La Oficina Nacional de Advancement Project y una organización de derechos humanos publican un informe que detalla las inhumanas condiciones de los centros de custodia de la ICE y hacen un llamado a poner fin a la detención de inmigrantes

WASHINGTON, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Oficina Nacional de Advancement Project y Puente Human Rights Movement convocan a un evento para exigir el cierre de los centros de custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en los Estados Unidos en el marco de la presentación de un informe el jueves, 21 de noviembre, en The Loft en Washington, D.C. Durante el acto, las organizaciones presentarán "The Carceral State of Arizona: The Human Cost of Being Confined" (El estado carcelario de Arizona: el costo humano del confinamiento), informe que detalla las inhumanas condiciones dentro de un centro de custodia de la ICE en las afueras de Phoenix, Arizona.

La detención de inmigrantes conforma un brutal y deshumanizante sistema de encarcelamiento masivo donde hasta 52,000 personas son detenidas diariamente en los Estados Unidos por atreverse a buscar una vida mejor. El contacto con el sistema penal legal afecta de manera desproporcionada a personas de color. Este sistema representa ingentes ganancias para las compañías privadas que se dedican al internamiento a costa del enorme sufrimiento infligido a las comunidades de inmigrantes.

El evento contará con la presencia de personas directamente afectadas por la crisis penitenciaria y formalmente detenidas en centros de la ICE que se sumarán, con otros simpatizantes, al llamado a cerrar estos centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos, además de exhortar a los legisladores a trabajar para poner freno al auge del sistema de encarcelamiento masivo en el país. Además, se llevará a cabo la presentación de InsideEloy.org, un sitio web multisensorial que incluye un acervo de videos, testimonios y materiales digitales para difundir las voces de quienes actualmente se encuentran detenidos en el centro de Eloy.

Aquí puede consultar el resumen ejecutivo del informe antes de asistir al evento.

QUÉ: Presentación del informe "The Carceral State of Arizona: The Human Cost of Being Confined" (El estado carcelario de Arizona: el costo humano del confinamiento).

CUÁNDO: Jueves, 21 de noviembre, de 10:00am a 11:30am.

DÓNDE: The Loft, 600 F Street, NW, Washington, DC., tercer piso.

QUIÉN:

Losmin Jimenez, directora de proyecto y abogada senior del programa Immigrant Justice de la Oficina Nacional de Advancement Project

Alejandra Pablos , organizadora de la comunidad inmigrante y a favor de los derechos reproductivos que goza de reconocimiento nacional, recientemente detenida por la Oficina de Inmigración y Aduanas durante 43 días

, organizadora de la comunidad inmigrante y a favor de los derechos reproductivos que goza de reconocimiento nacional, recientemente detenida por la Oficina de Inmigración y Aduanas durante 43 días Natally Cruz , miembro de Puente Human Rights Movement

