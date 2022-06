Universidade de artes liberais pioneira da China cofinancia a Aliança do Pacífico

ZHUHAI, China, 16 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A primeira universidade moderna de artes liberais da China, a Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College (UIC), iniciou a Aliança do Pacífico de Universidades de Artes Liberais (PALAC) com outras oito universidades de artes liberais.

A PALAC, que aborda os problemas da educação e das mudanças climáticas globais, faz parceria com instituições com ideias afins que trabalham para o intercâmbio de artes liberais e bolsas de estudo em benefício dos estudantes e da região.

Entre as instituições fundadoras também estão incluídas a Soka University of America, o Pomona College, a University of Puget Sound (EUA), a Quest University (Canadá) e a Fulbright University (Vietnã).

A PALAC estimula as iniciativas de programação conjunta e a cooperação multilateral em matéria de pedagogia inovadora por meio de uma série de grupos de trabalho.

Os grupos se concentram no desenvolvimento das artes liberais e em questões de âmbito mundial, realizando pesquisas colaborativas sobre as mudanças climáticas.

Também discutem os intercâmbios de professores e administradores e a propriedade intelectual compartilhada, bem como os recursos digitais.

Esta nova Aliança realizou sua primeira Conferência Global de Artes Liberais anual entre os dias 3 e 4 de junho de 2022.

Como um dos membros fundadores, a UIC abriga um corpo docente diversificado de mais de 30 países e regiões com o inglês como o meio de instrução.

Situada na cidade de Zhuhai, na área da baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, a UIC articula sua perspectiva de artes liberais internacionais orientada para as pessoas, aproveitando os recursos culturais tradicionais chineses e ocidentais.

Entre os participantes da classe de 2021 da UIC que confirmaram sua matrícula, 82% escolheram estudos adicionais no exterior; e entre esses pós-graduados, 81% foram admitidos nas 100 principais universidades do mundo segundo o QS.

Bae Geuna, estudante de marketing da Coreia, fez cursos de língua chinesa durante três semestres e passou as últimas férias do Ano Novo chinês com amigos locais.

Ela revelou que a UIC a ajudou a entender a China com uma perspectiva global. Alguns de seus companheiros participaram de cursos culturais, como o de tiro com arco chinês e guqin.

O ambiente multicultural também beneficiou Xia Qing, uma graduada da UIC que está cursando um doutorado na Universidade de Oxford com uma bolsa integral.

Xia reconheceu a estreita relação entre professores e alunos no campus intelectualmente estimulante da UIC, uma vantagem típica das artes liberais que orienta sua futura carreira.

A adesão à PALAC responde ao compromisso da UIC de promover a internacionalização do ensino superior chinês, que tem sido um de seus valores fundamentais desde sua criação em 2005.

Além disso, a UIC estabeleceu numerosas parcerias com universidades de elite, como a University of Edinburgh, a University of California, a Berkeley Extension, a University of Seul e a University of Technology Sydney, que abrangem Europa, América do Norte, Ásia e Oceania.

FONTE UIC

