Primeiro e único enclave YOO Villas da Índia pronto para morar, agora distante de Mumbai a apenas 40 minutos de helicóptero

O YOO Villas é o primeiro e único enclave de vilas com a marca YOO da Índia e também o primeiro projeto YOO Villas do mundo idealizado pelo famoso designer Kelly Hoppen.

Kelly Hoppen é a designer de referência do jet set da Grã-Bretanha há algum tempo, tendo projetado casas para nomes como Gwyneth Paltrow, Elton John, Madonna, David e Victoria Beckham e até mesmo para membros da família real britânica.

O YOO Villas foi trazido para a Índia pela Panchshil Realty, uma pioneira no espaço de residências de marca.

Localizado próximo ao movimentado corredor de TI de Kharadi, no leste de Pune, o empreendimento YOO Villas é um enclave fechado cinco estrelas com vilas exclusivas com pé direito duplo e primorosamente elaboradas, criadas com a fusão das sensibilidades oriental e ocidental.

As vilas são disponibilizadas em três opções de tamanhos diferentes e cada vila espaçosa foi concebida com confortos modernos como um espaço onde cada detalhe exala luxo impecável e opulência suntuosa.

Oferecendo opções de estilo de interior de tirar o fôlego - Sea Breeze e Vintage Accents, o YOO Villas de última geração foi concebido com todos os confortos modernos e luxo impecável.

A designer de interiores mundialmente conhecida, Kelly Hoppen, tem mais de 40 anos de experiência e está na vanguarda do setor de design. Ela também é autora de nove livros e uma personalidade da TV, aparecendo como uma investidora no Dragon's Den, da BBC TV, entre outros programas. Ela recebeu vários prêmios de design e se tornou um Membro da Ordem do Império Britânico (Member of the Order of the British Empire, MBE) em 2009.

Este ano, como parte da lista de honras de aniversário de 2020 da Rainha da Inglaterra, Kelly foi premiada com um Comandante do Império Britânico (Commander of the British Empire, CBE) pela "contribuição excepcional para o Reino Unido como uma empresária empreendedora e autônoma".

Construído para oferecer experiências únicas e promover a vida por excelência em uma localização cênica à beira do rio, o YOO Villas foi projetado para aqueles que gostam de estilos de vida requintados. Este é o local inspirador e indulgente e o ambiente relaxante perfeito para ter a casa dos seus sonhos, onde você pode realmente viver a vida ao máximo. Para ouvir Kelly falar sobre a inspiração para o YOO Villas, clique aqui

Situado em meio a uma área verde exuberante e comodidades de primeira classe, o YOO Villas foi projetado e construído para coexistir em harmonia com a natureza.

Há um "Central Park" com verde exuberante, jardins paisagísticos, um parque exuberante, riachos, fontes de água, áreas de lazer e espaços tranquilos relaxantes

As avenidas arborizadas, as calçadas sombreadas por um dossel de árvores, as trilhas para corrida e caminhada, os sit-outs, os recursos aquáticos e a flora sazonal, as paisagens ondulantes exuberantes, fazem você se sentir em sintonia com a natureza.

Há também um clube amplo "The Panchshil Club" com comodidades, instalações e serviços de última geração

Recentemente, a Fly Blade India Pvt. Ltd. começou a operar serviços diários de helicóptero entre Pune e Mumbai a partir do heliporto YOO VILLAS de Panchshil, em Pune. Este serviço de helicóptero é uma solução fly-by-seat em que os usuários pagam apenas pelo número necessário de assentos, da mesma forma que fariam ao voar em qualquer companhia aérea comercial. O heliporto YOO Villas está co-localizado com o enclave da vila para que você possa literalmente pousar na sua porta e caminhar até a sua vila. Atualmente, este serviço de helicóptero é a única opção de conectividade aérea disponível entre Pune e Mumbai.

A Fly Blade India está oferecendo atualmente dois serviços por dia do heliporto YOO VILLAS, Pune a Mumbai e dois serviços diários de Mumbai ao heliporto YOO VILLAS. Os serviços vão operar até o Autódromo Mahalaxmi, no sul de Mumbai, e até o subúrbio de Juhu. Para obter mais detalhes sobre os serviços de helicóptero, incluindo horários e serviços de concierge de viagens, entre em contato com a Fly Blade India pelo telefone 1-800-102-5233 ou pelo e-mail[email protected] ou acesse https://flyblade.in/.

Vantagens de Kharadi

O YOO VILLAS está localizado muito perto de Kharadi, que é um grande centro de TI e um distrito comercial movimentado com importantes empresas de TI e ITES.

Kharadi tem 929 mil metros quadrados de espaço de escritório concluído.

1,3 milhão de metros quadrados de espaço para escritórios serão desenvolvidos em Kharadi nos próximos 3 a 5 anos.

O portfólio completo de escritórios da Panchshil em Kharadi é de 743 mil metros quadrados, com outros 743 mil metros quadrados sendo desenvolvido pela Panchshil.

Kharadi fica apenas a cerca de 10 km do Aeroporto de Pune e os bairros nobres como Kalyani Nagar, Koregaon Park, Magarpatta e Hadapsar são facilmente acessíveis. A infraestrutura urbana de Kharadi inclui hospitais, escolas, shopping centers e outras instalações que continuam em construção.

O Cityhub, no World Trade Center, é o próximo grande centro social de Pune com vários cafés, restaurantes e espaços, oferecendo oportunidades para relaxar durante e após o expediente.

Para marcar uma visita, ligue para +91 8970 007 700 ou envie-nos um e-mail para [email protected].

Para mais informações sobre o YOO Villas, clique aqui

Negócios da Panchshil – Principais destaques

O portfólio total de imóveis concluídos da Panchshil Realty é de cerca de 2,1 milhões de metros quadrados somados a 1,8 milhões de metros quadrados em construção.

Os três principais setores de negócios da Panchshil Realty são residencial, comercial e hotelaria.

O portfólio comercial inclui varejo, alimentos e bebidas com espaços para escritórios sob medida, zonas econômicas especiais, parques de TI, espaços de trabalho integrados, shopping centers e empreendimentos de uso misto.

O portfólio de hotelaria da Panchshil compreende cerca de 1200 quartos com marcas líderes como The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood e Double Tree By Hilton.

Uma parte significativa do portfólio de escritórios da Panchshil Realty é ancorada pelo fundo de capital privado Blackstone Real Estate, patrocinado e administrado pelo Blackstone Group LP.

Sobre a Panchshil Realty

Fundada em 2002, a Panchshil Realty é uma das melhores marcas de imóveis de luxo da Índia. Reconhecida pela liderança e excelência em desenvolvimento imobiliário, a abordagem do Grupo concentra-se no desenvolvimento planejado, criando ativos de valor e experiências de estilo de vida através do design e da arquitetura. Para mais informações, visite o site www.panchshil.com

Para consultas de vendas relacionadas ao YOO Villas Pune, entre em contato pelo telefone +91 8970007700

Para registrar seu interesse no YOO Villas, clique aqui.

Isenção de responsabilidade: este conteúdo diz respeito apenas à Vila Tipo V2 (nº 285 a 290) e à Vila Tipo V3 (nº 109 a 117 e 122 a 151), que foram concluídos antes de 1º de maio de 2017. O conteúdo é puramente conceitual. As fotos e imagens são apenas para fins representativos. A elevação e as imagens são sugestões e indicativos e estão sujeitas a alterações. As áreas, preços, elevação e especificações no Contrato de Venda assinado entre você e a Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd. devem ser finais e vinculativos. Este conteúdo não constitui qualquer forma de oferta; o comprador é regido pelos T&Cs do Contrato de Venda. A reserva está sujeita à confirmação e aceitação dos T&Cs.

The Panchshil Club (YOO Villas)

O clube mencionado neste material não é exclusivo para moradores do empreendimento. É um clube independente desenvolvido pela PIHPL. A PIHPL reserva-se o direito de estender a adesão e admissão a não residentes deste projeto.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1358777/Revel_Opulent_Villas_YOO.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1358778/Immaculate_Touch_YOO.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1358780/Sagar_Chordia_Kelly_Hoppen.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1358781/Central_Park_YOO_Villas.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg

FONTE Panchshil Realty

SOURCE Panchshil Realty