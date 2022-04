Plataforma de pagamentos da Adyen selecionada pela Amazon Japan

A plataforma exclusiva da Adyen capacita a Amazon.co.jp a otimizar a experiência de finalização da compra

TÓQUIO, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS:ADYEN), a plataforma financeira global preferida por empresas líderes, agora está processando pagamentos para a Amazon Japan. Utilizando a plataforma da Adyen, a Amazon Japan otimizará ainda mais os dados de pagamento e a experiência de finalização da compra para seus clientes da Amazon.co.jp.

A aquisição direta e os insights ricos em dados da Adyen permitem que a Amazon Japan ofereça um fluxo mais contínuo para seus clientes, sejam eles consumidores do Japão ou do exterior.

"O setor digital do Japão teve um crescimento acelerado nos últimos dois anos. O acesso à plataforma da Adyen permite que a Amazon Japan ofereça experiências mais ricas aos clientes com nossas ferramentas de otimização de pagamentos e insights de dados", disse Jonathan Epstein, diretor geral da Adyen para o Japão.

"Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de compra, e a experiência em pagamentos globais da Adyen é uma ótima combinação para a filosofia centrada no cliente da Amazon", disse Henri Tsuruta, diretor de finanças da Amazon Japan Consumer Payments.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Facebook, SHEIN, Uber, Spotify, L'Oréal, Cathay Pacific, Grab, Klook e Singapore Airlines. A cooperação com a Amazon Japan conforme descrito nesta atualização comercial, destaca o crescimento contínuo da Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

*Amazon e Amazon.co.jp são marcas registradas da Amazon.com, Inc. e de suas afiliadas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen Inc.

SOURCE Adyen Inc.