La plateforme de paiements Adyen sélectionnée par Amazon Japon

La plateforme unique d'Adyen permet à Amazon.co.jp d'optimiser l'expérience de paiement

TOKYO, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme financière mondiale préférée des entreprises de premier plan, traite désormais les paiements pour Amazon Japon. Grâce à la plateforme d'Adyen, Amazon Japon optimisera davantage les données de paiement et l'expérience de paiement pour ses clients d'Amazon.co.jp.

La fonction d'acquisition directe d'Adyen et ses renseignements riches en données permettent à Amazon Japon d'offrir un processus plus fluide à ses clients, qu'ils effectuent leurs achats depuis le Japon ou l'étranger.

« Le secteur numérique du Japon a connu une croissance accélérée au cours des deux dernières années. En tirant parti de la plateforme d'Adyen, Amazon Japon offre une expérience client plus riche, et cela grâce à nos outils d'optimisation des paiements et des données », a déclaré Jonathan Epstein, directeur national du Japon pour Adyen.

« Nous nous efforçons d'offrir à nos clients la meilleure expérience d'achat possible, et l'expertise d'Adyen en matière de paiements à l'échelle mondiale correspond parfaitement à la philosophie axée sur le client d'Amazon », a déclaré Henri Tsuruta, responsable des finances pour le service des paiements de consommateurs d'Amazon Japon.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. En offrant des capacités de paiement de bout en bout, des perspectives axées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à concrétiser leurs ambitions plus rapidement. Possédant des bureaux partout dans le monde, Adyen travaille avec des entreprises comme Facebook, SHEIN, Uber, Spotify, L'Oréal, Cathay Pacific, Grab, Klook et Singapore Airlines. La collaboration avec Amazon Japon décrite dans le présent communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

*Amazon et Amazon.co.jp sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. et de ses sociétés affiliées.

