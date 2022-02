La plateforme L.E.M.O.N. permet à GWM d'accélérer son développement

L.E.M.O.N. est une plateforme technologique conçue de façon indépendante par GWM en se basant une perspective mondiale. Elle offre flexibilité, haute performance, sécurité et légèreté. Toutes ces caractéristiques permettent aux véhicules s'appuyant sur la plateforme de tirer avantage d'un rendement élevé et d'une faible consommation d'énergie.

La plateforme offre un choix de quatre solutions de groupes motopropulseurs aux utilisateurs, y compris un modèle équipé d'un moteur à combustion interne, un modèle hybride, un modèle entièrement électrique et un modèle à pile à hydrogène. Son moteur hybride essence-électricité, en particulier, est disponible dans les architectures DHT et P2/P2+P4. L'architecture DHT convient mieux aux déplacements en ville en raison de son autonomie accrue et de sa faible consommation d'énergie. Par exemple, le HAVAL H6 HEV doté de cette architecture offre un taux d'économie de carburant de 48 à 50 %, avec une autonomie entièrement électrique de 200 km.

La légèreté constitue l'un des éléments les plus importants de la plateforme L.E.M.O.N. En plus de concevoir une carrosserie entièrement en aluminium pour réduire la masse du véhicule, elle fait également appel à la solution d'anneau de porte monobloc à estampage à chaud pour réduire encore davantage la masse. Le HAVAL DARGO, qui a récemment été lancé à l'étranger, applique le modèle Tailor Rolled Blank (TRB) créé par cette plateforme. Plus important encore, un acier à haute résistance est utilisé dans la conception de plus de 75 % du véhicule. Par ailleurs, la résistance la plus élevée de l'acier estampé à chaud est supérieure à 1 900 MPa, ce qui permet de mieux répondre aux besoins des utilisateurs en matière d'escapades hors route.

En ce qui concerne la sécurité, la plateforme L.E.M.O.N. tient compte d'exigences élevées sur le plan du rendement. Dix-huit scénarios d'utilisation typiques d'utilisateurs internationaux ont été vérifiés, notamment des utilisateurs allemands conduisant sur une autoroute sans limites de vitesse et des utilisateurs du Moyen-Orient conduisant dans un environnement extrêmement chaud. La plateforme est également strictement conforme à la cote de sécurité cinq étoiles du PNCA et à la cote la plus élevée de l'IIHS en Amérique du Nord au cours de chaque processus de vérification. Par exemple, le HAVAL JOLION est équipé de la caractéristique de haute sécurité de la plateforme. Le système d'image panoramique à 360 degrés protège les conducteurs grâce à un affichage haute définition sans angles morts, aidant ainsi les utilisateurs à observer les conditions routières environnantes tout en assurant la sécurité routière globale.

À l'heure actuelle, différents modèles construits en s'appuyant sur la plateforme L.E.M.O.N. ont été lancés à l'échelle mondiale, y compris le HAVAL H6 de 3e génération, le HAVAL DARGO, le HAVAL JOLION et le ORA GOODCAT.

La plateforme L.E.M.O.N., l'une des principales plateformes de l'industrie automobile, renforce les produits de GWM et stimule progressivement le développement mondial de l'entreprise. Mu Feng, président tournant de GWM, a déclaré que la plateforme L.E.M.O.N. représentait l'élément concurrentiel clé de GWM pour la prochaine décennie, et constitue l'appui solide dont aura besoin GWM pour faire face à ses concurrents internationaux.

