Plataforma L.E.M.O.N., um acelerador do desenvolvimento da GWM

A plataforma oferece quatro soluções de transmissão para os usuários escolherem, inclusive motor a combustão interna (ICE), híbrido, elétrico puro e a células a combustível de hidrogênio. Em particular, seu híbrido gasolina-elétrico está disponível nas arquiteturas DHT e P2/P2+P4. A arquitetura DHT é mais adequada para transporte urbano em razão da quilometragem de resistência mais longa e baixo consumo de energia. Por exemplo, o HAVAL H6 HEV com essa arquitetura tem uma taxa de economia de combustível de 48 a 50%, com uma simples quilometragem de resistência elétrica de 200 quilômetros.

Leveza é uma das características mais importantes da plataforma L.E.M.O.N. Além de projetar uma carroceria toda em alumínio para reduzir o peso do veículo, ela também adota a solução de aro de porta única com gravação a quente para reduzir ainda mais o peso. O HAVAL DARGO, lançado recentemente no exterior, aplicou o Tailor Rolled Blank (TRB) criado por essa plataforma. O que é mais notável é que esse veículo utiliza aço de alta resistência, que responde por mais de 75%, e a mais alta resistência do aço estampado a quente ultrapassa 1.900 MPa, o que pode atender melhor às necessidades dos usuários em caso de diversão off-road.

Em termos de segurança, a plataforma L.E.M.O.N. também tem altos requisitos para esse desempenho. A empresa verificou 18 cenários de uso típicos dos usuários globais, como usuários alemães que dirigem em rodovias sem limite de velocidade e usuários do Oriente Médio que dirigem em um ambiente extremamente quente. Ela também se mostrou rigorosamente em conformidade com a classificação de segurança cinco estrelas da NCAP e a mais alta classificação do IIHS na América do Norte durante cada processo de verificação. Por exemplo, o HAVAL JOLION conta com o alto desempenho de segurança dessa plataforma. O sistema de imagem panorâmica 360° serve para proteger a segurança dos motoristas e pode oferecer aos usuários um monitor de alta definição sem pontos cegos, ajudando-os a verificar as condições da via ao redor do veículo e garantir a segurança total de condução.

Recentemente, foram lançados em todo o mundo os modelos construídos na plataforma L.E.M.O.N., como a 3ª geração do HAVAL H6, o HAVAL DARGO, o HAVAL JOLION e o ORA GOODCAT.

Como uma das principais plataformas do setor automotivo, a plataforma L.E.M.O.N. capacita os produtos e se torna gradualmente um acelerador do desenvolvimento global da GWM. Mu Feng, presidente rotativo da GWM, disse que a plataforma L.E.M.O.N. é a competitividade central da GWM na próxima década e também o sólido suporte para a GWM enfrentar a concorrência global.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1738050/GWM__L_E_M_O_N__Platform.mp4

FONTE GWM

