pasando por las populares franquicias cinematográficas, activaciones de marca y mucho más. A esto le seguirán asociaciones con Complex e IGN.

La segunda fase de la campaña será presentada este mismo año, revelando a "Be All You Can Be", con una mirada más profunda y personal de las esperanzas, inquietudes y sueños de los jóvenes de hoy.

Para más información sobre la nueva campaña y las posibilidades de "Be All You Can Be", visita GoArmy.com/espanol.

