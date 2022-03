La plus grande gare routière d'Amérique latine choisit la solution Friendly™ Aedes d'Oxitec pour protéger les voyageurs contre les moustiques vecteurs de maladies

Le terminal Tietê accueille 90 000 voyageurs chaque jour, reliant São Paulo à plus de 1 000 villes dans 21 États brésiliens, ainsi qu'à des villes d'Argentine, du Chili, du Paraguay, du Pérou et de l'Uruguay.

Oxitec déploiera sa solution Friendly™ Aedes – une alternative efficace et respectueuse de l'environnement aux pesticides dans la lutte contre le moustique vecteur de la dengue, Aedes aegypti – dans le terminal de Tietê, avec effet immédiat et ce jusqu'à la fin de la saison des moustiques 2021-2022, pour reprendre les déploiements au titre de la saison 2022-2023 au terminal de Tietê et les étendre à d'autres gares routières à São Paulo et dans d'autres villes.

Aedes aegypti est un moustique invasif responsable de la transmission de maladies telles que la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune. Contrairement à certains autres moustiques, le moustique Aedes aegypti vole et pique volontiers pendant la journée, colonise les communautés urbaines et est difficile à combattre par des méthodes conventionnelles telles que la pulvérisation d'insecticides. Entre décembre 2021 et janvier 2022, l'État de São Paulo a enregistré 4 961 cas de dengue. Le chikungunya est également une préoccupation dans l'État, et une alerte a été lancée par le ministère de la Santé lorsque le nombre de personnes touchées a bondi de 281 en 2020 à 18 200 en 2021, soit une augmentation de plus de 6 000 %.

Grey Frandsen, PDG d'Oxitec, a déclaré : « Nous sommes immensément fiers de ce vote de confiance envers notre solution anti-moustiques Friendly™ de la part de l'une des entreprises brésiliennes les plus avant-gardistes, qui met en évidence la nécessité de disposer au Brésil d'alternatives aux pesticides très efficaces et écologiquement durables pour la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies. »

Natalia Verza Ferreira, directrice pays d'Oxitec au Brésil, a déclaré : « Socicam et Oxitec partagenet les mêmes valeurs et principes, car les deux entreprises privilégient les pratiques durables tout en œuvrant jour et nuit en faveur des communautés. Le déploiement de notre solution Friendly™ Aedes pour lutter contre le moustique responsable de la dengue dans une zone fortement urbanisée comme la gare de Tietê profitera à des milliers de personnes chaque jour lors de leurs déplacements entre leur travail et leur domicile, pour rendre visite à leurs amis et à leur famille ou pour partir en vacances bien méritées. Ce sera un honneur de déployer notre technologie avec l'équipe de Socicam pour protéger cet important espace public et sa communauté du dangereux moustique Aedes aegypti. »

À propos d'Oxitec

Oxitec est le principal développeur de solutions biologiques à base d'insectes pour lutter contre les parasites qui transmettent des maladies, détruisent les cultures et nuisent au bétail. Fondée en 2002 à l'Université d'Oxford, Oxitec est dirigée par une équipe passionnée composée de 15 nationalités et est soutenue par des partenaires de classe mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site Web oxitec.com .

