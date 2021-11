La Operación Santa de USPS ya está en marcha para la adopción de cartas

WASHINGTON, 29 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- USPSOperationSanta.com ya está en marcha y lista para ayudar a hacer que la temporada de fiestas 2021 sea especial para niños y familias en situación de necesidad. El programa ha ayudado a cientos de miles de personas durante más de un siglo.

Durante las últimas tres semanas, el Servicio Postal ha estado entregando cartas de todo el país al taller de Santa en el 123 Elf Road. Y hoy, los deseos allí escritos están listos para hacerse realidad.

Adoptar una carta

Los adoptantes registrados deben visitar USPSOperationSanta.com, leer las cartas y elegir uno o más deseos que les gustaría hacer realidad. Una vez que han escogido las cartas, los adoptantes deben seguir las instrucciones que recibieron en su correo electrónico de bienvenida para garantizar que los obsequios lleguen a tiempo. Es posible adoptar cartas hasta el 22 de diciembre. Los paquetes se pueden enviar hasta el 14 de enero.

Los adoptantes de cartas serán responsables de todos los costos de envío de paquetes, incluido el franqueo correspondiente.

Todavía hay tiempo para ayudar a hacer que estas fiestas sean especiales para muchas personas. Visite USPSOperationSanta.com, haga clic en el enlace de registro y siga las indicaciones. Por razones de seguridad, todos los posibles adoptantes deben ser aprobados por medio de un breve proceso de registro y verificación de identidad para poder participar. Si una persona ya ha adoptado cartas en el pasado, de igual manera se deberá verificar cada año.

Si por alguna razón los posibles adoptantes no logran verificar su identidad en línea, se les proporcionará un código e instrucciones para verificarse en persona en una de las 19,000 sedes de la Oficina Postal que están participando, las cuales ofrecen el servicio Label Broker. Las sedes de la Oficina Postal participantes se pueden encontrar en línea usando la herramienta usps.com/locator. Tras la aprobación, el adoptante recibirá un correo electrónico de bienvenida con información detallada sobre cómo participar en el programa.

Las empresas y otras organizaciones también pueden sumarse al espíritu de la temporada de fiestas conformando equipos para adoptar cartas. Todas las personas que participen en un equipo también deben pasar por el proceso de verificación.

Las cartas se irán publicando en el sitio web dos veces cada día. Como novedad este año, se contará con un reloj de cuenta regresiva para que los participantes sepan cuándo se publican cartas nuevas y cuántas quedan disponibles para ser elegidas.

No acepte imitaciones

Solo existe un programa Operación Santa de USPS autorizado por el Servicio Postal. Cumplir deseos a través del programa oficial es de carácter voluntario. Cualquier organización que le esté solicitando dinero para adoptar cartas está violando las leyes en virtud de las cuales opera el Servicio Postal, y no es condonada ni está afiliada al Servicio Postal de los Estados Unidos.

Detalles del programa

La Operación Santa de USPS fue creada por el Servicio Postal hace 109 años para ayudar a quienes experimentan situaciones de necesidad a vivir una temporada de fiestas feliz. Usted no tiene que ser una persona religiosa ni creer en Santa Claus para participar.

Participar en el programa es fácil. Lo único que debe hacer es escribir una carta (no un correo electrónico), ponerla en un sobre con una estampilla First-Class Mail y asegurarse de incluir su dirección de remitente completa: número de departamento, información de la dirección (p. ej., E Main St, Apt 103) y código postal, y enviarla a la dirección oficial del taller de Santa:

Santa Claus

123 Elf Road

North Pole, 88888

Así como Santa siempre verifica su lista dos veces, los escritores de cartas también deben hacer una doble verificación para asegurarse de que su dirección de remitente completa esté incluida tanto en la carta como en el sobre. Quienes van a escribir cartas y no saben cómo encabezarlas o cómo estampar un sobre de forma correcta, pueden encontrar ayuda en el gráfico How to Write the Perfect Letter to Santa (¿Cómo escribirle la carta perfecta a Santa?) en nuestra Sala de Prensa de las Fiestas.

Las cartas que no tengan dirección de remitente o nombre completos no se publicarán para ser adoptadas.

El programa está recibiendo cartas desde el 1 de noviembre. Las cartas deben estar franqueadas a más tardar el 10 de diciembre y se subirán al sitio web para ser adoptadas hasta el 15 de diciembre. El último día para adoptar cartas es el 22 de diciembre y los paquetes se pueden enviar hasta el 14 de enero. Así que, si aún no ha escrito su carta, aún tiene algo de tiempo.

No hay garantía de que las cartas enviadas al programa sean adoptadas.

Cuando alguien escribe una carta, los "Duendes de Santa" la abren y, por razones de seguridad, eliminan toda la información de identificación personal del autor (como apellido, dirección, código postal), luego la suben a USPSOperationSanta.com para que sea adoptada.

Cómo escribir una carta

Enviar una carta a Santa es fácil, y el Servicio Postal tiene guías y consejos para ayudar a los niños a escribir y enviar sus mejores cartas. Encontrará toda la información que podría necesitar para escribir una carta, rotular un sobre, poner una estampilla y enviarla en USPSOperationSanta.com y en nuestra Sala de Prensa de las Fiestas.

Estos consejos también aplican todo el año para enviar tarjetas de agradecimiento, tarjetas de cumpleaños o cartas para saludar a amigos y familiares.

¿Y, qué pedir en la carta? Bueno, eso depende de la creatividad de todas y cada una de las personas que escriben. Pero, entre más específicos sean los escritores e incluyan tamaños, colores, estilos, autores favoritos, títulos de libros, juguetes y demás, mayor oportunidad tendrán de que sus deseos sean concedidos si su carta es adoptada.

Algunos niños incluyen obras de arte en sus cartas. A Santa y a sus elfos les encanta ver toda la creatividad, pero, por favor, no agregue brillantina u otros elementos (como macarrones) pegados al papel. Las cartas con elementos pegados no se cargarán al sitio web para ser adoptadas.

Historia de la Operación Santa de USPS

El Servicio Postal comenzó a recibir cartas de Santa hace más de un siglo. En 1912, el entonces director general de correos Frank Hitchcock autorizó a los directores postales locales a permitir que los empleados postales y los clientes respondieran las cartas. Esto se convirtió en lo que hoy se conoce como Operación Santa de USPS.

La historia completa de Operación Santa se puede encontrar en línea en la Sala de Prensa de las Fiestas de USPS junto con noticias e información adicional, incluidas todas las fechas límite de los envíos.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero recaudado vía impuestos para sus gastos de operación, y depende exclusivamente de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

