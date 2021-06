Plataforma de automatização de processos robóticos ElectroNeek angaria 20 milhões de dólares na série A para democratizar o acesso à tecnologia RPA

SAN FRANCISCO, 1 de Junho de 2021 /PRNewswire/ -- ElectroNeek ( https://electroneek.com/ ), numa plataforma líder de automatização de processos robóticos (RPA) para fornecedores de serviços geridos (MSPs) e equipas de TI, anunciou que a empresa angariou $20 milhões numa ronda de financiamento da Série A liderada por Baring Vostok com a participação da AICPA e de investidores existentes - Dragon Capital, I2BF, Angelsdeck, YellowRockets.vc, Gokul Rajaram e outros. Com este novo afluxo de fundos, a valorização da ElectroNeek ultrapassa agora os 100 milhões de dólares.

A ElectroNeek oferece um conjunto abrangente de soluções de software para ajudar empresas de todas as dimensões a automatizar tarefas repetitivas, o que simplifica os processos informáticos e reduz os custos. A ElectroNeek democratizou a tecnologia RPA complexa, tornando-a acessível e abordável a todas as empresas. Fê-lo utilizando uma abordagem única para a implantação e escalonamento de fluxos de trabalho RPA.

Os MSPs utilizam a ElectroNeek para construir e implantar dos bots RPA para seus clientes, mantendo o controle total sobre o preço de seus projetos RPA para os usuários finais. Também podem cuidar do desenvolvimento e administração dos bots e oferecer subscrições de RPA como o Serviço que pode ser um fluxo de receitas recorrentes.

As empresas estão a utilizar a ElectroNeek para substituir fornecedores RPA antigos, poupar em licenças de bot dispendiosas, e automatizar uma miríade de processos comerciais de rotina para que possam concentrar-se em tarefas de TI de maior prioridade.

"A pandemia Covid-19 reformulou para sempre as prioridades das empresas. A optimização de custos e a redução de tarefas mundanas desnecessárias para mudar o foco em questões-chave tornou-se uma prioridade para os proprietários de empresas. É exactamente a razão pela qual a ElectroNeek foi criada.

A parceria com a Baring Vostok e o apoio contínuo dos nossos actuais investidores permitir-nos-á trazer mais MSPs e empresas de todas as dimensões para o ecossistema de hiperautomação da ElectroNeek. Isto irá colocar-nos na vanguarda da adopção acelerada da tecnologia RPA, permitir-nos-á criar mudanças significativas e trazer ajuda real a empresas de todas as dimensões", disse Sergey Yudovskiy, CEO e co-fundador da ElectroNeek.

A ElectroNeek tem agora 250 clientes desde empresas da Fortune 500 e empresas de consultoria global a pequenas MSPs em mais de 40 países. Estabeleceu parcerias tecnológicas e de mercado com a Microsoft, a Oracle e a Nvidia.

"A ElectroNeek é um grande exemplo de uma empresa que utiliza uma estratégia de produto e distribuição única num mercado já estabelecido. Os seus fundadores visam democratizar o acesso à tecnologia RPA, o que já está provado em mais de 80% das empresas da Fortune 500.

A ElectroNeek reduz significativamente as barreiras de entrada para todo o mercado e suporta novos desenvolvedores RPA, construindo uma plataforma de baixo código de fácil utilização, que é uma missão para a qual fomos atraídos desde o início.

Como um fundo com uma longa história de apostas em perdidores que se tornaram pioneiros da indústria, esperamos que com este novo financiamento a ElectroNeek esteja agora um passo mais perto de cumprir a sua visão de trazer a tão necessária inovação à indústria RPA", disse Maxim Loginov, Sócio da Baring Vostok.

A ElectroNeek planeia utilizar as receitas desta angariação de fundos para expandir significativamente as suas equipas de engenharia, produtos e apoio na América do Norte, América Latina, Europa, Médio Oriente e Índia.

Sobre a ElectroNeek

A ElectroNeek é uma plataforma líder de automatização de processos robóticos para fornecedores de serviços geridos e equipas de TI. Fundada em 2019 por veteranos da indústria RPA nos EUA e na Rússia, a ElectroNeek tornou-se a plataforma RPA de mais rápido crescimento em 2021. Tem agora 250 clientes desde empresas da Fortune 500 e empresas de consultoria global a pequenas MSPs em mais de 40 países. A ElectroNeek foi nomeada líder de mercado no relatório do Market Momentum da G2 por dois trimestres consecutivos ao lado da UiPath e da Automation Anywhere. A ElectroNeek é um ex-aluno da Y Combinator, Plug and Play, um parceiro preferido da Sage, e estabeleceu parcerias tecnológicas e de comercialização com a Microsoft, Oracle e Nvidia.

Sobre a Baring Vostok

Fundada em 1994, a Baring Vostok é a empresa de consultoria de investimento mais bem sucedida e conhecida, concentrando-se em investir em empresas com fundadores que têm raízes em países emergentes. Investe em empresas de várias regiões da Europa, América do Norte e Ásia. Actualmente, a Baring Vostok investiu mais de 3,7 mil milhões de dólares em 87 empresas pioneiras nestas regiões. Incluem a plataforma líder multi-categorias de comércio electrónico OZON, a empresa fintech Kaspi, o retalhista alimentar VkusVill, o retalhista retalhista fora do preço Familia, a empresa farmacêutica Solopharm, a empresa edtech Skyeng, a empresa de comunicações globais Viasat e muitas outras.

FONTE ElectroNeek Robotics, Inc.

