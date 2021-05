La plateforme de surveillance à distance des patients basée sur l'IA de Biobeat reçoit le marquage CE complet

La plateforme de surveillance à distance des patients permet de mesurer en continu les signes vitaux et d'identifier la détérioration de l'état des patients à l'hôpital et à domicile

PETAH TIKVA, Israël, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Biobeat, un leader mondial des solutions de télésurveillance des patients pour assurer le continuum des soins de santé, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme de surveillance des patients à distance intégralement basée sur l'intelligence artificielle a reçu le marquage CE complet.

L'autorisation englobe la surveillance précise et continue des signes vitaux des patients au moyen de patchs thoraciques et de bracelets, notamment la saturation du sang en oxygène, la fréquence respiratoire, la tension artérielle non invasive sans brassard, le rythme cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque, la tension artérielle moyenne, la pression pulsée, le débit systolique, le débit cardiaque, l'index cardiaque, la résistance vasculaire systémique et la température cutanée. Le dispositif de surveillance thoracique comprend également un électrocardiogramme à un conducteur. En outre, l'approbation comprend les solutions sans fil de Biobeat, parmi lesquelles son outil de connectivité breveté Gateway (pour l'hôpital), son application mobile (pour le domicile) et sa plateforme de gestion Web basée sur le Cloud pour les prestataires de soins de santé, qui fournissent au personnel médical une vision continue et évolutive de l'état de santé des patients et des alertes prédictives de détérioration clinique.

« Nous sommes fiers de recevoir le marquage CE pour l'ensemble des capacités de télésurveillance des patients que nos dispositifs thoraciques et à porter au poignet ainsi que nos outils de gestion des patients dotés de l'intelligence artificielle peuvent fournir », a déclaré Arik Ben Ishay, PDG de Biobeat. « Avec cette approbation, nous poursuivons notre objectif d'amélioration des soins et des résultats thérapeutiques des patients dans l'ensemble du continuum des soins de santé en Europe, qui comprend désormais le nouveau lieu de soin : le domicile. »

« Avec le besoin croissant actuel en technologies de télésurveillance précise des patients, nous sommes ravis de recevoir cette approbation et de renforcer notre statut en tant que fournisseur de premier plan de dispositifs de surveillance portatifs et de systèmes évolutifs de gestion des patients à la fois à l'hôpital et à domicile », a déclaré le DrDan J. Gelvan, président du comité consultatif de Biobeat.

Les dispositifs portatifs de surveillance des patients de Biobeat utilisent la technologie brevetée de photopléthysmographie réfléchissante non invasive pour suivre automatiquement et en continu 15 signes vitaux cardio-pulmonaires. Les solutions sans fil se connectent à un système de gestion des patients basé sur le Cloud afin de fournir au personnel médical des données et des alertes en temps réel, permettant une identification précoce de la détérioration clinique. La plateforme de gestion comprend un système automatisé et personnalisable de score d'alerte précoce intégrant des algorithmes de santé avancés basés sur l'IA qui analysent les données agrégées des patients afin d'identifier la détérioration de manière plus précise et de fournir des analyses prédictives.

Les solutions de surveillance hospitalière et de soins de longue durée de Biobeat sont actuellement utilisées dans des dizaines de centres et d'établissements médicaux à travers le monde.

À propos de Biobeat

Biobeat fournit une plateforme complète et portative de télésurveillance des patients basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour élever la norme de soins dans les environnements de soins de santé la la fois à court et à long terme. Le moniteur thoracique jetable à court terme et le moniteur de poignet à long terme de Biobeat fournissent en continu aux patients des mesures précises de 15 paramètres de santé, y compris la pression artérielle sans brassard, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation du sang en oxygène, le volume des accidents vasculaires cérébraux, le débit systolique, un électrocardiogramme à un conducteur (uniquement pour le moniteur thoracique) et bien plus encore. Les données agrégées sur la santé des patients sont consultées par le personnel médical via la plateforme sécurisée HIPAA et conforme au RGPD basée sur le Cloud de Biobeat, qui utilise un système automatisé de score d'alerte précoce (EWS) en temps réel incorporant des algorithmes avancés basés sur l'IA pour fournir des alertes sur l'état de santé des patients et la détérioration potentielle. Les dispositifs portatifs de Biobeat sont les premiers appareils à avoir été homologués par la FDA pour la surveillance non invasive de la pression artérielle reposant sur la PPG sans brassard et sont également certifiés CE. Fondée en 2016, Biobeat est basée à Petah Tikva, en Israël.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : https://www.bio-beat.com/.

