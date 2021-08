Lyfegen-Plattform unterstützt Johnson & Johnson bei der weiteren Umsetzung einer value-based healthcare-Strategie

Mit diesem neuen, value-based healthcare-Ansatz für die Gesundheitsversorgung treiben Lyfegen und ihre Partner den Wandel zu dem an, was für die Patienten am wichtigsten ist: bessere gesundheitliche Resultate für die Patienten und eine effizientere Nutzung der finanziellen und personellen Ressourcen, um ein nachhaltiges Gesundheitsumfeld nach der COVID-19-Pandemie zu schaffen.