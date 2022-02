La plateforme Adjust d'analytiques en marketing mobile nomme un nouveau CEO

« Adjust doit sa position de leader mondial en analytiques grâce à la vision, la ténacité et l'enthousiasme de Paul », a déclaré Adam Foroughi, cofondateur et CEO d'AppLovin, qui a fait l'acquisition d'Adjust l'année dernière. « Bobby a rejoint Adjust dès ses débuts et s'est toujours pleinement consacré aux produits et à l'innovation. Recherchant avant tout la satisfaction des clients, qu'il place au cœur des activités d'Adjust, il est doué d'une capacité naturelle de leadership. C'est donc en toute logique qu'il s'impose à ce poste pour ouvrir la société à un nouvel horizon. »

Adjust, dont la base d'utilisateurs s'est accrue de 30 % l'année dernière, se trouve dans une position idéale pour poursuivre sa croissance sous le leadership du nouveau CEO Dussart. Avant de devenir CEO d'Adjust, Dussart occupait le post de Chief Customer Officer (CCO), où il dirigeait l'organisation des services clients dans le monde et s'assurait que les clients disposaient des outils et du support technique pour réussir durablement. Il a été parmi les premiers à rejoindre Adjust en 2014 et y a joué un rôle essentiel dans la transition de simple MMP (partenaire de mesure mobile) en véritable plateforme décisionnelle pour les marketeurs, s'imposant comme un CCO indispensable pour les clients.

« Dès le début, Bobby a apporté son aide précieuse à Adjust, grâce à son expertise unique portant à la fois sur le développement des technologies, la réussite client et le management opérationnel », a expliqué Müller. « Il perçoit parfaitement les besoins des clients, comprend pourquoi ils préfèrent Adjust à d'autres MMP et comment les produits Adjust sont conçus. Il est donc le candidat idéal pour exécuter notre vision, c'est-à-dire proposer des solutions unifiées aidant les marketeurs mobiles dans tous les aspects de leur activité. »

« Adjust rentre aujourd'hui dans une phase d'évolution passionnante. Nous allons continuer à développer des solutions innovantes pour satisfaire les nouvelles attentes des marketeurs mobiles, en apportant de la valeur ajoutée à davantage d'entreprises dans le monde, notamment en profitant de la croissance accélérée en Chine et l'Asie du Sud-Est et en consolidant notre leadership en EMEA et au Japon » a déclaré Dussart.

Dussart a rempli différentes fonctions au cours des 8 dernières années à Adjust, notamment Head of Solutions and Integrations et Vice-président du Support, s'attachant constamment à aider les clients d'Adjust et à maîtriser les produits pour mieux aider les marketeurs. Avant de rejoindre Adjust, il a occupé des postes de développement à LaCIME Research Lab et BonGo Innovations, entre autres. Dussart détient une Maîtrise en sciences, électronique et communication, obtenue auprès de la Technological University Dublin, ainsi qu'une maîtrise en télécommunications et ingénierie des réseaux auprès de l'IMT Nord Europe, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs publiques en France.

À propos d'Adjust

Adjust , plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés sur la croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes et protéger les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à travers l'intelligence intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client réactif dans le monde entier.

En 2021, Adjust a été acquis par AppLovin (Nasday : APP), une plateforme marketing leader qui propose aux développeurs des solutions intégrées pour développer efficacement leurs applications mobiles. En savoir plus sur Adjust : www.adjust.com/fr .

Informations de contact

Joshua Grandy

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1737930/Dussart.jpg

SOURCE Adjust