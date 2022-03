Maior terminal de ônibus da América Latina seleciona Friendly™ Aedes da Oxitec para proteger passageiros contra mosquitos transmissores de doenças

A Oxitec implementará sua solução Friendly™ Aedes , uma alternativa ecológica e eficaz aos pesticidas para controlar o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, em todo o Terminal Tietê, trazendo efeito imediato até o final da temporada de mosquitos de 2021-2022, com o objetivo de retomar as implementações na temporada de 2022-2023 no Terminal Tietê e expandir para outros terminais de ônibus de São Paulo e outras cidades.

O Aedes aegypti é um mosquito invasivo responsável por transmitir doenças como dengue, Zika, chikungunya e febre amarela. Ao contrário de alguns outros mosquitos, o Aedes aegypti voa e pica rapidamente durante o dia, coloniza as comunidades urbanas e é difícil de controlar usando métodos convencionais, como pulverização de inseticidas. Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o estado de São Paulo registrou 4.961 casos de dengue. A chikungunya também tem sido uma preocupação no estado, e um alerta foi emitido pela Secretaria de Saúde quando o número de afetados saltou de 281 em 2020 para 18.200 em 2021, um aumento de mais de 6.000%.

Grey Frandsen, CEO da Oxitec, disse: "Estamos imensamente orgulhosos desse voto de confiança em nossa solução de mosquitos Friendly™ por uma das empresas mais inovadoras do Brasil, que destaca a demanda no Brasil por alternativas altamente eficazes e ambientalmente sustentáveis aos pesticidas para a gestão de mosquitos transmissores de doenças."

Natalia Verza Ferreira, diretora nacional da Oxitec no Brasil, disse: "A Socicam e a Oxitec compartilham valores e princípios, uma vez que ambas as empresas priorizam práticas sustentáveis enquanto trabalham dia e noite a serviço das comunidades. Implementar nossa solução Friendly™ Aedes para controlar o mosquito da dengue em uma área altamente urbanizada como o terminal do Tietê beneficiará milhares de pessoas todos os dias enquanto se deslocam entre o trabalho e a casa, visitam amigos e familiares ou viajando para as merecidas festas de fim de ano. Será uma honra implementar nossa tecnologia com a equipe da Socicam para proteger este importante espaço público e sua comunidade contra o perigoso Aedes aegypti."

Sobre a Oxitec

A Oxitec é o desenvolvedor líder de soluções biológicas à base de insetos para o controle de pragas que transmitem doenças, destroem culturas e prejudicam a pecuária. Fundada em 2002 na Universidade de Oxford, a Oxitec é liderada por uma equipe apaixonada composta por pessoas de 15 nacionalidades e é apoiada por parceiros de classe mundial. Saiba mais em oxitec.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767969/Oxitec_bus_terminal.jpg

FONTE Oxitec Ltd

SOURCE Oxitec Ltd