La Première ministre de la République de Serbie rend visite à SK bioscience afin d'établir un partenariat pour la localisation de vaccins

Ana Brnabić, Première ministre de la Serbie a visité le siège de SK bioscience.

SK bioscience a signé un protocole d'accord avec le gouvernement serbe et Frontier Biopharma pour soutenir l'environnement de fabrication de vaccins en Serbie en utilisant ses capacités de R&D, de fabrication et de commercialisation de vaccins.

SEONGNAM, Corée du Sud, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- SK bioscience, une société novatrice de vaccins et de biotechnologie engagée dans la promotion de la santé humaine, de la prévention à la guérison, a annoncé qu'Ana Brnabić, Première ministre de la République de Serbie (Serbie), a visité le siège de SK bioscience et signé un protocole d'accord avec la société pour établir un partenariat stratégique dans le développement et la fabrication de vaccins entre les deux pays.

(From Left) Jaeyong Ahn, CEO of SK bioscience, Chang won Chey, Vice Chairman of SK discovery, Ana Brnabić, Prime Minister of the Republic of Serbia, and Kiren L. Naidoo, CEO of Frontier Biopharma Ltd. pose after signing a Memorandum of Understanding at the SK bioscience headquarters on September 8th.

Ana Brnabić, Première ministre de Serbie, Nemanja Grbic, ambassadeur de Serbie en Corée du Sud, Kiren L. Naidoo, PDG de Frontier Biopharma Ltd, Jae-Woong Lee, ambassadeur de Corée en Serbie, Chang won Chey, vice-président de SK discovery, et Jaeyong Ahn, PDG de SK bioscience, ont assisté à la cérémonie de signature du protocole d'accord.

Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre serbe en Corée du Sud en 13 ans, qui remonte à 2010. En outre, il s'agit de la seule visite de l'actuelle première ministre dans une entreprise biopharmaceutique et de vaccins en Corée du Sud au cours de son séjour.

Parallèlement au protocole d'accord, SK bioscience et Frontier Biopharma ont convenu de signer un contrat dans l'année pour collaborer à la mise en place d'installations de fabrication de vaccins en Serbie, avec le soutien du gouvernement serbe.

Selon le protocole d'accord, SK bioscience utilisera ses propres capacités de R&D, de fabrication et de commercialisation de vaccins pour renforcer l'environnement de fabrication de vaccins à un niveau certifié au niveau mondial, transférer les technologies et le savoir-faire pour la préparation à la pandémie, commercialiser les produits, former les ressources humaines et soutenir la R&D en matière de vaccins en Serbie. La nouvelle plateforme approvisionnera la Serbie et d'autres marchés européens et émergents à partir d'un pôle situé en Serbie.

Le gouvernement serbe apportera un soutien administratif au projet et coopérera à la fourniture éventuelle de médicaments en Serbie. Frontier Biopharma sera en charge de l'exploitation globale du projet.

La demande de localisation de vaccins en Serbie, où la plupart des dispositifs médicaux et des médicaments sont actuellement importés d'Europe et des États-Unis, est en forte croissance.

Selon le rapport intitulé « Status of Korea-Serbia Cooperation Areas » (Situation des domaines de coopération entre la Corée et la Serbie) publié récemment par l'Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA), la Serbie recherche activement des collaborations internationales et investit dans l'industrie biopharmaceutique et médicale.

Ana Brnabić, Première ministre de Serbie, a déclaré : « Ce protocole d'accord avec SK bioscience et Frontier Biopharma est une nouvelle preuve de l'engagement de la Serbie en faveur des investissements dans les domaines BIO4 de la biomédecine, de la biotechnologie, de la bio-informatique et de la biodiversité, ainsi que de l'attrait de la Serbie pour les meilleures entreprises biopharmaceutiques mondiales. La Serbie sera heureuse et fière d'accueillir SK bioscience en tant que pôle pour la région et l'Europe. »

Kiren L. Naidoo, PDG de Frontier Biopharma, a ajouté : « En tant que société mère de Zdravlje AD, l'un des fabricants de produits pharmaceutiques les plus réputés de Serbie, nous sommes ravis de nous associer au gouvernement serbe et à SK bioscience dans le cadre de ce projet d'envergure. SK bioscience dispose d'une plateforme de développement et de fabrication de vaccins de classe mondiale qui permet d'accéder à des vaccins innovants de nouvelle génération qui préviennent et traitent des maladies potentiellement mortelles. Au cours de l'année à venir, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour établir un pôle de production qui fournira à la Serbie et aux marchés internationaux des produits de la plus haute qualité. »

Chang won Chey, vice-président de SK discovery, a indiqué : « La demande d'autosuffisance en vaccins a augmenté dans le monde en raison de la pandémie. Cette collaboration témoigne de la capacité de SK bioscience à contribuer à la santé mondiale. En plus de renforcer l'industrie serbe des vaccins, nous continuerons à promouvoir la santé publique dans le monde. »

À propos de SK bioscience

SK bioscience est une société innovante de vaccins et de biotechnologie engagée dans le développement et la fabrication de vaccins afin de permettre un accès plus équitable aux vaccins dans le monde. En s'appuyant sur des technologies de pointe, SK bioscience se consacre à la promotion de la santé humaine, de la prévention à la guérison, aux quatre coins du globe. Avec la coopération des gouvernements nationaux et internationaux, des agences de réglementation, des prestataires de soins de santé, des médecins et des experts médicaux, tous les collaborateurs de SK s'engagent avec passion à fournir des vaccins de haute qualité à ceux qui en ont besoin et de meilleures solutions en matière de santé publique.

À propos de Frontier Biopharma et Zdravlje AD

Frontier Biopharma, qui a été créée en 1953, est la société mère de Zdravlje AD, l'un des fabricants de produits pharmaceutiques les plus réputés de Serbie. La société approvisionne une quarantaine de marchés dans le monde (dont l'UE, le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique, l'Afrique du Sud et l'Amérique latine) en produits pharmaceutiques de classe mondiale à partir de ses installations de Leskovac, en Serbie, approuvées par les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'UE.

