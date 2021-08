La plate-forme Lyfegen aide Johnson & Johnson à poursuivre sa stratégie des soins de santé fondés sur la valeur

Grâce à cette nouvelle approche des soins de santé fondés sur la valeur, Lyfegen et ses partenaires soutiennent le passage à ce qui compte le plus pour les patients : de meilleurs résultats de santé et une utilisation plus efficace des ressources financières et humaines, permettant un environnement de soins de santé post-COVID-19 durable.

Le passage à un système de santé fondé sur la valeur en Suisse et dans le monde ne peut être réalisé que grâce au soutien de technologies innovantes. La plate-forme de Lyfegen est un catalyseur essentiel de cette transition. La plate-forme numérise et automatise l'exécution d'accords de soins de santé fondés sur la valeur, ouvrant la voie à une mise à l'échelle économe en ressources de ces nouveaux accords.

« Le COVID-19 nous a montré le besoin urgent d'un système de santé plus durable. Avec la mise en œuvre d'accords de services de santé axés sur la valeur sur la plate-forme Lyfegen, nous sommes extrêmement fiers d'aider Johnson & Johnson et les hôpitaux à accélérer la transition vers des soins de santé fondés sur la valeur et à améliorer les résultats de santé des patients à moindre coût. » déclare la PDG de Lyfegen, Girisha Fernando.

Cette plate-forme de contrats de soins de santé conforme, sécurisée et protégée par un brevet automatise la collecte et l'analyse des données au niveau des patients. Les utilisateurs bénéficient d'une transparence sur les résultats de santé concrets et la performance des accords. La contribution de Lyfegen à ce partenariat est un plan de mise à l'échelle des modèles de soins de santé fondés sur la valeur dans les hôpitaux, les assurances maladie, les fabricants d'instruments médicaux et les sociétés pharmaceutiques du monde entier. Ce partenariat marque une autre étape importante pour Lyfegen, alors que l'entreprise poursuit sa croissance et a récemment entamé son prochain cycle d'investissement.

À propos de Lyfegen

Lyfegen HealthTech AG a été fondé en 2018 par Girisha Fernando, Michel Mohler et Nico Mros dans le but d'améliorer la vie de chaque patient en favorisant le passage à un système de santé fondé sur la valeur. Avec sa plate-forme logicielle en tant que service protégée par un brevet, Lyfegen permet aux hôpitaux, aux assurances maladie, aux fabricants d'instruments médicaux et aux sociétés pharmaceutiques de mettre en œuvre et de faire évoluer des accords de soins de santé fondés sur la valeur pour améliorer l'accès et les résultats de santé des patients, ainsi que pour rendre le système de santé plus abordable.

