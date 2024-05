LA NUEVA ENCUESTA PATROCINADA DE MAZDA REVELA QUE CASI LA MITAD DE LAS PAREJAS NORTEAMERICANAS QUE COMPARTEN EL MISMO AUTO EXPERIMENTAN CADA MES DESACUERDOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO

Puntos de información clave de la encuesta

Uno de cada cuatro norteamericanos se considera incompatible con su pareja en cuanto al uso del auto que comparten





El 50 % dice que con frecuencia tienen que reajustar la posición del asiento, los espejos, el espaldar y el volumen del equipo de música del vehículo





Mazda se asocia con Elizabeth Earnshaw , terapeuta de matrimonios y familia con licencia (LMFT, por sus siglas en inglés), para compartir recomendaciones sobre cómo enfrentar la solución de conflictos por incompatibilidad en el uso del auto y cómo las características del flamante CX-70 2025 puede ayudar a resolver estas discrepancias

IRVINE, California, 23 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) revela cuáles pudieran ser los motivos de las discusiones de parejas cuando se trata de sus vehículos. Mientras que la infidelidad y los conflictos financieros son las causas más frecuentes de los desacuerdos en las parejas, un nuevo "responsable" está creando dificultades en los garajes de todo el país: el auto compartido. Una encuesta reciente a 2,000 parejas, casadas o parejas de hecho, realizada en línea por Talker Research en nombre de Mazda, reveló hechos sorprendentes relacionados con los aspectos sobre los que discuten las parejas cuando se trata de compartir un vehículo.

La encuesta reveló que casi la mitad (45 %) de los matrimonios o parejas de hecho admiten discutir cada mes sobre el auto que comparten. Algunos de los aspectos que los encuestados refieren como motivos reiterados de discusión cuando de compartir el auto se trata son la necesidad frecuente de tener que reajustar la posición del asiento (62 %), los espejos (55 %), el espaldar (51 %) y el volumen del equipo de sonido (50 %) luego de que su pareja haya usado el automóvil. Con esto en mente, el CX-70 2025, el flamante todoterreno crossover de tamaño medio de dos filas de Mazda, fue diseñado intencionadamente para aportar armonía a la experiencia de conducir y a las relaciones de pareja de todo el país, a través de novedosas tecnologías tales como su sistema de personalización del conductor.

El sistema de personalización del conductor utiliza la cámara interna del vehículo para escanear las características faciales y convertirlas en información numérica para crear el perfil del conductor. Luego el sistema emplea el perfil del conductor para restablecer automáticamente alrededor de 250 configuraciones personalizadas de conductores a la posición deseada en cuanto al asiento, los espejos, la pantalla y el equipo de sonido. Esto significa que la próxima vez que el conductor esté listo para ponerse en marcha después de haber sido su pareja la última en conducir el vehículo, todas sus preferencias se ajustarán sin requerir un esfuerzo extra de su parte. El perfil del conductor se guarda de manera segura solamente en el automóvil y no es posible acceder a él de manera remota. Los perfiles del conductor guardados pueden eliminarse en cualquier momento.

El sistema de personalización del conductor en el CX-70 puede ayudarlo a concentrarse en las cosas más importantes de la vida. De hecho, el 21 % de los encuestados premiaría a su pareja por el reajuste adecuado de la configuración del vehículo llevándolas a una cena romántica.

Para resolver el tema de las incompatibilidades en un vehículo compartido, uno de cada cuatro norteamericanos con parejas de muchos años estaría dispuesto a limpiar completamente el auto todas las semanas con tal de evitar discusiones sobre el auto compartido.

Para ayudar más a las parejas a disminuir sus problemas de incompatibilidad respecto de los autos, Mazda se asoció con Elizabeth Earnshaw, terapeuta de matrimonios y familia con licencia (LMFT, por sus siglas en inglés), fundadora de "A Better Life Therapy" (Terapia para una vida mejor), autora de "I Want This To Work"(Quiero que esto funcione) y de su próximo título "Till Stress Do Us Part" (Hasta que el estrés nos separe) y también es influencer. Earnshaw, LMFT, ha desarrollado recomendaciones para parejas en función de resolver las incompatibilidades que surgen por vehículos compartidos, a la vez que destaca cuánto pueden ayudar las características del Mazda CX-70 a disminuir estas discusiones.

"Muchas veces, en mis consultas, veo cómo las discusiones en torno al automóvil generan problemas más serios entre los integrantes del matrimonio", dijo Earnshaw. "La claridad en la comunicación, así como la comprensión de lo que su pareja quiere y necesita son muy importantes para una relación saludable, y el sistema de personalización del conductor del Mazda CX-70 puede aliviar puntos de conflicto de una pareja".

Elizabeth Earnshaw, LMFT, hace algunas recomendaciones sobre cómo manejar las incompatibilidades en un auto compartido:

Comprender su carga mental: las parejas deben tomarse un tiempo para conversar y hacer una lista de las cosas que tienen que recordar diariamente en el manejo de la relación, la casa y el auto. Deben explorar quién suele ser el responsable de la mayoría de las cosas. Analizar juntos si esta situación es justa o si las cosas necesitan ser redistribuidas y trabajar en esa redistribución, si fuera necesario.





las parejas deben tomarse un tiempo para conversar y hacer una lista de las cosas que tienen que recordar diariamente en el manejo de la relación, la casa y el auto. Deben explorar quién suele ser el responsable de la mayoría de las cosas. Analizar juntos si esta situación es justa o si las cosas necesitan ser redistribuidas y trabajar en esa redistribución, si fuera necesario. Manejar el estrés: demasiado estrés entorpece las relaciones con los demás, incluso con las personas que más amamos. Para manejar el estrés, las parejas deben evitar cuanto les sea posible los pequeños factores estresantes, aprender a calmarse por sí solos haciendo respiraciones profundas y relajación muscular, y trabajar juntos en la solución de los problemas verdaderamente importantes. Al lidiar con el estrés que produce el tema del automóvil, asegúrense de tomarse un tiempo para respirar profundamente antes de enfrentar el asunto.





demasiado estrés entorpece las relaciones con los demás, incluso con las personas que más amamos. Para manejar el estrés, las parejas deben evitar cuanto les sea posible los pequeños factores estresantes, aprender a calmarse por sí solos haciendo respiraciones profundas y relajación muscular, y trabajar juntos en la solución de los problemas verdaderamente importantes. Al lidiar con el estrés que produce el tema del automóvil, asegúrense de tomarse un tiempo para respirar profundamente antes de enfrentar el asunto. Relación interdependiente: aun cuando los miembros de una pareja compartan un automóvil, siguen sintiendo la necesidad de ser ellos mismos. Las relaciones interdependientes son la mejor opción y significa que, en una pareja, sus miembros pueden integrar lo que son como unidad y lo que son como individuos únicos. Las parejas que tienen la capacidad de compartir tiempo juntos y también se dan el tiempo para disfrutar por separado tienden a ser las más felices. Trabajen en conjunto para comprender las necesidades de tiempo individuales de cada uno y programen regularmente tiempo para pasar juntos y separados en función del equilibrio de la relación.





aun cuando los miembros de una pareja compartan un automóvil, siguen sintiendo la necesidad de ser ellos mismos. Las relaciones interdependientes son la mejor opción y significa que, en una pareja, sus miembros pueden integrar lo que son como unidad y lo que son como individuos únicos. Las parejas que tienen la capacidad de compartir tiempo juntos y también se dan el tiempo para disfrutar por separado tienden a ser las más felices. Trabajen en conjunto para comprender las necesidades de tiempo individuales de cada uno y programen regularmente tiempo para pasar juntos y separados en función del equilibrio de la relación. Poner en práctica la escucha activa: las parejas quedan atrapadas en discusiones sobre sus preferencias, especialmente cuando se trata de sus vehículos, porque se enfocan en quién tiene la razón y quién no, cuando lo que deberían hacer es poner en práctica la escucha activa. Las parejas pueden poner en práctica la escucha activa si dejan a un lado sus agendas personales y tratan verdaderamente de escuchar y comprender el punto de vista del otro. Si se da cuenta de que sus pensamientos están yendo en otra dirección, trate de recuperarse y préstele la atención a lo que está diciendo su pareja. Antes de que la otra persona termine, haga un resumen de lo que ha dicho y pregúntele si ha olvidado algo antes de proponer una solución o de compartir su propio punto de vista.

Con un diseño inspirador y sofisticado, una cuidadosa solución de carga, y las tecnologías y comodidades más recientes, las parejas pueden esperar que el Mazda CX-70 les brinde paz y los ayude a no enfocarse tanto en cosas insignificantes, como ajustar las configuraciones, y sí en los asuntos importantes de la vida con su pareja.

Para más obtener más información sobre el nuevo Mazda CX-70, visite: www.mazdausa.com/vehicles/cx-70

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa las ventas, el marketing, los repuestos y el soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia a través de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información de los vehículos Mazda, incluyendo fotografías y material en video, visite el centro de prensa de Mazda en línea en InsideMazda.MazdaUSA.com/Newsroom.

Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, y Threads.

Acerca de Elizabeth Earnshaw, LMFT

En la última década, Elizabeth Earnshaw, LMFT, se ha convertido en una de las educadoras más confiables en los temas de pareja. Elizabeth es terapeuta de matrimonios y familia con licencia, y miembro clínico de The American Association of Marriage & Family Therapy. Fundó "A Better Life Therapy" (Terapia para una vida mejor) en la que su equipo ayuda a cientos de parejas al año y es la creadora de la cuenta de Instagram @lizlistens donde comparte consejos de pareja con los que las personas se pueden identificar. Además de hacer más accesibles las terapias de pareja, ha escrito el libro "I Want This To Work" (Quiero que esto funcione). Elizabeth contribuye frecuentemente con publicaciones como The New York Times, USA Today y The Washington Post.

*Metodología de la encuesta

La encuesta fue realizada por Talker Research, por encargo de Mazda, entre el 9 y el 15 de abril de 2024, a un grupo de 2,000 norteamericanos en uniones matrimoniales o de pareja de hecho, y que han estado juntos al menos 5 años y comparten el mismo vehículo.

