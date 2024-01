Copa de Falcoaria AlUla inaugural celebra nove dias de esportes espetaculares e prêmios com quebra de recordes

Mais de 2.000 falcões de elite, de seis das subespécies mais famosas e procuradas, participaram de várias corridas diárias, com o voo de cada ave ultrarrápida habilmente rastreado com uso de laser de última geração e sistemas de câmeras que calcularam sua velocidade em uma fração de segundo.

A Copa de Falcoaria AlUla Falcon Cup recorreu à experiência dos principais juízes da competição de falcoaria, Rajeh Al-Juhani, da Arábia Saudita, e do italiano Francesco Drico, para identificar e pontuar o desempenho individual de cada ave. As tecnologias utilizadas pelos juízes garantiram uma análise fotográfica clara dos resultados de cada corrida.

Realizado de 28 de dezembro a 5 de janeiro, o evento foi dividido em quatro categorias para atender falcoeiros da Arábia Saudita, bem como competidores internacionais. Os falcoeiros sauditas foram convidados para a primeira categoria, com 24 rodadas de corridas e premiação de US$ 2,77 milhões. As equipes de falcoaria locais e regionais que já se tinham qualificado para o prestigiado Festival de Falcoaria Rei Abdulaziz foram convidadas a participar na segunda categoria, com 48 voltas e um fundo de prêmios de US$ 7,63 milhões.

A categoria três foi aberta apenas aos falcões de primeira linha e viu as aves de rapina de elite e mais altamente treinadas competirem em seis rodadas de corridas por prêmios no valor de US$ 2,8 milhões. O evento final da Copa de Falcoaria AlUla foi o tão aguardado concurso de beleza, chamado mazayen. Uma premiação de US$ 2,72 milhões foi dividida entre os vencedores das seis rodadas da competição.

Os juízes examinaram com cuidado o bico, as garras, a envergadura, o comprimento das pernas e a circunferência do peito de cada ave para avaliar seu apelo estético geral. Um destaque da Copa de Falcoaria AlUla, o concurso de beleza mazayen 'best-in-show' ocorreu de 2 a 4 de janeiro e atraiu grande interesse de membros da comunidade internacional de falcoaria, bem como de visitantes.

Praticada há séculos, a falcoaria vem sendo uma parte essencial da vida em muitas partes do mundo. Atualmente, estas aves de rapina são treinadas sobretudo para torneios, onde os falcoeiros exibem sua habilidade com os pássaros usando técnicas tradicionais passadas de geração em geração. A Copa de Falcoaria AlUla recebeu seis raças de falcões, com aves jovens e maduras convidadas a competir.

As espécies participantes incluíram o Saker, o Peregrino, o Gyr Puro, o Gyr Cross, o Gyr Peregrino Mix e o Gyr Híbrido. Ao usar falcões criados em cativeiro, a competição deu suporte aos esforços internacionais para proteger as populações de falcões selvagens, que enfrentam uma diminuição devido à perda de habitat e à caça.

O sucesso da Copa de Falcoaria AlUla reforça a posição de AlUla como o lar internacional dos esportes patrimoniais. Como oportunidade para mostrar a identidade saudita, o evento cativou os espectadores com uma mescla de atividades tradicionais e espetáculo esportivo. O Mugharia Heritage Sports Village foi um destino vibrante, imersivo e familiar durante todo o programa de nove dias do torneio.

Durante a competição, crianças de escolas locais da comunidade AlUla conheceram a falcoaria e suas orgulhosas raízes como um esporte patrimonial muito apreciado. Os jovens se encontraram com falcoeiros campeões, ao ver suas aves de perto e imergir nas tradições e habilidades do esporte durante passeios especialmente organizados pela Mugharia Heritage Sports Village.

Ziad Al Suhaibani, Chefe de Esporte da RCU, disse: "A primeira edição da Copa de Falcoaria AlUla foi um grande sucesso. A cooperação entre a Royal Commission for AlUla e o Saudi Falcons Club ajudou a garantir que este concurso atraísse falcoeiros do mais alto calibre de todo o mundo, que se destacaram durante a dura competição por um prêmio recorde.

"Agora estabelecido como o principal destino para esportes patrimoniais, que vão desde falcoaria a competições equestres, corridas de camelo e muito mais, a AlUla continua sediando competições emocionantes com algumas das melhores equipes e praticantes de modalidades esportivas tradicionais. Estamos na expectativa de retornar a Copa de Falcoaria AlUla e coroar mais campeões que demonstraram incríveis façanhas de excelência aviária e o estreito vínculo que há entre o homem e o pássaro."

Nota aos editores:

Sempre se escreve AlUla e não Al-Ula

Sobre a Royal Commission for AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 visando preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural localizada no noroeste da Arábia Saudita. O plano a longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, visando proteger o patrimônio natural e histórico da região ao mesmo tempo em que estabelece AlUla como um local desejado para morar, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio definido no programa Vision 2030, do Reino da Arábia Saudita.

Os hashtags X oficiais da Copa de Falcoaria AlUla são #AlUlaFalconCup e كأس_العلا_للصقور#.

Siga a Royal Commission for AlUla no X para as últimas atualizações @RCU_SA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311849/RCU_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311850/RCU_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311851/RCU_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311852/RCU_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311853/RCU_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311854/RCU_6.jpg

FONTE Royal Commission for AlUla (RCU)

