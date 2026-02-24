La "pasante más antigua del mundo" de William Shatner supera los 2 millones de visitas a medida que LifeWave expande la serie

DRAPER, Utah, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LifeWave®, una empresa global de tecnología de bienestar, anunció hoy que su cortometraje dirigido por William Shatner, "The World's Oldest Intern", ha superado los 2 millones de visitas en YouTube y las plataformas sociales, impulsado por un compromiso orgánico sostenido y una fuerte respuesta de los espectadores.

El corto de comedia presenta a Shatner, interpretando a un improbable interno de unos noventa años mientras explora el futurista Centro de Bienvenida de LifeWave con su característico ingenio seco. El formato deestilo sketch y el humor inspirado en la ciencia ficción han contribuido a tasas de participación inusualmente altas para una pieza de entretenimiento de marca.

"Me dieron una placa, me llamaron 'pasante' y me mostraron aparatos que parecen haber viajado en el tiempo hasta aquí. Todavía no estoy convencido de que no lo hicieran ", dijo Shatner.

El fundador y director ejecutivo de LifeWave, David Schmidt, dijo que el impulso refleja más que solo la audiencia.

"Este video captura el espíritu de LifeWave: curiosidad, creatividad e innovación devanguardia, todo con sentido del humor y alegría. Ver que el público responde con tanta fuerza en todas las plataformas es increíblemente energizante y gratificante ".

LifeWave también confirmó hoy que los episodios 2 y 3 de "The World's Oldest Intern" están ahora en preproducción, ampliando la serie tras el sólido desempeño de la primera entrega. Se compartirán detalles adicionales a medida que avance la producción.

El video original se puede ver en:

https://www.theworldsoldestintern.com

Acerca de LifeWave

Fundada en 2004, LifeWave es una empresa global de tecnología de la vida conocida por sus parches patentados no transdérmicos y su cartera en expansión de innovaciones de bienestar.

www.lifewave.com.

