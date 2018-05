La plate-forme Quantor va lancer la prévente visant à la construction d'un écosystème d'investissement pour l'ère de la blockchain

Le trading algorithmique est aujourd'hui une approche efficace et automatisée pour prendre des décisions en termes d'investissement. Son efficacité se reflète parfaitement dans la confiance que placent en lui des fonds d'investissement mondiaux, qui utilisent avec succès ces méthodes dans la gestion d'actifs.

Quantor (« Quant accelerator ») est l'un des projets les plus révolutionnaires susceptibles de changer le secteur des investissements, en le rendant transparent, efficace et pratique. Quantor va réunir les développeurs talentueux d'algorithmes d'investissement (des professionnels appelés « quants »), agissant comme un accélérateur qui aide les « quants » nouveaux et expérimentés de différents pays à développer des algorithmes en leur apportant des services comme les cours en ligne, la plate-forme de tests, les données et le soutien financier.

La plate-forme va devenir un marché d'algorithmes de trading où les quants expérimentés peuvent mettre leur algorithme à la disposition des investisseurs du monde entier. Et vous pouvez utiliser ces méthodes innovantes, que vous ayez une compréhension complète dans le domaine de l'investissement quantitatif ou non.

La blockchain permettra de rendre tous les processus sur la plate-forme sûrs et transparents. L'utilisation de contrats intelligents simplifiera très nettement et automatisera les interactions entre tous les participants de l'écosystème - les développeurs et les investisseurs recevront automatiquement leur part des profits. Cette approche met en œuvre les idées d'une économie de partage qui gagne en popularité dans diverses industries.

L'utilisation d'un registre décentralisé permettra d'enregistrer toutes les données importantes de la performance des algorithmes de trading, ce qui augmentera la transparence, en ne permettant pas de manipuler les enregistrements de la performance de trading.

Les titulaires réguliers de cryptomonnaies (y compris les mineurs) ne savent souvent pas comment gérer les fonds qui sont reçus après un achat réussi. La plate-forme Quantor apporte des outils efficaces pour la gestion des actifs cryptographiques, qui ne demandent pas d'autres connaissances supplémentaires dans le développement d'algorithmes d'investissement. En d'autres termes, Quantor fournit des solutions automatisées qui ont fait leurs preuves sur le marché et sont à l'épreuve du temps pour la gestion de portefeuilles de cryptomonnaies basés sur des méthodes quantitatives.

Le jeton Quant (QNT) sera émis pour permettre de payer les services au sein de l'écosystème, ainsi que pour un certain nombre d'autres objectifs.

Dans l'optique de développer pleinement l'écosystème et de mettre en place tous les services de la plate-forme, l'équipe Quantor prévoit de vendre des jetons.

Vous en saurez plus sur le projet Quantor et sur les conditions de la vente des jetons sur notre site web :

https://tokens.quantor.co/?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=presale-launch



SOURCE Quantor