La Operación Santa de USPS ya está abierta para la adopción de cartas

Una nueva opción de equipo y un catálogo en línea más extenso facilitan el cumplimiento de los deseos navideños de niños y familias

Aspectos clave

La adopción de cartas para la Operación Santa de USPS comienza hoy, 17 de noviembre.

Nuevo énfasis en la adopción de cartas familiares que incluye una opción de equipo integrada para ayudar a cumplir múltiples deseos del mismo hogar.

Santa's Gift Shoppe, patrocinada por Toys"R"Us, regresa con una selección mucho más amplia de artículos, lo que facilita la compra y el envío regalos en línea desde casa.

Quienes adopten cartas deben enviar los regalos antes del 13 de diciembre para ayudar a garantizar la entrega oportuna para las fiestas.

WASHINGTON, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Servicio Postal de EE. UU. (U.S. Postal Service) anunció hoy que la Operación Santa de USPS ya está oficialmente abierta para la adopción de cartas para la temporada navideña 2025. A partir de hoy, personas, familias, lugares de trabajo y grupos comunitarios pueden visitar USPSOperationSanta.com para adoptar cartas a Santa y contribuir a alegrar las fiestas de niños y familias en todo el país.

Este año, el USPS pone énfasis especial en la adopción de cartas familiares, que incluye una nueva forma de hacerlo en equipo, para ayudar a garantizar que las cartas del mismo hogar se adopten y cumplan juntas.

"Invitamos al público a acompañarnos en esta iniciativa para contagiar la alegría navideña mediante la adopción de una carta de la Operación Santa de USPS", señaló Sheila Holman, vicepresidenta de marketing de USPS. "Cada año recibimos muchas más cartas que personas que las adoptan, por lo que, si usted tiene los medios, le animamos a adoptar una carta. Y este año será más fácil para los grupos adoptar cartas familiares y así, ofrecer alegría a todos los miembros de un hogar; además, son divertidas y los deseos son fáciles de cumplir junto con amigos o colegas".

La adopción de cartas ya está abierta

Las personas que adopten cartas pueden visitar USPSOperationSanta.com y seguir los pasos a continuación para cumplir los deseos de una carta:

Cree una cuenta para iniciar sesión y verifique su identidad Revise cartas enviadas de todo EE. UU. Adopte las cartas que le gusten, incluidas las cartas familiares Compre el regalo perfecto en Santa's Work Shoppe o por su cuenta Envíe su regalo de inmediato a través de nuestro catálogo en línea o desde una oficina postal

Para ayudar a garantizar que los regalos lleguen a tiempo para las fiestas, quienes adopten cartas deben enviar los regalos a más tardar el 13 de diciembre. Enviar los regalos lo antes posible ayuda a las familias a saber que sus deseos navideños se han cumplido.

Adopte cartas familiares en equipo

El USPS destaca una función que facilita el cumplimiento de los deseos de las cartas que provienen de un mismo hogar:

Póngase de acuerdo con otras personas para cumplir los deseos de un grupo familiar : Una persona crea el equipo e invita a amigos, familiares o colegas a cumplir los deseos de las cartas de una familia.

: Una persona crea el equipo e invita a amigos, familiares o colegas a cumplir los deseos de las cartas de una familia. Cada uno es responsable de la carta de uno de los miembros de la familia : Los miembros del equipo pueden tomar la carta de la familia que más les interese e invitar a los demás a adoptar el resto.

: Los miembros del equipo pueden tomar la carta de la familia que más les interese e invitar a los demás a adoptar el resto. Usted está a cargo: Se deben adoptar todas las cartas de la familia. El administrador del equipo puede ver las cartas no reclamadas y adoptar las restantes para asegurarse de cumplir los deseos de toda la familia.

Esta opción está diseñada para oficinas, equipos, grupos comunitarios y organizaciones que desean tener un mayor impacto juntos.

Santa's Gift Shoppe facilita la compra y el envío

Para ayudar a que la adopción de cartas sea más fácil que nunca, Santa's Gift Shoppe, patrocinada por Toys"R"Us, regresa este año con una selección de artículos mucho más amplia. Quienes adoptan cartas pueden enviar regalos directamente desde el catálogo en línea recientemente ampliado, lo que ahorra un viaje a una oficina postal y contribuye a la fluidez de la experiencia.

Santa's Gift Shoppe está diseñada para:

Ofrecer a quienes adoptan una forma rápida y fácil de encontrar el regalo perfecto

Ahorrar tiempo y dinero: envío gratuito de pedidos superiores a $49

Agilizar el envío de regalos directamente al destinatario: usted gestiona todos los detalles del embalaje y el envío

Apoyar a quienes adoptan cartas y quieren cumplir los deseos de varias cartas, incluidas las cartas familiares, en una sola sesión

"Queremos que la participación sea lo más sencilla posible", añadió Holman. "Usted puede adoptar cartas individuales o familiares en equipo, comprar el regalo perfecto de manera rápida y fácil en línea, y recibirlo directamente desde Santa's Gift Shoppe, todo desde la comodidad de su hogar. Y lo mejor es que, cuanto antes adopte cartas, más pronto podrá ayudar a hacer realidad el deseo navideño de una persona".

Cómo comenzar

Visite USPSOperationSanta.com

Adopte cartas a partir del 17 de noviembre

Envíe los regalos antes del 13 de diciembre

Anime a amigos, colegas y grupos comunitarios a adoptar cartas familiares

Para obtener más información, visite USPSOperationSanta.com.

