La nueva campaña educativa de California pretende aumentar el reciclaje de garrafones plásticos de leche

Un estudio de percepciones de 2021 realizado por una coalición de la industria láctea reveló que, mientras que 70% de los consumidores de California afirmaron que el reciclaje es importante para ellos, casi la mitad (47 por ciento) encontró que el garrafón de leche era difícil de reciclar y 32 por ciento de los consumidores afirmó que no confiaban en que realmente se pudiera reciclar.

"Los consumidores de California se dedican a hacer su parte para reciclar, pero muchos no entienden que el HDPE utilizado para los garrafones plásticos de leche es uno de los plásticos más aceptados en los programas de reciclaje en Estados Unidos. Es muy deseable para los recicladores debido a su valor y capacidad para convertirse en materiales nuevos", afirmó John Talbot, director ejecutivo de CMAB. "Queremos exhortar a los consumidores que compran leche en garrafón a asegurarse de que este llegue al bote de reciclaje y ayude a mantener el plástico fuera de los basureros".

Al trabajar de cerca con las industrias lácteas, minoristas y de reciclaje, la campaña Recycle the Jug (Recicla el garrafón) motiva a los consumidores a dar tres pasos sencillos para reciclar los garrafones plásticos de leche: Vacía. Cierra. Recicla. El nuevo sitio Recylethejug.com, lanzado en colaboración con el Programa de educación sobre procesadores de leche (Milk Processor Education Program, MilkPEP), proporciona información completa sobre el garrafón de leche y otros materiales de reciclaje. Además, pronto aparecerá un nuevo icono de reciclaje con la dirección del sitio web en los garrafones de leche de las tiendas minoristas de California como recordatorio para que los consumidores reciclen el garrafón en su programa local de reciclaje de aceras.

"Los procesadores de productos lácteos exploran constantemente formas de proporcionar leche en el empaque más cómodo y sustentable: el uso de más HDPE reciclado es un ejemplo. Más contenido reciclado significa menores costos para los fabricantes de empaques y eso es lo que fomenta esta campaña", dijo Yin Woon Rani, director ejecutivo de MilkPEP. "Cuantos más consumidores coloquen sus garrafones de leche en el bote de reciclaje, más responsables serán los empaques que podamos fabricar y eso es algo por lo que los consumidores pueden sentirse bien".

"El HDPE es un recurso valioso para los recicladores ya que puede emplearse en una variedad de materiales, desde madera plástica hasta empaques para productos como la leche. Debido a que el HDPE natural no tiene color agregado, los recicladores pueden añadir cualquier tipo de tinta o color cuando se reutiliza", dijo Tim Dewey-Mattia, gerente de reciclaje y educación al público de Napa Recycling. "Los garrafones de leche son fáciles de reconocer y clasificar en centros de reciclaje, por lo que los consumidores pueden confiar en que se reciclará su garrafón de leche. Eso reduce el uso de materiales vírgenes, ahorra energía y dinero tanto para los consumidores como para las compañías de reciclaje".

La campaña educativa se basa en el compromiso de la industria láctea de California de proporcionar alimentos nutritivos producidos de manera sustentable para que las familias los disfruten. Los productores de lácteos de California se enfocan en las prácticas agrícolas sustentables como la reducción de las emisiones agrícolas y la gestión de recursos valiosos como el agua.

Visite RecycletheJug.com para obtener más información sobre la campaña y el reciclaje de garrafones plásticos de leche. Los socios adicionales incluyen a Albertsons, Alta Dena Dairy, Altium, Andronico's Community Markets, Cal-Waste Recovery Systems, Clover Sonoma, Crystal Creamery, Driftwood, Envision Plastics, Hollandia Dairy, Lucerne Dairy Farms, Napa Recycling, Pavilions, Producers Dairy, Resource Recovery Coalition of California, Safeway, The Association of Plastic Recyclers y VONS.

