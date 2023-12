La plus grande plateforme professionnelle pour rencontrer les meilleurs fabricants de meubles au Vietnam et dans la région ANASE

HO CHI MINH-VILLE, Vietnam, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 6 au 9 mars 2024, HawaExpo inaugurera son nouveau modèle de foire au SECC Ho Chi Minh Ville et deux nouveaux sites de premier choix. Dirigé par les cinq principales associations de meubles et soutenu par le gouvernement, cet événement international vise à présenter les dernières tendances de l'industrie et à mettre en place des conditions commerciales optimales pour tous les participants.

HawaExpo 2024, le plus grand salon de l'ameublement d'exportation au Vietnam, constitue une plateforme unique pour les acheteurs qui souhaitent s'implanter solidement sur le marché en pleine croissance ou rechercher une coopération. Avec trois fois plus d'exposants, de produits et d'activités que les années précédentes, HawaExpo représente une occasion unique d'entrer en contact avec des entreprises locales qualifiées et de nouveaux profils. Environ 80 % des 700 exposants sont des fabricants vietnamiens, et 50 % d'entre eux font leurs débuts sur le marché international à l'occasion de ce salon.

En plus du mobilier et de l'ameublement, des cadeaux et de l'artisanat, et des accessoires de maison, HawaExpo 2024 présente de nouveaux secteurs tels que le design d'intérieur et le mobilier contractuel, le design des articles ménagers, la technologie de pointe et les matériaux durables innovants. Cette vitrine complète permet aux acheteurs de découvrir le système de chaîne d'approvisionnement bien équilibré, d'entrer en contact avec des partenaires de distribution et d'interagir avec des entreprises de logistique, de solutions de licence et de matériel.

Des avantages exclusifs pour les acheteurs

L'événement propose également plusieurs conférences, séminaires, programmes de visites d'usines et événements de mise en réseau organisés par des associations de l'ameublement et des experts du secteur. Les visiteurs peuvent se tenir au courant des dernières tendances de l'industrie, discuter du développement durable orienté vers le marché, et s'informer sur les politiques favorables et les mises à jour des performances. HawaExpo 2024 s'engage à fournir une expérience de visite sans stress avec des services orientés vers l'acheteur. Des forfaits de voyage attrayants, comprenant des réductions sur les hôtels jusqu'à 20 %, des billets pour un dîner de gala exceptionnel, des kits spéciaux pour les acheteurs et des réductions dans les lieux touristiques locaux, sont disponibles pour les personnes qui s'inscrivent avant le 15 décembre 2023.

Pour plus de commodité, un système de navettes gratuites est prévu pour transporter les visiteurs depuis les hôtels répertoriés et les arrêts de bus spécifiques jusqu'au lieu de la foire. Un salon d'affaires privé aux normes VIP, des événements de réseautage correspondants, des séminaires liés au salon, des événements temporaires et des mini-salons créent un environnement détendu propice à des contacts fructueux.

Ne manquez pas l'occasion de participer à HawaExpo 2024, le premier salon de l'ameublement d'exportation au Vietnam. Découvrez la richesse de ce secteur, saisissez les opportunités émergentes et obtenez des résultats commerciaux plus solides sur ce marché dynamique.