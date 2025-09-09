La nueva galleta tipo sándwich Exploremores™ Girl Scout se une a la línea nacional para la temporada 2026

Inspirada en el clásico helado de chocolate rocky road, esta nueva galleta captura el espíritu explorador que motiva a las Girl Scouts.

NUEVA YORK, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Girl Scouts of the USA (GSUSA) ha anunciado que Exploremores™, una galleta tipo sándwich inspirada en el helado rocky road, se estrenará para la temporada de Galletas Girl Scout 2026. Rellenas de deliciosos sabores de chocolate, malvavisco y crema con sabor a almendra tostada, las Exploremores reflejan el espíritu explorador que caracteriza a toda Girl Scout. Las Girl Scouts de todo Estados Unidos ofrecerán las galletas Exploremores a nivel nacional, tanto en línea como en persona en los puestos locales, durante la próxima temporada de Galletas Girl Scout 2026, junto con las favoritas, como Thin Mints® y Samoas®/Caramel deLites®.

Cada temporada de galletas, a través del Girl Scout Cookie Program (Programa de Galletas Girl Scout) las niñas superan sus límites, aceptan retos, piensan de forma creativa y creen en su propio potencial. Mientras obtienen insignias que desarrollan sus habilidades, como My First Cookie Business, My Cookie Customer y My Cookie Team, las niñas adquieren las herramientas de liderazgo y emprendimiento necesarias para un futuro más brillante. Como emprendedoras, las niñas dominan la capacidad de establecer metas, tomar decisiones, administrar el dinero, desarrollar habilidades sociales y aprender ética de negocios.

Cada compra de Exploremores, y de toda la gama de las galletas emblemáticas de Girl Scouts, ayuda a las niñas a descubrir un mundo de posibilidades. Con cada caja de galletas vendida, los consumidores apoyan a las Girl Scouts en su aprendizaje, crecimiento y desarrollo a través de todas las aventuras de su vida. Todos los ingresos de la venta de galletas se quedan en la localidad, en los concilios y tropas de Girl Scouts, para ayudar a financiar programas, experiencias y aprendizajes que cambian la vida durante todo el año.

Para aumentar la emoción, Girl Scouts of the USA se complace en darle la bienvenida a Adobe como patrocinador nacional del Programa de Galletas Girl Scout 2026. Gracias a esta colaboración con Adobe, las niñas se animarán a expresar su individualidad y pensar de forma creativa para avanzar en sus objetivos durante esta temporada de galletas Girl Scout.

Visita girlscoutcookies.org para registrarte y recibir una notificación tan pronto como Exploremores y otras Galletas Girl Scout estén a la venta en tu área. Envía un mensaje de texto con la palabra "Cookies" al 59618 para recibir las últimas noticias sobre Galletas Girl Scout. La temporada de Galletas Girl Scout se lleva a cabo a nivel nacional de enero a abril, pero las fechas locales varían. ¡La vida es más divertida cuando exploras más! Descubre el futuro con las Girl Scouts uniéndote a la organización más grande del mundo dirigida por niñas o aprende cómo convertirte en persona voluntaria en www.girlscouts.org/unete.

Somos Girl Scouts of the USA

Las Girl Scouts hacen realidad sus sueños y trabajan juntas para construir un mundo mejor. A través de programas de costa a costa, las Girl Scouts de todos los orígenes y habilidades pueden ser ellas mismas sin pedir disculpas a medida que descubren sus fortalezas y se levantan para enfrentar nuevos desafíos, ya sea que quieran subir a la cima de un árbol o ser las mejores de su clase, atarse las botas para una caminata o abogar por la justicia climática, o hacer sus primeras mejores amigas. Respaldadas por voluntarias adultas, mentoras y millones de exalumnas, las Girl Scouts lideran el camino a medida que encuentran sus voces y hacen cambios que afectan los temas más importantes para ellas. Inscríbete , se persona voluntaria , reconéctate o dona .

Acerca de Adobe

Adobe está cambiando el mundo a través de las experiencias digitales. Para obtener más información, visita https://www.adobe.com .

