La participation record au plus grand festival de contenu créatif de Taïwan stimule le potentiel d'investissement

Le TCCF vise à mettre en relation les professionnels de l'industrie mondiale avec des ressources clés tout en aidant les entreprises taïwanaises à pénétrer les marchés internationaux. Cette année, le TCCF a connu une participation record, avec 600 propositions de projets provenant de 50 pays, 101 stands d'exposition et plus de 300 professionnels internationaux, médias et acheteurs de 30 pays qui ont participé aux négociations. En outre, 30 éminents orateurs internationaux animeront 15 débats passionnants tout au long de l'événement.

La cérémonie d'ouverture a réuni la sous-ministre de la culture Sue WANG, le président de l'Agence de contenu créatif de Taïwan Homme TSAI, le PDG Jiunwei LU, le législateur Chiaohui SU, des représentants de divers pays participants, dont Franck PARIS, directeur du bureau français de Taipei ; Fernando SCHMIDT, directeur général de la promotion des exportations au bureau commercial chilien de Taïwan ; Naimatul Farah Haji ISA, directeur adjoint du tourisme au Centre d'amitié et de commerce de Malaisie, à Taipei, et Philippe TZOU, commissaire au commerce et à l'investissement pour les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale au bureau belge de Taipei ; Chiaki MURAMOTO, secrétaire général du département des affaires culturelles et des relations publiques du bureau japonais de Taipei ; Philippe TZOU, commissaire au commerce et à l'investissement pour les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale au bureau belge de Taipei ; Chiaki MURAMOTO, secrétaire général du département des affaires culturelles et des relations publiques de l'association d'échange Japon-Taïwan, bureau de Taipei ; et Anthony RIVERA, directeur de la section des affaires commerciales au bureau économique et culturel de Manille, étaient présents sur scène pour insuffler symboliquement aux cubes une énergie et des ressources créatives, qui ont culminé dans un affichage numérique spectaculaire.

Des représentants de la Nouvelle-Zélande, du Chili, de la France, de la Thaïlande, de l'Indonésie et d'autres pays y étaient également présents, de même que des partenaires clés de l'industrie, tels que des chaînes de télévision, des entreprises technologiques et des associations cinématographiques.

Le président Homme TSAI a noté que le nouveau site du centre d'exposition de Nangang marquait un nouveau chapitre dans l'histoire de la TCCF, indiquant un changement vers l'industrie et la viabilité commerciale, contrairement aux années précédentes qui se sont déroulées au parc créatif et culturel de Songshan. Il a ajouté : « Nous espérons que les investissements de TAICCA, éclairés par la participation du secteur privé et de l'industrie, auront plus d'impact afin de répondre aux besoins du contenu créatif taïwanais ».

La sous-ministre Sue WANG a déclaré : « Taïwan a besoin de plus de contenus commercialement viables qui attirent le public international, et nous avons besoin de conteurs talentueux pour créer ces histoires afin de renforcer notre reconnaissance internationale ».

Homme TSAI a également déclaré que l'événement mettra en valeur la qualité et la diversité du contenu culturel taïwanais, facilitant ainsi davantage de partenariats internationaux et d'opportunités commerciales par le biais de présentations, de négociations et de forums.

Cette année, le TCCF se tient pour la première fois à Nangang Exhibition Center Hall 2 et s'articule autour de trois grandes sections. Le concours PITCHING offre des prix et des ressources substantiels, avec 62 propositions de 21 pays en compétition pour un montant record de 7,65 millions de nouveaux dollars taïwanais (environ 250 000 dollars américains) en récompenses totales, 35 prix et des invitations à des expositions internationales. Les lauréats seront annoncés lors de l'événement de clôture le 8 novembre.

L'exposition MARKET réunit un nombre record de 93 organisations et entreprises du monde entier, qui présentent des propriétés intellectuelles dans les domaines du cinéma, de la télévision, des jeux, de l'animation et de l'édition. Parmi les participants notables figurent KOCCA et Gyeonggi Content Agency (Corée), Tokyo et Fuji TV, Rakuten Group (Japon), ainsi que la télévision nationale du Viêt Nam et la Singapore Film Society.

Le FORUM de cette année est centré sur le thème « Together for Impact » (Ensemble pour l'impact), avec 15 forums dirigés par 30 experts de l'industrie de 13 pays, couvrant des sujets tels que les émissions de variétés, le cinéma, l'animation, le contenu pour enfants et la propriété intellectuelle.

Dates du TCCF 2024 : 5-8 novembre 2024

Lieu : 7ème étage, Nangang Exhibition Center Hall 2

Site officiel du TCCF 2024 : https://www.tccf.tw/zh

Site officiel de TAICCA : https://taicca.tw

À propos de TAICCA (https://en.taicca.tw/)

Créée en juin 2019 et soutenue par le ministère de la Culture, l'Agence taïwanaise du contenu créatif (TAICCA) est une organisation intermédiaire professionnelle qui œuvre à la promotion du développement des industries taïwanaises des contenus, notamment le cinéma et la télévision, l'édition, la musique pop, l'ACG, et bien plus encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549838/2024_Taiwan_Creative_Content_Fest__TCCF_launched_today__the_5th__at_Nangang_Exhibition_Center.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549839/2024_TCCF_opening_ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549840/TAICCA_chairperson_Homme_TSAI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549841/Wang__Sue__the_Deputy_Minister_from_the_Ministry_of_Culture.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549842/Legislator_Chiaohui_SU_with_Homme_TSAI.jpg

