La première édition de l'IN2MOTIONFEST se termine avec succès, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'industrie indonésienne de la mode modeste

JAKARTA, Indonésie, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ – Dans le cadre du Festival économique de la charia en Indonésie (ISEF) , la banque d'Indonésie (BI), le ministère des Coopératives et des PME de la République d'Indonésie et la Chambre indonésienne de la mode (IFC) ont officiellement clôturé la première édition du Festival international de la mode modeste indonésienne 2022 (IN2MOTIONFEST 2022).

The IN2MOTIONFEST welcomed more than 5,000 national and international attendees with more than 1,200 looks from 163 designers displayed.

950 professionnels ont assisté à l'ensemble de l'ISEF 2022, dont l'IN2MOTIONFEST fait partie, et ont pu réaliser des transactions économiques d'une valeur de 27 600 milliards de roupies indonésiennes pour soutenir les activités économiques et créatives de l'Indonésie. L'IN2MOTIONFEST a accueilli a lui seul plus de 5 000 participants nationaux et internationaux, et plus de 1 200 tenues élaborées par 163 créateurs y ont été exposées.

« Le développement de l'industrie de la mode modeste et l'IN2MOTIONFEST sont les résultats d'une collaboration, a déclaré Ita Rulina, directrice du département d'économie et de la finance de la charia chez BI. Les succès de cet événement ont dépassé nos attentes et généré des retombées économiques pour ceux qui contribuent à l'industrie de la mode indonésienne en pleine croissance, en particulier au niveau international. »

Les PME sont la clé de la croissance économique de l'Indonésie

L'Indonésie traverse une période sans précédent grâce aux nouvelles possibilités créées par la technologie numérique. Selon le ministère de l'investissement de la République d'Indonésie , le pays compte plus de 62 millions de petites et moyennes entreprises (PME). Parmi ces PME, 98,75 % (soit 61,5 millions) sont des microentreprises. Faire en sorte que ces petites entreprises grandissent sera essentiel au développement de l'Indonésie à l'avenir.

Avec l'élargissement de la classe moyenne indonésienne, la demande de tissus et de vêtements de haute qualité augmente également. Elle devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,23 %, pour atteindre 10,53 milliards de dollars américains d'ici 2025. Le marché mondial du vêtement, et plus particulièrement l'industrie de la mode modeste, a atteint la valeur de 3 000 milliards de dollars américains en 2021 et continue de croître à un TCAC de 5 %.

« L'IN2MOTIONFEST est l'événement le plus important de l'industrie de la mode modeste en Asie en 2022, et nous espérons qu'il deviendra le plus important au monde d'ici 2024. D'ici l'an prochain, nous prévoyons d'inviter de jeunes créateurs de mode modeste venus d'autres pays afin de promouvoir la mode modeste à travers le monde », a déclaré Fixy, adjointe aux partenariats et à la croissance du marché au ministère des coopératives et des PME de la République d'Indonésie.

L'IN2MOTIONFEST est un événement collaboratif durable dont l'objectif commun est de développer l'économie et la finance de la charia à l'échelle nationale afin de placer l'Indonésie au centre de l'industrie mondiale halal et de la mode modeste. Le ministère indonésien des coopératives et des PME, BI, IFC et ISEF, s'engagent à maintenir leur soutien à l'industrie et sont impatients d'accueillir les acteurs créatifs de l'industrie à l'IN2MOTIONFEST l'année prochaine.

À propos de l'ISEF

L'ISEF est le plus grand événement annuel d'Indonésie pour l'économie islamique, dans le cadre du Forum économique mondial de la charia. L'organisation transforme les idées en initiatives applicables afin de soutenir l'économie islamique en se concentrant sur le développement de l'économie de la charia tout en restant en harmonie avec les valeurs indonésiennes. Pour plus d'informations, retrouvez l'IN2MOTIONFEST et l'ISEF sur Instagram , YouTube , Facebook , et Twitter .

