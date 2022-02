LA PIZZA, PLAT LE PLUS POPULAIRE AU MONDE, SE REFAIT UNE BEAUTÉ POUR LA PLANÈTE

Knorr® lance Plizza – une pizza plus écologique, de la pâte aux garnitures, pour le « World Eat for Good Day »

ROTTERDAM, Pays-Bas, 18 février 2022 /PRNewswire/ -- La pizza, l'une des spécialités culinaires les plus populaires au monde, devient plus écologique pour la planète à l'occasion du « World Eat for Good Day » (Journée « Bien manger pour la planète »), le 19 février. Knorr, la marque alimentaire mondiale connue pour apporter de la saveur aux tables du monde entier, lance Plizza – une pizza plus respectueuse de la planète. La marque alimentaire mondiale a réinventé le plat classique avec des ingrédients à base d'aliments d'origine végétale qui sont meilleurs pour les personnes et la planète - de la pâte aux garnitures. Environ cinq milliards de pizzas sont vendues chaque année partout dans le monde, alors en modifiant la pizza pour la rendre plus écologique, nous pouvons collectivement avoir un impact positif important en choisissant des ingrédients qui sont meilleurs pour la planète.

La Plizza sera disponible gratuitement lors du « World Eat for Good Day » dans six villes à travers le monde : fraîchement préparée et livrée chaude via l'application de livraison alimentaire locale. Les villes participantes aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Thaïlande et en Chine offriront un nombre limité de Plizzas à commander et à livrer le 19 février. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de se faire livrer une Plizza, la recette et la vidéo pour la réaliser seront disponibles sur knorrplizza.com .

Knorr a développé la Plizza pour montrer comme il est facile de modifier les repas quotidiens avec de délicieux ingrédients qui peuvent diminuer l'impact négatif des aliments sur la planète tout en augmentant leur impact positif sur la santé. À l'heure actuelle, notre système alimentaire contribue grandement aux changements climatiques2,3, à la disparition d'espèces, à la pénurie d'eau, ainsi qu'à la perte et aux dommages des sols. 75 % de l'approvisionnement alimentaire mondial est composé de seulement 12 plantes et cinq espèces animales5, ce qui fragilise le système alimentaire face aux potentiels impacts des maladies, des parasites et des changements climatiques. La bonne nouvelle est que « la nourriture est le levier le plus puissant pour maximiser la santé humaine et planétaire sur Terre »4. La consommation d'une plus grande variété d'aliments d'origine végétale contribue à protéger l'avenir de la nourriture tout en fournissant plus de nutriments et en réduisant l'utilisation des ressources de la planète. Le lancement de Plizza s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Knorr à fournir des aliments bons pour la population et la planète dans sept milliards d'assiettes d'ici 2025, à l'échelle mondiale.

La toute première Plizza, créée par des chefs renommés de Knorr, est à base d'aliments d'origine végétale et regorge de Future 50 Foods – des aliments qui sont meilleurs pour les personnes et la planète1. La recette elle-même se transforme en Plizza grâce à trois modifications qui impliquent de préparer la pâte avec de la farine d'épeautre à grains entiers, l'ajout d'une sauce aromatisée Knorr à base d'ingrédients d'origine durable jumelés à des haricots riches en fibres et riches pour les sols, et le remplacement de la garniture par des légumes riches en nutriments comme les épinards à croissance rapide et le cresson auto-ensemencé.

Qu'est-ce qui rend la Plizza plus respectueuse de la planète ?

Elle est à base d'aliments d'origine végétale. Plus de 30 % des émissions de gaz à effet de serre (principal facteur contribuant au changement climatique) proviennent de l'agriculture alimentaire, dont plus de 60 % provient des animaux 2,3 . La diminution du nombre d'aliments d'origine animale que nous consommons réduit l'impact des aliments sur le changement climatique.

. La diminution du nombre d'aliments d'origine animale que nous consommons réduit l'impact des aliments sur le changement climatique. Elle est composée d'une grande variété d'ingrédients. 75 % de l'approvisionnement alimentaire mondial est composé de seulement 12 plantes et cinq espèces animales 5 . Cela entraîne une perte d'espèces, ce qui fragilise le système alimentaire face aux parasites et aux changements climatiques. La Plizza comprend une variété de produits Knorr et d'aliments faisant partie des Future 50 Foods 1 du WWF pour aider à construire un système alimentaire plus résilient qui peut nourrir notre population croissante.

. Cela entraîne une perte d'espèces, ce qui fragilise le système alimentaire face aux parasites et aux changements climatiques. La Plizza comprend une variété de produits Knorr et d'aliments faisant partie des Future 50 Foods du WWF pour aider à construire un système alimentaire plus résilient qui peut nourrir notre population croissante. Les produits Knorr contiennent des ingrédients cultivés avec soin. Pour Knorr, il est important que leurs ingrédients soient cultivés avec soin pour les personnes et la planète. 95 % des légumes et des herbes de Knorr sont cultivés de façon durable à l'échelle mondiale et produiront 80 % de leurs ingrédients clés (légumes, herbes, épices, céréales) conformément aux Principes d'agriculture régénérative d'Unilever d'ici 2026. Comme les experts prédisent qu'il reste moins de 30 ans d'eau6 et que 90 % du sol (où nos aliments sont cultivés) sera dégradé d'ici 20507, il est urgent de cultiver les aliments de manière à soutenir et à régénérer la nature.

April Redmond, directrice adjointe de la marque mondiale, Knorr : « La nourriture est un délicieux moyen de faire le bien et nous avons pour mission de proposer de la nourriture qui est meilleure pour nous et pour la planète dans les assiettes de chacun. Avec la saveur authentique de Knorr et les aliments de la liste Future 50, nous montrons au monde entier à quel point manger pour le bien de la planète peut s'avérer irrésistible. Ensemble, nous changerons le monde en changeant nos assiettes. »

Dorothy Shaver, directrice de la durabilité alimentaire mondiale, Unilever : « Dans cadre de du World Eat for Good Day, nous voulons aider tout le monde à comprendre l'impact de notre système alimentaire sur notre planète et notre santé, et offrir un délicieux moyen d'apporter un changement positif. Knorr a pour mission d'aider le monde à manger une plus grande variété de plantes qui sont cultivées de manière durable et régénérative pour notre santé et la santé de la planète. Grâce à cette campagne, en plus de nos produits, de nos programmes et de nos partenariats, nous encourageons tout le monde à manger pour le bien. »

Rejoignez Knorr lors du « World Eat for Good Day » et changez le monde en changeant ce qu'il y a sur votre pizza ! Retrouvez toute l'histoire de Knorr Plizza, l'application de livraison, la recette et la vidéo de la recette sur knorrplizza.com . #Knorr #Plizza #WorldEatForGoodDay #EatforGood

À propos de Knorr Global

La passion de Knorr pour une meilleure cuisine et une meilleure alimentation remonte aux débuts de la marque en 1838. Knorr est fière d'être la 8ème marque de PGC la plus choisie au monde (selon le Kantar World Panel) et la plus grande marque alimentaire d'Unilever. Les produits Knorr sont vendus dans plus de 90 pays à travers le monde et les produits sont choisis 3,1 milliards de fois par an, dans 379 millions de foyers chaque année. Les recettes sur les sites web de Knorr et dans les programmes inspirent des millions de personnes chaque année à manger des aliments qui sont meilleurs pour eux et pour la planète. L'objectif de Knorr, à l'échelle mondiale, est de réinventer la nourriture pour l'humanité avec l'ambition d'obtenir une nourriture positive pour les personnes et la planète sur 7 milliards d'assiettes d'ici 2025. Les aliments de la Future 50 Foods sont la porte d'entrée d'une nourriture bonne pour les personnes et la planète – la clé de la « bonne nourriture ».

Knorr, en collaboration avec WWF, a lancé la Future 50 Foods le 19 février 2019, qui identifie 50 aliments que nous devrions manger davantage pour notre santé et la santé de notre planète et est au cœur des produits, programmes et partenariats de Knorr. Le livre de cuisine Future 50 Foods est disponible en téléchargement gratuit et est vendu sur Amazon UK.

Pour plus d'informations sur la mission de Knorr rendez-vous sur knorreatforgood.com et pour plus d'informations sur Knorr Future 50 Food rendez-vous sur knorrfuture50foods.com .

À propos d'Unilever

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins maison et d'aliments et rafraîchissements, avec des ventes dans plus de 190 pays et des produits utilisés par 2,5 milliards de personnes chaque jour. Unilever compte 149 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 50,7 milliards d'euros en 2020. Plus de la moitié de notre empreinte se trouve dans les marchés en développement et émergents. La société a environ 400 marques que l'on retrouve dans les maisons du monde entier. Notamment des marques mondiales emblématiques comme Dove, Lifebuoy, Knorr, Magnum, OMO et Surf, et d'autres marques telles que Love Beauty & Planet, Hourglass, Seventh Generation et The Vegetarian Butcher.

Le Plan Unilever, notre stratégie d'activités durables, vise à nous aider à offrir un rendement supérieur et à favoriser une croissance durable et responsable, tout en veillant à :

améliorer la santé de la planète ;

améliorer la santé, la confiance et le bien-être des personnes ;

contribuer à un monde plus juste et socialement plus inclusif.

Pour en savoir plus sur Unilever et ses marques, rendez-vous sur www.unilever.com .

