Rekordbeteiligung beim größten taiwanesischen Festival für kreative Inhalte sorgt für Investitionspotenzial

Das TCCF soll Fachleute aus der globalen Industrie mit wichtigen Ressourcen verbinden und gleichzeitig taiwanesischen Unternehmen dabei unterstützen, internationale Märkte zu erreichen. Das diesjährige TCCF verzeichnete eine Rekordbeteiligung mit 600 Projektvorschlägen aus 50 Ländern, 101 Ausstellungsständen und über 300 internationalen Fachleuten, Medien und Einkäufern aus 30 Ländern, die an den Verhandlungen teilnahmen. Darüber hinaus werden 30 prominente internationale Redner während der Veranstaltung 15 interessante Diskussionen führen.

An der Eröffnungszeremonie nahmen die stellvertretende Kulturministerin Sue WANG, der Vorsitzende der Taiwan Creative Content Agency, Homme TSAI, der Geschäftsführer Jiunwei LU und der Gesetzgeber Chiaohui SU teil. Auf der offiziellen Aktivierungszeremonie mit schwimmenden Würfeln waren Vertreter verschiedener teilnehmender Länder auf der Bühne anwesend, darunter Franck PARIS, Direktor des französischen Büros in Taipeh; Fernando SCHMIDT, Generaldirektor für Exportförderung im chilenischen Handelsbüro Taiwan; Naimatul Farah Haji ISA, stellvertretender Direktor für Tourismus im malaysischen Freundschafts- und Handelszentrum, Taipeh; Philippe TZOU, Beauftragter für Handel und Investitionen für die Regionen Wallonien und Brüssel-Hauptstadt im belgischen Büro Taipeh; Chiaki MURAMOTO, Generalsekretärin der Abteilung für kulturelle Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit der Japan-Taiwan Exchange Association, Büro Taipeh; und Anthony RIVERA, Direktor der Abteilung für Handelsangelegenheiten im Wirtschafts- und Kulturbüro von Manila. Sie füllten die Würfel symbolisch mit kreativer Energie und Ressourcen, was in einer spektakulären digitalen Vorstellung gipfelte.

Ebenfalls anwesend waren Vertreter aus Neuseeland, Chile, Frankreich, Thailand, Indonesien und anderen Ländern sowie wichtige Branchenpartner von Fernsehsendern, Technologieunternehmen und Filmverbänden.

Der Vorsitzende Homme TSAI wies darauf hin, dass der neue Veranstaltungsort im Nangang Exhibition Center ein neues Kapitel in der Geschichte des TCCF darstelle, das auf eine Verlagerung hin zur Industrie und zur kommerziellen Rentabilität hinweise, im Gegensatz zu den früheren Jahren, die im Songshan Creative and Cultural Park stattfanden. Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass die Investitionen der TAICCA, die von der Beteiligung des privaten Sektors und der Industrie getragen werden, mehr Wirkung zeigen, um die Bedürfnisse der taiwanesischen kreativen Inhalte zu erfüllen."

Die stellvertretende Ministerin Sue WANG erklärte: „Taiwan braucht mehr kommerziell verwertbare Inhalte, die ein internationales Publikum anziehen, und wir brauchen talentierte Geschichtenerzähler, die diese Geschichten schaffen, um unsere internationale Anerkennung zu steigern."

Homme TSAI äußerte auch, dass die Veranstaltung die Qualität und Vielfalt der taiwanesischen kulturellen Inhalte präsentieren und mehr internationale Partnerschaften und Geschäftsmöglichkeiten durch Pitches, Verhandlungen und Foren fördern wird.

In diesem Jahr findet die TCCF zum ersten Mal in der Halle 2 des Nangang Exhibition Center statt und ist in drei große Bereiche unterteilt. Der PITCHING-Wettbewerb bietet beträchtliche Preise und Ressourcen: 62 Einsendungen aus 21 Ländern konkurrieren um eine Rekordsumme von 7,65 Millionen NT$ (ca. 250.000 USD), 35 Preise und Einladungen zu internationalen Ausstellungen. Die Gewinner werden auf der Abschlussveranstaltung am 8. November bekannt gegeben.

An der MARKET-Ausstellung beteiligen sich 93 Organisationen und Unternehmen aus der ganzen Welt, die geistiges Eigentum aus den Bereichen Film, Fernsehen, Spiele, Animation und Verlagswesen vorstellen. Zu den namhaften Teilnehmern gehören KOCCA und Gyeonggi Content Agency aus Korea, Tokyo und Fuji TV, Rakuten Group aus Japan sowie Vietnam National Television und Singapore Film Society.

Das diesjährige FORUM steht unter dem Motto „Together for Impact" und umfasst 15 Foren, die von 30 Branchenexperten aus 13 Ländern geleitet werden und Themen wie Varieté, Film, Animation, Kindersendungen und geistiges Eigentum behandeln.

Termine des TCCF 2024: 5. bis 8. November 2024

Ort: 7. Stock, Nangang Exhibition Center Halle 2

Offizielle Website des TCCF 2024: https://www.tccf.tw/zh

Offizielle Website der TAICCA: https://taicca.tw

Informationen zur TAICCA (https://en.taicca.tw/)

Die im Juni 2019 gegründete und vom Kulturministerium unterstützte Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ist eine professionelle Vermittlungsorganisation, die die Entwicklung der taiwanesischen Content-Industrie, einschließlich Film und Fernsehen, Verlagswesen, Popmusik, ACG und mehr, fördert.

