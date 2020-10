La présence d'Arena Pharmaceuticals à la Semaine européenne de gastroentérologie renforce l'engagement continu envers l'ensemble des maladies gastro-intestinales

- Nouvelles données issues de l'essai OASIS de phase 2 et de son extension menée en ouvert pour l'étrasimod en cas de colite ulcéreuse

- Symposium parrainé par Arena : Opening the Door to Emerging Investigational Treatments in Ulcerative Colitis: What Awaits Us?

SAN DIEGO, 10 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) présentera les nouvelles données issues de l'essai OASIS de phase 2 et de son extension menée en ouvert pour son candidat-médicament expérimental, l'étrasimod, modulateur des récepteurs de la sphingosine 1-phosphate (S1P), de nouvelle génération, hautement sélectif, à administrer par voie orale une fois par jour chez les patients présentant une colite ulcéreuse modérément à sévèrement active (CU) à la 26e Semaine annuelle de gastroentérologie européenne (UEG). Arena présentera également des données précliniques pour l'olorinab, un agoniste complet, à action périphérique, hautement sélectif, du récepteur cannabinoïde 2 (CB 2 ), en développement pour la prise en charge de la douleur viscérale dans les maladies gastro-intestinales (GI). La Semaine de l'UEG se tiendra en mode virtuel du 11 au 13 octobre 2020.

Informations relatives au symposium parrainé par Arena :

Titre : Opening the Door to Emerging Investigational Treatments in Ulcerative Colitis: What Awaits Us?

Public visé : Ce symposium est conçu pour les professionnels de la santé non américains et n'est pas affilié à l'UEGW

Conférenciers : William Sandborn, MD (président), professeur Silvio Danese, Remo Panaccione, MD, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (FRCPC)

Jour/heure : Lundi 12 octobre à 17 h 30 HEC

Informations sur la présentation :

Titre : Early and Durable Symptom Control in Patients with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis Treated with Etrasimod in the Randomised, Double Blind, Placebo Controlled, Phase 2 OASIS Trial and Open Label Extension

Jour/heure : Mardi 13 octobre 2020, de 15 h 00 à 16 h 00 (HEC)

ePoster : P0481

Titre : Expression of Cannabinoid Receptors and the Effect of Olorinab, a Peripherally Acting, Highly Selective, Full Agonist of the Cannabinoid Receptor 2, on Visceral Hypersensitivity in Rodent Models of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Disease

Jour/heure : Dimanche 11 octobre 2020, 18 h 00 à 19 h 00 (HEC)

Présentation orale : OP058

Titre : The Incremental Increasing Rate of Thromboembolic Events in Patients with Inflammatory Bowel Disease Compared to Patients Without Autoimmune Disorder

Événement : Exposition virtuelle d'affiches

ePoster : P0377

À propos d'étrasimod

L'étrasimod (APD334) est un modulateur des récepteurs de la sphingosine 1-phosphate (S1P) hautement sélectif. Il est administré par voie orale. Découvert par Arena, il a été conçu pour fournir une modulation cellulaire systémique et locale en ciblant les sous-types 1, 4 et 5 des récepteurs de la S1P. L'étrasimod a un potentiel thérapeutique dans les maladies immunitaires et inflammatoires telles que la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn et la dermatite atopique. Il a été démontré que les récepteurs de la S1P sont impliqués dans la modulation de plusieurs réponses biologiques, notamment le trafic de lymphocytes entre les ganglions lymphatiques et le sang périphérique. En isolant les sous-populations de lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, les cellules immunitaires disponibles dans le sang circulant et susceptibles d'endommager les tissus seront moins nombreuses.

À propos de l'olorinab

L'olorinab (APD371) est un agoniste complet hautement sélectif du récepteur cannabinoïde de type 2 (CB 2 ), à action périphérique. Il est administré par voie orale. L'olorinab est un médicament expérimental découvert en interne. Arena l'étudie en vue de le développer dans plusieurs indications, la priorité portant sur la prise en charge de la douleur viscérale associée aux maladies gastro-intestinales. Ce composé, par sa sélectivité pour le CB 2 par rapport au récepteur cannabinoïde de type 1 (CB 1 ), a été conçu pour soulager la douleur tout en minimisant le risque d'effets indésirables psychoactifs.

L'étrasimod et l'olorinab sont des composés expérimentaux qui ne sont approuvés pour aucune utilisation dans aucun pays.

À propos d'Arena Pharmaceuticals

ARENA Pharmaceuticals est une équipe ayant un objectif unique : fournir nos médicaments importants aux patients.

Dans un marché mondial en mutation constante, nous travaillons chaque jour avec un sentiment d'urgence pour comprendre les besoins de toutes nos parties prenantes, identifier des idées audacieuses, parfois perturbantes, pour acheminer nos médicaments aux patients, et travailler sans relâche jusqu'à ce que notre objectif soit atteint.

ARENA - Care More. Act Differently.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations prospectives incluent des déclarations sur la participation d'Arena à la Semaine de l'UEG, notamment son symposium et des présentations de données, l'opportunité, le développement et le potentiel d'étrasimod et d'olorinab, ainsi que les objectifs, les travaux, les connaissances et les idées d'Arena, ainsi que la mise en œuvre des opérations par Arena. Pour ces déclarations, Arena réclame la protection du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes d'Arena. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences considérables entre les résultats réels et les énoncés prospectifs comprennent ceux divulgués dans les documents déposés par Arena auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission). Ces déclarations prospectives représentent le jugement d'Arena au moment de cette publication. Arena décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige.

