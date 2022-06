La première université d'arts libéraux de Chine cofonde l'Alliance Pacifique

ZHUHAI, Chine, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- La première université moderne d'arts libéraux de Chine, le United International College (UIC) de l'Université normale de Pékin et de l'Université baptiste de Hong Kong, a lancé l'Alliance Pacifique des collèges d'arts libéraux (PALAC) avec huit autres universités d'arts libéraux.

S'attaquant aux problèmes mondiaux en matière d'éducation et de changement climatique, la PALAC met en réseau des institutions partageant les mêmes idées et œuvrant pour l'échange d'arts libéraux et l'octroi de bourses au profit des étudiants et de la région.

Parmi les institutions fondatrices figurent également l'Université Soka d'Amérique, le Pomona College, l'Université de Puget Sound (États-Unis), l'Université Quest (Canada) et l'Université Fulbright (Vietnam).

La PALAC stimule les initiatives de programmation conjointe et la coopération multilatérale en matière de pédagogie innovante par le biais d'une série de groupes de travail.

Les groupes se concentrent sur le développement des arts libéraux et les questions mondiales, en menant des recherches en collaboration sur le changement climatique.

Ils discutent également des échanges entre professeurs et administrateurs et du partage de la propriété intellectuelle ainsi que des ressources numériques.

Cette nouvelle alliance a tenu sa première conférence annuelle sur les arts libéraux mondiaux entre les 3 et 4 juin 2022.

En tant que l'un des membres fondateurs, l'UIC abrite une faculté diversifiée provenant de plus de 30 pays et régions, avec l'anglais comme langue d'enseignement.

Situé dans la ville de Zhuhai, dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, l'UIC articule sa perspective orientée vers la personne dans son entier sur les arts libéraux internationaux, en puisant dans les ressources culturelles traditionnelles chinoises et occidentales.

Parmi la classe 2021 de l'UIC qui a confirmé son classement, 82 % ont choisi de poursuivre leurs études à l'étranger ; et parmi ces diplômés de troisième cycle, 81 % ont été admis dans les 100 meilleures universités du monde selon QS.

Bae Geuna, une étudiante en marketing originaire de Corée, a suivi des cours de chinois sur trois semestres et a passé les deux dernières fêtes du Nouvel An chinois avec des amis locaux.

Elle a révélé que l'UIC l'avait aidée à comprendre la Chine dans une perspective mondiale. Certains de ses camarades de classe ont suivi des cours culturels tels que le tir à l'arc chinois et le guqin.

L'environnement multiculturel a également profité à Xia Qing, diplômée de l'UIC qui poursuit un doctorat à l'université d'Oxford grâce à une bourse complète.

Mme Xia a reconnu le mentorat étroit entre enseignants et étudiants sur le campus intellectuellement stimulant de l'UIC, un avantage typique des arts libéraux qui a guidé sa future carrière.

L'adhésion à la PALAC est conforme à l'engagement de l'UIC de faire progresser l'internationalisation de l'enseignement supérieur chinois, qui est l'une de ses valeurs fondamentales depuis sa création en 2005.

En outre, l'UIC a largement établi des partenariats avec des universités d'élite, notamment l'université d'Édimbourg, l'université de Californie, Berkeley Extension, l'université de Séoul et l'université de technologie de Sydney, ce qui couvre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Océanie.

