La pasión por el rendimiento predomina en la campaña "FasterClass" de Toyota para el nuevo GR86

"El conductor es el centro de esta nueva campaña a medida que mostramos el rendimiento listo para las pistas del GR86", declaró Lisa Materazzo, vicepresidenta del grupo de Toyota Marketing, Toyota Motor North America. "El equipo detrás de los autos de carrera de campeonato de Toyota Gazoo Racing buscó diseñar una precisión y un rendimiento aún mayores en las curvas, con este coupé de última generación, y nos entusiasma darle vida en la campaña".

La campaña completamente integrada del GR86 se desarrolló teniendo en cuenta a las audiencias transculturales de todo Estados Unidos. Las campañas de Toyota se integran a través de un informe estratégico, una idea creativa y un plan de medios, y crean un enfoque de marketing cohesivo que incluye el marketing multicultural y el modelo de mercado total. La campaña presenta trabajos de Saatchi & Saatchi, Conill Advertising e Intertrend. La campaña "FasterClass" muestra una temática unificada mediante la creatividad digital y social.

En las serie de spots publicitarios :6, :15 y :90 de Saatchi & Saatchi, las leyendas de las carreras Stephan Papadakis, Fredric Aasbø, Ryan Tuerck y Ken Gushi, junto con Hunter Taylor, se volvieron uno con la máquina. El GR86 se preparó para andar en la pista con este grupo que aman las curvas, la velocidad y los cambios rápidos. Aquellos que están en la interminable búsqueda de lo mejor... y lo más rápido. Aquí es donde se reúnen los maestros de la carretera; y donde se perfeccionan las habilidades y se logra el potencial de conducción. Este enfoque demuestra cómo se fabrica el GR86 listo para las pistas, para liberar el verdadero potencial de cualquier conductor en cualquier carretera, para conducir a diario. Los spots publicitarios fueron dirigidos por Ozan Biron y se pueden ver aquí .

Conill Advertising desarrolló una serie de anuncios creativos para las plataformas sociales y digitales; en estas se destaca al impresionante y deportivo GR86. La esencia de la serie "Profesores Urbanos" lleva al GR86 de la pista de carreras a las calles de la ciudad con personas reales que personifican la astucia de la calle. ¿Cómo? Porque viven para conducir y conducen para vivir. Desde un conductor de taxis y entregas hasta un paramédico, estos verdaderos maestros de las calles demuestran el buen y alto rendimiento del GR86. Otra serie de videos sociales mostrarán que este auto, hecho para las pistas, puede enfrentar las calles de la ciudad con facilidad y con un rendimiento superior, desde curvas hasta giros desafiantes. Los spots publicitarios fueron dirigidos por Pascal Heiduk y se pueden ver aquí .

La creatividad de Intertrend para la campaña aprovecha el legado del auto deportivo japonés. Animes y mangas, tales como "Initial D", que presenta el legado AE86, son dos de los canales que despertaron el interés de los asiático-americanos en el mundo de los automóviles deportivos japoneses. Toyota ha colaborado con los creadores de "Initial D" para crear la trilogía GR86 x Initial D Hachi-Roku, que destaca el legado del 86 y presenta la próxima evolución del vehículo con el GR86. Los spots publicitarios fueron dirigidos por Annis Naeem y se pueden ver aquí .

Espacio en los medios

La campaña del GR86 se extiende a través de video digital, contenido digital, programática, publicidad en medios pagados, medios impresos y de manera experiencial. El contenido digital/video incluye a socios como Amazon, Bleacher Report, Canela, Disney, Gen.G, Hearst, Hulu, NBC, Pandora, reddit, TuneIn, Univision, Xbox One, Yahoo, YouTube, 88rising y más. Las piezas impresas incluyen a Car and Driver (incluido 10Best 2022), Motor Trend, Popular Mechanics y Road & Track. Las colaboraciones incluyen Twitch y Twitch LatinUp! Concert Series, Hypebeast y Fandom FIFA Road to World Cup Sponsorship, entre otros. El contenido en redes sociales se extiende a Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Twitch, TikTok y Reddit.

Acerca del GR86 2022 de Toyota

El totalmente nuevo GR86 2022 de Toyota , la nueva generación de autos para conductores Toyota, ofrece una diversión económica con autos deportivos, todo con un motor más grande de 2.4 litros, que ofrece una mejora de 0 a 60 veces. Disponible en dos grados, el nuevo GR86 presenta un interior y exterior rediseñado; todo a un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) de tan solo $27,700. Disponibles en los concesionarios Toyota desde ya, la emoción está a la vuelta de la esquina con el nuevo GR86 2022.

Incluye las siguientes características clave:

Una manipulación de precisión, un centro de gravedad bajo y un equilibrio casi perfecto

Disponible en 6 velocidades; en transmisión manual o en transmisión automática con cambios de velocidad

El motor de cuatro cilindros de 2.4 litros recompensa a sus conductores con una curva de torsión mejorada en todo el rango de revoluciones

Los difusores y las salidas de aire funcionales maximizan la precisión de manejo

El interior actualizado cuenta con asientos nuevos, un panel de instrumentos digitales de 7 pulgadas y un sistema multimedia

Membresía de cortesía por 1 año a la Asociación Nacional de Deporte Automotriz ( National Auto Sport Association , NASA ) con 1 evento de conducción de alto rendimiento ( High Performance Driving Event , HPDE )

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) ha formado parte de la estructura cultural de Norteamérica durante más de 60 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros 1,800 concesionarios.

Toyota ha creado una increíble cadena de valor y emplea de forma directa a más de 47,000 personas en Norteamérica. La compañía ha contribuido con el diseño, la ingeniería y el montaje de primera clase de más de 40 millones de automóviles y camiones en nuestras 14 plantas de fabricación, 15 si contamos nuestra empresa conjunta de Alabama que comenzará su producción en 2021.

Mediante su campaña Start Your Impossible, Toyota destaca la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los desafíos de movilidad más urgentes de nuestra sociedad. Creemos que cuando somos libres de movernos, todo es posible. Para obtener más información sobre Toyota, visite https://pressroom.toyota.com/ .

