La plateforme d'administration élargie eTurna™ de Turn Biotechnologies entend résoudre les problèmes d'administration et de ciblage auxquels l'industrie est confrontée

La société annonce la mise au point de nouveaux lipides ionisables et de composants stabilisants

La plateforme d'administration eTurna™ devrait améliorer la sécurité et réduire l'immunogénicité

La plateforme personnalisable peut être optimisée pour traiter une variété de cellules, de tissus et d'organes

La plateforme peut accueillir diverses voies d'administration, différentes charges, etc.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, développeur de nouveaux médicaments à base d'ARNm et de technologies habilitantes, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme d'administration eTurna™ qui devrait permettre de relever le plus grand défi des thérapies révolutionnaires : le ciblage sûr et efficace d'organes et de cellules spécifiques.

L'expansion significative permet des options de personnalisation infinies pour les charges d'acide nucléique et peut être optimisée pour d'autres charges et diverses voies d'administration afin de cibler des organes, des tissus et des cellules spécifiques.

Les lipides ionisables exclusifs utilisés dans la plateforme d'administration eTurna™ sont plus sûrs car ils sont biodégradables, non toxiques et sont éliminés plus rapidement par l'organisme, tout en offrant une capacité d'encapsulation et une charge utile plus élevées. Étant donné que la plateforme peut utiliser des composants stabilisants exempts de PEG, le système d'administration minimise ou élimine l'immunogénicité associée aux lipides de PEG actuellement utilisés dans les LNP. La taille optimisée des particules de la plateforme se traduit également par des taux de transfection plus élevés pour les thérapies qu'elle délivre.

« Notre plateforme d'administration eTurna™ offre une solution au plus grand problème auquel les développeurs thérapeutiques sont confrontés dans le monde entier : trouver le véhicule optimal pour délivrer leurs thérapies révolutionnaires précisément dans le tissu cible avec le dosage idéal - et tout cela en toute sécurité », a déclaré Anja Krammer, PDG de Turn Bio. « Il est conçu pour permettre l'administration de thérapies visant à traiter des maladies incurables en ciblant des cellules que la médecine actuelle ne peut pas atteindre. »

« Nous développons cette plateforme d'administration révolutionnaire pour amener nos thérapies en clinique, mais eTurna est également prometteur pour d'autres chercheurs qui développent d'autres traitements », a-t-elle déclaré.

Les premiers candidats médicaments de Turn Bio sont axés sur le traitement de la peau en ciblant des cellules spécifiques, notamment les fibroblastes, les cellules endothéliales et les kératinocytes. La plateforme d'administration eTurna s'est également révélée efficace pour l'administration d'ARNm dans les cellules sanguines, telles que les cellules T et les macrophages, et sa bibliothèque de formulations est prometteuse pour l'administration de thérapies à pratiquement n'importe quel organe, tissu ou cellule.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise en phase préclinique qui se consacre à la réparation des tissus au niveau cellulaire et au développement de systèmes d'administration de médicaments transformateurs. La technologie brevetée de reprogrammation ERA™ basée sur l'ARNm de la société rétablit l'expression optimale des gènes en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Cela rétablit la capacité des cellules à prévenir ou à traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus. Cela contribuera à lutter contre les maladies chroniques incurables. Sa plateforme d'administration eTurna™ utilise des formulations uniques pour délivrer avec précision des charges à des organes, des tissus et des types de cellules spécifiques.

L'entreprise achève la recherche préclinique sur des thérapies sur mesure ciblant des indications en dermatologie et en immunologie, et développe des thérapies pour l'ophtalmologie, l'ostéo-arthrite et le système musculaire. Pour plus d'informations, consultez www.turn.bio .

