Vibenomics, die US-amerikanische Ad-Tech-Plattform, kommt nach EMEA, um In-Store-Medien zu digitalisieren

US-Anbieter von In-Store-Medien stellt EMEA-Experten für Retail Media ein, um seine globale Präsenz zu erweitern

INDIANAPOLIS, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Vibenomics, ein Mood Media Unternehmen, gab heute die Ernennung von Brendan Carey zum Direktor der Gruppe für Retail Media, EMEA, bekannt, womit das Unternehmen seine strategische Expansion in die auf Europa fokussierten Märkte (EMEA) fortsetzt. Durch diese wichtige Einstellung wird die umfangreiche EMEA-Präsenz von Mood Media gestärkt, was es Vibenomics ermöglicht, seine innovativen In-Store-Medienlösungen einem breiteren internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Carey wird seine umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Ad-Tech und Retail Media nutzen, um die EMEA-Expansion von Vibenomics anzuleiten und das Unternehmens in den wichtigsten EMEA-Märkten zu dem gleichen Erfolg wie in den USA zu führen.

„Unsere Expansion nach EMEA ist ein entscheidender Moment für Vibenomics und die gesamte Retail-Media-Branche. Wir bringen eine bewährte, datengesteuerte Werbelösung mit, die das Einkaufserlebnis für Einzelhändler und Marken in den USA verändert hat", sagt Paul Brenner, leitender Vizepräsident für globale Retail Media und Partnerschaften. „Brendans tiefes Verständnis der EMEA-Einzelhandelslandschaft, seine nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich Ad-Tech und sein umfassendes Wissen über Retail Media machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um Einzelhändlern dabei zu helfen, ihre physischen Flächen effektiver zu monetarisieren und gleichzeitig Marken einen unvergleichlichen Zugang zu den Käufern am Point of Decision zu bieten."

Die Vibenomics-Plattform, die sowohl Audio- als auch digitale Bildschirmfunktionen beinhaltet, bietet ein einzigartiges, auf Eindrücken basierendes Messmodell und eine nahtlose Integration mit Marktplatztechnologien. Im Rahmen seiner EMEA-Strategie baut Vibenomics aktiv strategische Beziehungen zu wichtigen Akteuren der Branche auf, darunter das Interactive Advertising Bureau (IAB) und große Medienagenturen.

„Der Schritt von Vibenomics in die EMEA-Region ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer globalen Vision", sagte Malcolm McRoberts, Geschäftsführer von Mood Media. „Indem wir die umfangreiche internationale Präsenz von Mood Media und die innovative Technologie von Vibenomics nutzen, sind wir in der Lage, einen globalen Wandel in der Art und Weise herbeizuführen, wie Marken mit Verbrauchern in physischen Einzelhandelsumgebungen in Kontakt treten und die Retail-Media-Landschaft im Einzelhandel in diesen wichtigen Märkten verändern."

Das Unternehmen führt derzeit Gespräche mit mehreren namhaften EMEA-Retail-Media-Netzwerken und -Agenturen, um kommerzielle Partnerschaften zu etablieren und so die Digitalisierung der In-Store-Medien in der Region voranzutreiben.

Informationen zu Vibenomics

Vibenomics, ein Mood Media Unternehmen, ist der führende Anbieter von digitaler Werbung in Geschäften. Unsere Plattform bietet ein einziges, umfassendes Retail-Media-Netzwerk für den Einzelhandel, das Einzelhändlern die Möglichkeit gibt, ihre Präsenz vor Ort zu digitalisieren, und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, über Display-, Audio- und Erlebniskanäle mit Kunden in Kontakt zu treten. Durch eine einzigartige schlüsselfertige Lösung bietet dieses Modell die allgegenwärtige Präsenz und die umsatzsteigernden Möglichkeiten, die für die nächste Generation von Retail Media erforderlich sind. Vibenomics wurde 2023 von Mood Media übernommen und arbeitet heute mit Hunderten von CPGs und mehr als 50 endemischen und nicht-endemischen Kategorien zusammen. Das Unternehmen plant, seine Einzelhandelsstandorte auf mehr als 500.000 weltweit zu erweitern. Um mehr über Vibenomics zu erfahren, besuchen Sie https://www.vibenomics.com.

