La plataforma de automatización de procesos robóticos ElectroNeek recauda 20 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A para democratizar el acceso a la tecnología RPA

SAN FRANCISCO, 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- ElectroNeek ( https://electroneek.com/ ), una plataforma líder de automatización de procesos robóticos (RPA) para proveedores de servicios gestionados (MSP) y equipos de TI, ha anunciado que ha recaudado 20 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A dirigida por Baring Vostok con la participación de AICPA y los inversores existentes - YellowRockets.vc, Dragon Capital, I2BF, Angelsdeck, Gokul Rajaram y otros. Tras la nueva afluencia de fondos, la valoración de ElectroNeek supera ya los 100 millones de dólares.

ElectroNeek ofrece un conjunto completo de soluciones de software para ayudar a las empresas de todos los tamaños a automatizar las tareas repetitivas, lo que simplifica los procesos de TI y reduce los costes. ElectroNeek ha democratizado la compleja tecnología RPA haciéndola accesible y asequible para todas las empresas. Lo ha hecho utilizando un enfoque único para el despliegue y la escalabilidad de los flujos de trabajo de RPA.

Los MSP utilizan ElectroNeek para construir y desplegar bots RPA para sus clientes, manteniendo el control total sobre el precio de sus proyectos RPA para los usuarios finales. También pueden encargarse del desarrollo y la administración de los bots y ofrecer suscripciones de RPA como servicio que pueden proporcionarles una fuente de ingresos recurrentes.

Las empresas utilizan ElectroNeek para sustituir a los proveedores de RPA heredados, ahorrar en costosas licencias de bots y automatizar un sinfín de procesos empresariales de rutina para poder centrarse en tareas de TI más prioritarias.

"La pandemia de Covid-19 ha reconfigurado para siempre las prioridades de las empresas. La optimización de los costes y la reducción del trabajo mundano innecesario para centrarse en las cuestiones clave se ha convertido en lo más importante para los líderes empresariales. Esto es exactamente para lo que se ha creado ElectroNeek.

La asociación con Baring Vostok y el apoyo continuo de nuestros inversores actuales nos permitirán atraer a más MSP y empresas de todos los tamaños al ecosistema de hiperautomatización de ElectroNeek. Esto nos situará en la vanguardia de la adopción acelerada de la tecnología RPA, nos permitirá crear un cambio significativo y proporcionar una ayuda real a las empresas de todos los tamaños", dijo Sergey Yudovskiy, Director General y cofundador de ElectroNeek.

ElectroNeek cuenta ahora con 250 clientes, desde empresas de la lista Fortune 500 y firmas consultoras globales hasta MSP de menor tamaño en más de 40 países. Ha establecido asociaciones tecnológicas y de comercialización con Microsoft, Oracle y Nvidia.

"ElectroNeek es un gran ejemplo de empresa que utiliza un producto único y una estrategia de distribución en un mercado ya establecido. Sus fundadores están decididos a democratizar el acceso a la tecnología RPA, que ya ha demostrado su valor a prueba de balas en más del 80% de las empresas de Fortune 500.

ElectroNeek reduce significativamente las barreras de entrada para todo el mercado y apoya a los nuevos desarrolladores de RPA mediante la construcción de una plataforma de bajo código fácil de usar, que es una misión que nos atrajo desde el principio.

Como fondo con un largo historial de apuesta por los perdedores convertidos en pioneros de la industria, esperamos que con esta nueva financiación ElectroNeek esté ahora un paso más cerca de cumplir su visión de aportar la tan necesaria innovación a la industria de RPA", dijo Maxim Lóginov, socio de Baring Vostok.

ElectroNeek planea utilizar los ingresos de la ronda de financiación para ampliar significativamente sus equipos de ingeniería, de elaboración de productos y soporte en América del Norte, América Latina, Europa, Medio Oriente e India.

Sobre ElectroNeek

ElectroNeek es una plataforma líder de automatización de procesos robóticos para proveedores de servicios gestionados y equipos de TI. Fundada en 2019 por veteranos de la industria de RPA en Estados Unidos y Rusia, ElectroNeek se convirtió en la plataforma de RPA de más rápido crecimiento en 2021. Ahora cuenta con 250 clientes que van desde las empresas de Fortune 500 y firmas consultoras globales hasta los MSP de menor tamaño en más de 40 países. ElectroNeek ha sido nombrada líder del mercado en el informe Market Momentum de G2 durante dos trimestres consecutivos junto a UiPath y Automation Anywhere. ElectroNeek es un ex alumno de Y Combinator, Plug and Play, un socio preferente de Sage, y ha establecido asociaciones tecnológicas y de salida al mercado con Microsoft, Oracle y Nvidia.

Sobre Baring Vostok

Fundada en 1994, Baring Vostok es la empresa de asesoramiento en materia de inversiones más conocida y de mayor éxito, centrada en la inversión en empresas con fundadores arraigados en países emergentes. Invierte en empresas de distintas geografías que abarcan Europa, Norteamérica y Asia. En la actualidad, Baring Vostok ha invertido más de 3.700 millones de dólares en 87 empresas pioneras de estas regiones. Entre ellas se encuentran la plataforma líder de comercio electrónico multicategoría OZON, la empresa de tecnología financiera Kaspi, el minorista de alimentos VkusVill, el minorista de precios reducidos Familia, la empresa farmacéutica Solopharm, la empresa de tecnología educativa Skyeng, la empresa de comunicaciones globales Viasat y muchas otras.

FUENTE ElectroNeek Robotics, Inc.

