La plateforme américaine de technologie publicitaire Vibenomics arrive dans la région EMEA pour numériser les médias en magasin

Le fournisseur américain de médias en magasin recrute un expert en médias de vente au détail de la région EMEA afin de renforcer sa présence à l'échelle mondiale

INDIANAPOLIS, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vibenomics, une société de Mood Media, annonce ce jour la nomination de Brendan Carey au poste de directeur du groupe Retail Media, EMEA, marquant ainsi l'expansion stratégique de la société sur les marchés EMEA. Ce recrutement clé s'appuie sur la vaste présence de Mood Media dans la région EMEA, ce qui permet à Vibenomics de proposer ses solutions innovantes de médias en magasin à un public international plus large.

Carey tirera parti de sa vaste expérience dans les secteurs de l'ad tech et des médias de détail pour diriger l'expansion de Vibenomics dans la région EMEA ainsi que ses efforts pour reproduire son succès aux États-Unis sur les marchés clés de la région EMEA.

« Notre expansion dans la région EMEA représente un moment charnière pour Vibenomics et pour l'industrie des médias de détail dans son ensemble. Nous apportons une solution publicitaire éprouvée, basée sur des données, qui a transformé l'expérience en magasin pour les détaillants et les marques à travers les États-Unis », déclare Paul Brenner, vice-président principal, Global Retail Media and Partnerships. « Brendan a une connaissance approfondie de l'écosystème de la vente au détail dans la région EMEA, il a fait ses preuves dans le domaine de l'ad tech et sa connaissance globale des médias de vente au détail fait de lui le leader idéal pour aider les détaillants à monétiser plus efficacement leurs espaces physiques tout en fournissant aux marques un accès inégalé aux acheteurs au moment de la prise de décision. »

La plateforme Vibenomics, qui propose à la fois des capacités audio et d'écran numérique, offre un modèle de mesure unique basé sur les impressions et une intégration transparente avec les technologies du marché. Dans le cadre de sa stratégie EMEA, Vibenomics établit activement des relations stratégiques avec des acteurs clés du secteur, notamment l'Interactive Advertising Bureau (IAB) et les principales agences de médias.

« L'implantation de Vibenomics dans la région EMEA est une progression naturelle de notre vision globale », déclare Malcolm McRoberts, CEO, Mood Media. « En s'appuyant sur la vaste présence internationale de Mood Media et de la technologie de pointe de Vibenomics, nous sommes prêts à mener un changement global dans la manière dont les marques se connectent avec les consommateurs dans les environnements physiques de vente au détail et à transformer l'écosystème des médias de vente au détail sur ces marchés vitaux. »

La société est en contact avec plusieurs réseaux et agences de médias de détail de premier plan de la région EMEA en vue d'établir des partenariats commerciaux, poursuivant ainsi sa mission de numérisation des médias en magasin dans toute la région.

Pour plus d'informations sur Vibenomics et son expansion dans la région EMEA, veuillez consulter le site www.vibenomics.com.

À propos de Vibenomics

Vibenomics, une société de Mood Media, est le premier fournisseur de publicité numérique en magasin. Notre plateforme fournit un réseau unique et tout-en-un de médias de vente au détail, permettant aux détaillants de numériser leur expérience sur place et aux annonceurs d'entrer en contact avec les clients par le biais de canaux d'affichage, audio et expérientiels. Grâce à une solution clé en main unique en son genre, ce modèle offre l'ubiquité et les capacités de génération de revenus nécessaires pour conduire la prochaine itération des médias de vente au détail. Acquis par Mood Media en 2023, Vibenomics travaille aujourd'hui avec des centaines de produits de grande consommation et plus de 50 catégories endémiques et non endémiques. L'entreprise prévoit de porter le nombre de ses points de vente à plus de 500 000 dans le monde. Pour en savoir plus sur Vibenomics, visitez https://www.vibenomics.com.

Contact :

Abby Lewis

BLASTmedia pour Vibenomics

317.806.1900 x 136

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2099158/Vibenomics_Logo.jpg