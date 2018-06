La permanence téléphonique pour l'intégrité du sport a reçu plus de 50 allégations de mauvais comportements au cours de ses six premiers mois

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/710121/International_Centre_for_Sport_Security_Logo.jpg )



La permanence téléphonique a été créée par l'Unité pour l'intégrité du sport (Sport Integrity Unit ou SIU) de l'International Centre for Sport Security - Centre international pour la sécurité du sport (ICSS), afin d'aider les athlètes, les supporters et les différents acteurs de l'industrie du sport à signaler les mauvais comportements et les manquements à l'intégrité dans le sport. La plate-forme est gérée par une agence spécialisée dans l'éthique et la gestion de cas, WhistleBlower Security, qui gère la permanence téléphonique 24 heures sur 24, en répondant à des rapports confidentiels par téléphone, par courrier électronique et en ligne.

Jusqu'à présent, ont été signalées des allégations de matchs truqués, de dopage, d'exploitation sexuelle, de corruption de propriétaires de clubs, de trafic d'êtres humains et d'autres accusations d'activités criminelles, dans un grand nombre de sports.

Dans le cadre de sa mission d'enquêter sur les allégations de mauvais comportements et de violation de l'intégrité dans plusieurs domaines ayant une incidence négative sur le sport, la SIU a mené une analyse provisoire de toutes les allégations et de tout élément de preuve fourni. Une grille d'évaluation des risques a été appliquée et les affaires seront transmises aux autorités chargées de faire respecter la loi, aux organisations sportives internationales et aux organismes nationaux, selon le cas, tandis que d'autres font l'objet d'une enquête active de la part de la SIU.

Dale Sheehan, directeur du renforcement des capacités et de l'enseignement de l'ICSS et directeur de la SIU, a déclaré : « L'ICSS a toujours cru qu'il existait un besoin mondial d'une plate-forme indépendante et anonyme où les sportifs, les supporters et toute personne concernée par les questions d'intégrité dans le sport pourraient signaler des allégations d'actes répréhensibles dans un environnement neutre et non menaçant.

« Bien que l'ICSS estime qu'un seul rapport d'actes répréhensibles est déjà un rapport de trop, le fait qu'il y en a eu plus de 50 démontre le besoin d'une surveillance indépendante pour toutes les questions touchant le sport et indique un fort désir de la communauté sportive pour un sport propre et éthique. »

Shannon Walker, président de WhistleBlower Security Inc. a ajouté :

« WhistleBlower Security s'associe à de nombreuses organisations internationales, en offrant une plate-forme qui garantit accessibilité, transparence et responsabilité à nos clients et aux éléments qui les composent dans le monde entier. Nous sommes heureux d'appuyer l'ICSS dans cette importante initiative visant à protéger les athlètes et l'intégrité du sport. La permanence téléphonique pour l'intégrité du sport offre une solution sûre et confidentielle pour que quiconque dans le monde entier puisse nous joindre et faire un rapport lorsqu'il sent qu'il n'a nulle part ailleurs vers où se tourner ».

Vous pouvez accéder à la « Sport Integrity Hotline » de l'ICSS en cliquant ICI.

SOURCE International Centre for Sport Security