La première conférence sur le développement du tourisme de Shaoyang a débuté dans le comté de Xinning

« La beauté de Shaoyang et le romantisme de Langshan »

SHAOYANG, Chine, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture de la première conférence sur le développement touristique de Shaoyang s'est tenue dans le comté de Xinning dans la soirée du 30 novembre.

Située dans le comté de Xinning, dans le sud de la province du Hunan, la zone panoramique de la montagne de Langshan couvre 108 kilomètres carrés. Au début de l'hiver, les feuilles de ginkgo jaunissent, les feuilles d'érable deviennent rouges et les oranges navel mûrissent ; c'est le meilleur moment pour visiter la montagne de Langshan.

Ayant lieu du 30 novembre au 1er décembre, l'événement se compose de quatre activités principales : la cérémonie d'ouverture, l'enquête sur les projets culturels et touristiques, l'exposition des thèmes de la conférence sur le développement du tourisme et la conférence sur la promotion du développement de l'industrie du tourisme de Shaoyang, selon le département en charge de la publicité de la ville de Shaoyang.

Avant la cérémonie d'ouverture, les participants ont visité la première exposition thématique de la conférence sur le développement du tourisme de Shaoyang. Yang Weigang, le directeur adjoint du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la province du Hunan, a annoncé le début de la conférence. Le présentateur a fait la promotion de la culture et du tourisme du comté de Xinning.

Le comté de Xinning est riche en ressources de tourisme « agro-culturel ». Il est le comté de démonstration de la standardisation du tourisme national, fait partie du top 100 national des comtés d'écotourisme et du top 10 des comtés de développement de l'industrie du tourisme de la province du Hunan. La zone panoramique du mont Langshan est un site du patrimoine naturel mondial, une zone panoramique nationale, un parc géologique national et une attraction touristique nationale de niveau 5A. L'orange navel, la principale industrie, a obtenu l'appellation géographique de la Chine et le comté est connu comme « le premier producteur d'orange navel de Chine ». Ces dernières années, Xinning a profondément encouragé le développement productif intégré de la culture, du tourisme et de l'industrie, et a obtenu des résultats fructueux.

