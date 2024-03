LA POURSUITE D'UN AVENIR DURABLE PAR LE SECTEUR PRIVÉ : L'HISTOIRE DE LA CROISSANCE DE NOTRE ÉPOQUE

Le rapport d'impact 2023 de l'Initiative des marchés durables met en évidence la livraison, l'engagement et la croissance alors que les entreprises placent la nature, les personnes et la planète au cœur de la création de valeur mondiale

LONDON, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Démontrant le rôle important que joue le secteur privé dans la création d'une économie plus durable, l'Initiative des marchés durables a publié aujourd'hui son rapport d'impact 2023, The Growth Story of Our Time.

Le rapport souligne la croissance continue de l'organisation, ses projets et ses initiatives par le biais des groupes de travail de l'industrie et des finances, des conseils régionaux et nationaux et de l'engagement sur la scène mondiale, y compris en tant que partenaire stratégique du Forum sur le climat des affaires et de la philanthropie, le premier forum du secteur privé à être inclus dans le programme officiel de la présidence de la CdP (COP28). https://www.sustainable-markets.org/news/as-strategic-partner-for-cop28-business-and-philanthropy-climate-forum-sustainable-markets-initiative-expands-focus-on-industry-transition-with-global-leaders-to-align-industry-finance-and-country-roadmaps

Brian Moynihan, président et chef de la direction de la Bank of America et président de l'Initiative des marchés durables, a déclaré :

« Le secteur privé dispose du capital, du talent et de l'ingéniosité nécessaires pour mettre en place une infrastructure commerciale plus durable. L'Initiative des marchés durables travaille avec des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs pour aider à mettre sur le marché des technologies propres, à déployer des capitaux à l'échelle de l'innovation et à aborder la transparence. Nous avons accéléré les progrès grâce à la collaboration entre les groupes de travail, en aidant les PDG de l'Initiative des marchés durables à développer des solutions et des échelles impossibles à atteindre par une seule industrie. L'année écoulée a également montré que le secteur privé et l'Initiative des marchés durables sont des partenaires égaux avec le secteur public et les gouvernements lors de rassemblements mondiaux axés sur ces questions importantes, démontrer notre valeur en accélérant les résultats en matière de durabilité et les changements connexes aux systèmes. »

Jennifer Jordan-Saifi, PDG de l'Initiative des marchés durables, a déclaré :

« Le secteur privé est devenu l'avant-garde de la nouvelle ère - une ère où la rentabilité et le bien public mondial ne s'excluent pas mutuellement. Le discours d'aujourd'hui est celui de la diplomatie du secteur privé, du courage moral et de la détermination implacable. Dans l'ensemble des industries, des finances et des pays, nos PDG assument leur rôle de catalyseurs, ce qui entraîne un changement radical vers un avenir durable - un avenir qui place la nature, les gens et la planète au cœur de la création de valeur. »

Le rapport reflète la vision de notre fondateur, Sa Majesté le roi Charles III, qui a lancé l'Initiative des marchés durables en 2020 lorsqu'il était le prince de Galles.

Le rapport d'impact 2023 peut être consulté sur le site Web de l'Initiative des marchés durables à www.sustainable-markets.org , onglet Rapport d'impact.

Note aux rédacteurs

Principales réalisations en 2023

• Harmoniser l'industrie et les finances. L'Initiative des marchés durables accélère la transition grâce à ses 22 groupes de travail de l'industrie et des finances. En 2023, cinq nouveaux groupes de travail ont été créés, notamment : la finance mixte , la circularité , la fusion , le juridique et la technologie, les médias et les télécommunications .

• Countries in Focus. L'objectif des conseils régionaux et de pays de l'Initiative des marchés durables est d'encourager une action collective et évolutive des entreprises et des investissements à l'appui des contributions déterminées au niveau national. En 2023, l'Initiative des marchés durables a lancé son Conseil africain pour soutenir les efforts de durabilité sur le continent. Le lancement du Conseil à Nairobi, au Kenya, a eu lieu au Bureau des Nations Unies à Nairobi, en même temps que la visite d'État de Sa Majesté au Kenya en novembre 2023, et a réuni des PDG du secteur privé mondial, africain et kenyan, la société civile, aux côtés des représentants des agences des Nations Unies et de la Banque multilatérale de développement.

• Sustainability in Space. Sa Majesté le Roi Charles III a organisé une réception en juin 2023 pour lancer l' Astra Carta de l'Initiative des marchés durables, qui fournit une feuille de route pour le leadership du secteur privé en matière de durabilité dans l'espace. Comme la Terra Carta, l'œuvre du sceau Astra Carta a été conçue par Sir Jony Ive.

• Reconnaître le leadership. Les Terra Carta Seal Awards 2023 de la Sustainable Markets Initiative récompensent les entreprises mondiales qui mènent activement la charge pour créer un avenir favorable au climat et à la nature. Avec plus de 80 entreprises récompensées à ce jour, en 2023, 17 entreprises ont reçu le sceau Terra Carta . Les lauréats ont été sélectionnés par un panel d'experts mondiaux des secteurs public, privé et philanthropique.

• Concevoir pour la durabilité. Grâce à des idées à fort impact menées par les étudiants, l'Initiative des marchés durables a élargi son Terra Carta Design Lab , en partenariat avec quatre écoles de design; Dubai Institute of Design and Innovation (UAE), National Institute of Design Ahmedabad (Inde), Rhode Island School of Design (États-Unis) et le Royal College of Art (Royaume-Uni). Le Terra Carta Design Lab est en partenariat avec le Royal College of Art et a été lancé par Sa Majesté le roi Charles III, lorsqu'il était le prince de Galles, et Sir Jony Ive en 2021.

Initiative des marchés durables

Fondée par Sa Majesté le Roi Charles III en 2020, en tant que prince de Galles, l'Initiative des marchés durables est devenue l'organisation mondiale de référence du secteur privé en matière de transition. Lancé en 2021, le Terra Carta est le mandat de l'Initiative des marchés durables, qui vise à accélérer les résultats positifs pour la nature, les gens et la planète grâce à des mesures économiques concrètes. Pour en savoir plus : www.sustainable-markets.org .