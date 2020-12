La première et unique enclave indienne de villas prêtes à l'emploi YOO Villas n'est plus qu'à 40 minutes de vol de Mumbai en hélicoptère

YOO Villas est la première et la seule enclave de villas de marque YOO en Inde. C'est aussi le tout premier projet YOO Villas au monde, conçu par le célèbre designer Kelly Hoppen.

Kelly Hoppen est depuis un certain temps déjà le designer attitré de la jet-set britannique, ayant conçu des maisons pour des personnalités telles que Gwyneth Paltrow, Elton John, Madonna, David et Victoria Beckham et même des membres de la famille royale britannique.

Le complexe YOO Villas a été apporté en Inde par Panchshil Realty, un pionnier dans le domaine des résidences de marque.

Situé juste à côté du couloir de parcs informatiques animé de Kharadi, dans l'est de Pune, YOO Villas est une enclave cinq étoiles fermée qui comprend des villas de marque à deux étages, créées en fusionnant des sensibilités orientales et occidentales.

Disponibles en trois tailles différentes, chacune des spacieuses villas a été conçue avec le confort moderne, comme un espace où chaque détail respire un luxe parfait et une opulence somptueuse.

Offrant des options de style intérieur à couper le souffle (« Sea Breeze »et « Vintage Accents »), les YOO Villas dernier cri sont conçues avec tout le confort moderne et sont parfaitement luxueuses.

L'architecte d'intérieur de renommée mondiale Kelly Hoppen a plus de 40 ans d'expérience et est à l'avant-garde de l'industrie du design. Elle est également l'auteur de neuf livres, et une personnalité de la télévision. Elle apparaît entre autres comme investisseur dans l'émission Dragon's Den de la BBC. Elle a reçu de nombreux prix de design et a été nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 2009.

En 2020, dans le cadre de la liste d'honneur de l'anniversaire de la reine d'Angleterre, Kelly a reçu le titre de Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique pour sa « contribution exceptionnelle au Royaume-Uni en tant que femme chef d'entreprise et entrepreneure autodidacte ».

Conçues pour offrir des expériences uniques et favoriser une vie de qualité dans un cadre pittoresque au bord de la rivière, les YOO Villas sont pensées pour ceux qui ont le goût d'un style de vie exquis. C'est l'environnement idéal pour s'installer et se relaxer, inspirant et indulgent, vous pourrez y avoir la maison de vos rêves et vivre réellement pleinement votre vie. Pour écouter Kelly parler de son inspiration pour le complexe YOO Villas, veuillez cliquer ici

Nichées dans un cadre de verdure luxuriante et dotées des meilleurs équipements, les YOO Villas ont été pensées et construites pour coexister en harmonie avec la nature.

· On y trouve un parc verdoyant, le « Central Park » , qui abrite des jardins paysagers, un parc luxuriant, des ruisseaux, des plans d'eau, des aires de jeux et des espaces de détente.

· Les avenues bordées d'arbres, les trottoirs ombragés par une canopée d'arbres, les pistes de jogging et de marche, les zones de repos, les plans d'eau et la flore saisonnière, les paysages ondulants et luxuriants, tout cela vous donne un sentiment d'harmonie avec la nature.

· Aussi, le The Panchshil Club est un vaste club-house doté d'équipements, d'installations et de services de pointe.

Récemment, Fly Blade India Pvt. Ltd. a commencé à faire fonctionner des services quotidiens d'hélicoptère entre Pune et Mumbai depuis l'héliport des YOO VILLAS de Panchshil à Pune. Ce service d'hélicoptère est une solution « fly-by-seat » où les utilisateurs ne paient que le nombre de sièges requis, comme ils le feraient avec n'importe quelle compagnie aérienne commerciale. L'héliport de YOO Villas est situé au même endroit que l'enclave des villas, ainsi vous pouvez littéralement atterrir sur le pas de votre porte et marcher jusqu'à votre villa. Actuellement, ce service d'hélicoptère est la seule option de connectivité aérienne disponible entre Pune et Mumbai.

Fly Blade India propose actuellement deux services par jour de l'héliport de YOO VILLAS à Pune jusqu'à Mumbai et deux services par jour de Mumbai à l'héliport de YOO VILLAS. Les services seront assurés vers le l'hippodrome Mahalaxmi Race Course dans le sud de Mumbai et vers la banlieue de Juhu. Pour plus de détails sur les services d'hélicoptère, y compris les horaires et les services de conciergerie de voyage, veuillez contacter Fly Blade India au 1-800-102-5233 ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected] . Vous pouvez également visiter https://flyblade.in/ .

Avantage Kharadi

Le complexe immobilier YOO VILLAS est situé à proximité de Kharadi, un pôle de technologies informatiques immense accueillant un quartier d'affaires très animé où se côtoient les grands noms des entreprises informatiques et des entreprises de services basés sur les technologies informatiques.

· Kharadi dispose de 900 000 mètres carrés de bureaux opérationnels.

· Un autre espace de bureau de plus de 1 300 000 mètres carrés sera aménagé à Kharadi au cours des trois à cinq prochaines années.

· Le portefeuille de bureaux de Panchshil à Kharadi présente une surface de plus de 740 000 mètres carrés. En outre, une surface équivalente est en cours de développement (sous la responsabilité de Panchshil).

Kharadi se trouve à une dizaine de kilomètres de l'aéroport de Pune et de quartiers importants comme Kalyani Nagar, Koregaon Park, Magarpatta et Hadapsar, qui sont tous accessibles facilement. Les infrastructures sociales de Kharadi comprennent des hôpitaux, des écoles, des centres commerciaux et d'autres services dont l'installation est en cours.

Cityhub, au World Trade Center, sera le cœur battant de la vie sociale de Pune, avec de nombreux cafés, restaurants et bars, le lieu idéal pour des moments de détente pendant et après les heures de bureau.

Pour organiser une visite, veuillez nous appeler au +91 8970 007 700 ou nous envoyer un courriel à [email protected] .

Pour toute information complémentaire sur YOO Villas, veuillez cliquer ici

Les entreprises de Panchshil – Quelques informations clés

· Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty est d'environ 2 millions de mètres carrés et une surface similaire (1 800 000 mètres carrés) est en cours de développement.

· Les trois principaux secteurs d'activité de Panchshil Realty secteur résidentiel , le secteur commercial et l'hôtellerie.

· Le portefeuille commercial comprend la vente au détail et l'alimentation et les boissons, qui comprend des espaces de bureaux sur mesure, des zones économiques spéciales, des parcs informatiques, des espaces de travail intégrés, des centres commerciaux et des développements à usage mixte.

· Le portefeuille Hôtellerie de Panchshil comprend environ 1 200 chambres avec des marques de premier plan comme The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood et Double Tree By Hilton.

· Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP.

À propos de Panchshil Realty

Créée en 2002, Panchshil Realty est l'une des plus grandes marques indiennes d'immobilier de luxe. Reconnu pour son leadership et l'excellence de ses prestations dans le développement immobilier, le groupe axe son approche sur le développement planifié, la création de biens de valeur et l'offre d'une expérience de vie enrichissante par le design et l'architecture. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.panchshil.com

Pour les demandes de vente relative au complexe YOO Villas Pune, veuillez contacter +91 8970007700

Afin de signaler votre intérêt pour le programme YOO Villas, veuillez cliquer ici

Avertissements : Ce contenu concerne uniquement la Villa Type V2 (n° 285 à 290) et la Villa Type V3 (n° 109 à 117 et 122 à 151) qui ont été achevées avant le 1er mai 2017. Le contenu est purement conceptuel. Les photos et les images sont présentées uniquement à des fins représentatives. La hauteur et les illustrations proposées le sont à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications. Les superficies, les prix, la hauteur et les spécifications du contrat de vente signé entre vous et Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd.sont définitifs et exécutoires. Ce contenu ne constitue aucune forme d'offre, l'acheteur est régi par les conditions générales du contrat de vente. La réservation est soumise à la confirmation et à l'acceptation des conditions générales.

Le Club Panchshil (YOO Villas)

Le club-house mentionné dans ce document n'est pas exclusif aux résidents du projet. C'est un club-house indépendant développé par PIHPL. PIHPL se réserve le droit d'étendre l'adhésion et l'admission aux non-résidents de ce projet.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358777/Revel_Opulent_Villas_YOO.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358778/Immaculate_Touch_YOO.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358780/Sagar_Chordia_Kelly_Hoppen.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358781/Central_Park_YOO_Villas.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg

SOURCE Panchshil Realty