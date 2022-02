Plataforma de analytics de marketing mobile Adjust nomeia novo diretor executivo

Segundo Adam Foroughi, cofundador e diretor executivo da AppLovin, que adquiriu a Adjust no ano passado, "A Adjust só é a plataforma líder em analytics que é hoje graças à visão, à tenacidade e à paixão de Paul por esse mercado. Bobby começou a trabalhar na Adjust bem cedo e vem se dedicando muito ao produto e a sua inovação desde então. Ele é apaixonado por atender às necessidades dos clientes, os mantém como foco de tudo o que a Adjust faz e é um líder nato. Tudo isso faz com que ele seja a pessoa perfeita para liderar a Adjust neste próximo capítulo da história da empresa".

A Adjust cresceu sua base de clientes em 30% no último ano, o que a coloca em um local de contínuo crescimento acelerado sob a liderança de Dussart como novo diretor executivo. Recentemente, Dussart atuou como chefe de atendimento ao cliente, liderando a organização do serviço de atendimento ao cliente global da empresa, o que garante que os clientes tenham todas as ferramentas e o suporte técnico necessário para um sucesso de longo prazo. Ele entrou na Adjust, em 2014, como um dos primeiros membros da equipe e teve um papel fundamental na transição da empresa de uma MMP (Mobile Measurement Partner ou Parceiro de métrica mobile, em português) independente para se tornar a plataforma que traz poder para as decisões dos profissionais de marketing. Ao mesmo, acabou se tornando a pessoa mais buscada pelos clientes como chefe de atendimento.

Nas palavras de Müller, "Bobby tem sido um parceiro valioso e de confiança desde a formação da Adjust, com sua combinação única de conhecimento nas áreas de desenvolvimento tecnológico, customer success e gestão operacional. Ele sabe bem do que os clientes precisam, porque eles escolhem a Adjust ao invés de outras MMPs e como os produtos são construídos, fazendo com que ele esteja na posição ideal para colocar em prática nossa visão de nos tornarmos um conjunto único de soluções que trazem poder para os profissionais de marketing mobile em todos os aspectos do seu trabalho."

Para Dussart, "a Adjust está em um ponto de sua história empolgante e de evolução. Estou ansioso para esse próximo capítulo, para continuarmos a desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades atuais dos profissionais de marketing mobile, trazendo valor agregado para ainda mais negócios ao redor do mundo, o que inclui o crescimento acelerado na China e sudeste asiático e a continuação da liderança no EMEA e no Japão".

Dussart assumiu vários papeis nesses oito anos na Adjust, inclusive atuando como chefe de soluções e integrações e vice-presidente da equipe de suporte, sempre mantendo o foco em ajudar os clientes e em entender os meandros dos produtos da Adjust para garantir que eles continuem a atender às novas necessidades dos profissionais de marketing. Antes de entrar na empresa, ele ocupou cargos na área de desenvolvimento de software na LaCIME Research Lab e na BonGo Innovations, entre outras. Dussart tem o título de mestre em eletrônica e comunicação pela Technological University Dublin, além de um mestrado em telecomunicações e engenharia de redes pela IMT Nord Europe, umas das melhores faculdades públicas de engenharia da França.

