Se inaugura la primera Conferencia de Desarrollo del Turismo de Shaoyang en el condado de Xinning

«La belleza de Shaoyang, la romántica Langshan»

SHAOYANG, China, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/-- La ceremonia inaugural de la primera Conferencia de Desarrollo del Turismo de Shaoyang se realizó en el condado de Xinning durante la noche del 30 de noviembre.

Ubicada en el condado de Xinning, en la provincia sureña de Hunan, el área turística montañosa de Langshan abarca 108 kilómetros cuadrados. A principios del invierno, cuando las hojas de gingkgo ya están amarillas y las de arce rojas, y las naranjas navel están maduras, es el mejor momento para visitar la montaña Langshan.

La primera Conferencia de desarrollo del turismo de Shaoyang dio inicio en el condado de Xinning. (PRNewsfoto/The Publicity Department of Shaoyang City)

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, el evento abarca principalmente cuatro actividades principales que incluyen la ceremonia inaugural, investigación de proyectos de cultura y turismo, la exhibición temática de la Conferencia de Desarrollo del Turismo y la Conferencia de Promoción del Desarrollo Industrial del Turismo de Shaoyang, de acuerdo con el departamento de publicidad de la ciudad de Shaoyang.

Antes de la ceremonia inaugural, los asistentes visitaron la primera exposición temática de la Conferencia de Desarrollo del Turismo de Shaoyang. Yang Weigang, director adjunto del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Hunan, declaró inaugurada la Conferencia. El presentador promovió la cultura y el turismo del condado de Xinning.

El condado de Xinning es rico en recursos de «turismo agrocultural». Es el condado de demostración de la estandarización del turismo nacional, el condado que se ubica entre los 100 principales condados que promueven el ecoturismo y uno de los 10 principales condados en cuanto a desarrollo del turismo en la provincia de Hunan. El área turística de la montaña Langshan es un patrimonio natural mundial, un área turística nacional, un parque geológico nacional y la 5ta. atracción turística nacional. La naranja navel o naranja ombligona, la principal industria, se había adjudicado la indicación geográfica de China, y el condado es conocido como "el primer condado de la naranja navel de China". En los últimos años, Xinning ha promovido ampliamente el desarrollo integrado productivo de "cultura plus", "turismo plus" e "industria plus", y ha obtenido excelentes resultados.

