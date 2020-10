- La presencia de Arena Pharmaceuticals en la European Gastroenterology Week fortalece el compromiso en marcha para la comunidad de enfermedad gastrointestinal

- Los nuevos datos del ensayo en Fase 2 OASIS y su ampliación de etiqueta abierta para etrasimod en colitis ulcerosa

- Simposio patracinado por Arena: Opening the Door to Emerging Investigational Treatments in Ulcerative Colitis: What Awaits Us?

SAN DIEGO, 10 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) va a presentar nuevos datos de un ensayo en Fase 2 OASIS y su ampliación de etiqueta abierta para el fármaco candidato investigacional etrasimod, un modulador receptor de próxima generación de una sola toma diaria oral y ampliamente selectivo de esfingosina 1-fosfato (S1P) en pacientes con colitis ulcerosa (UC) entre moderada y severa durante la celebración de la 26th Annual United European Gastroenterology (UEG) Week. Arena presentará además los datos preclínicos para olorinab, un agonista completo altamente selectivo y con actuación periférica del receptor cannabinoide 2 (CB 2 ), en el desarrollo del tratamiento del dolor visceral en enfermedades gastrointestinales (GI). La UEG Week se celebra de forma virtual entre el 11 y el 13 de octubre de 2020.

Detalles del simposio patrocinado por Arena:

Título: Opening the Door to Emerging Investigational Treatments in Ulcerative Colitis: What Awaits Us?

Audiencia buscada: Este simposio se ha diseñado para los profesionales del cuidado de la salud que no son de Estados Unidos, y no está afiliado con la UEGW

Ponentes: William Sandborn, MD (presidente), profesor Silvio Danese, Remo Panaccione, MD, FRCPC

Día/hora: Lunes 12 de octubre a las 17:30 CET

Detalles de la presentación:

Título: Early and Durable Symptom Control in Patients with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis Treated with Etrasimod in the Randomised, Double Blind, Placebo Controlled, Phase 2 OASIS Trial and Open Label Extension

Día/hora: Martes 13 de octubre de 2020, horario 15:00-16:00 CET

ePoster: P0481

Título: Expression of Cannabinoid Receptors and the Effect of Olorinab, a Peripherally Acting, Highly Selective, Full Agonist of the Cannabinoid Receptor 2, on Visceral Hypersensitivity in Rodent Models of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Disease

Día/hora: Domingo 11 de octubre de 2020, horario 18:00-19:00 CET

Presentación oral: OP058

Título: The Incremental Increasing Rate of Thromboembolic Events in Patients with Inflammatory Bowel Disease Compared to Patients Without Autoimmune Disorder

Evento: Exhibición de poster virtual

ePoster: P0377

Acerca de Etrasimod

Etrasimod (APD334) es un modulador de la siguiente generación, oral y selectivo del receptor de la esfingosina 1 fosfato (S1P) que descubrió Arena, y que se ha diseñado para ofrecer modulación sistemática de las células locales al focalizarse de manera selectiva los subtipos 1, 4 y 5 de receptor S1P que pueden conducir a un mejorado perfil de eficacia y seguridad. Etrasimod tiene potencial terapéutico sistémico y local para el tratamiento de enfermedades inmunes e inflamatorias tales como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y dermatitis atópica. Los receptores S1P han demostrado estar implicados en la modulación de varias respuestas biológicas, incluyendo el tráfico de linfocitos de los nodos linfáticos para la sangre periférica. Al aislar las subpoblaciones de los linfocitos en los nodos linfáticos, hay menos células inmunes en los nodos linfáticos disponibles en la sangre circulante para tener efecto en los tejidos dañados.

Acerca de Olorinab

Olorinab (APD371) es un agonista oral de receptor cannabinoide tipo 2 (CB 2 ) altamente selectivo, oral, de acción periférica. Olorinab es un candidato de fármaco investigacional descubierto de forma interna que Arena está explorando para el desarrollo de varias indicaciones, con un objetivo inicial en el dolor visceral en enfermedades gastrointestinales. Este compuesto, por medio de su capacidad selectiva para CB 2 , frente al receptor cannabinoide tipo 1 (CB 1 ), se ha diseñado para proporcionar un alivio del dolor al tiempo que minimiza el riesgo de efectos adversos psicoactivos.

Etrasimod y olorinab son compuestos investigados que no han recibido aprobación para ningún uso en ningún país.

Acerca de Arena Pharmaceuticals

ARENA Pharmaceuticals es un equipo con un propósito singular: ofrecer nuestros importantes medicamentos a los pacientes.

En un mercado global en rápido cambio, trabajamos con un sentido de urgencia cada día para conocer las necesidades de nuestras partes implicadas, identificar ideas audaces, a veces disruptivas para llevar nuestros medicamentos a los pacientes y actuar incansablemente hasta conseguirlo.

ARENA - Care More. Act Differently.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones del presente comunicado de prensa son declaraciones de futuro que implican varios riesgos e incertidumbres. Such forward-looking statements include statements about Arena's participation in UEG Week, including its symposium, and data presentations; the opportunity, development and potential of etrasimod and olorinab; and Arena's purpose, work, understanding, ideas, and execution. En relación con dichas declaraciones, Arena reclama la protección de la Ley de Reforma de Litigios Privados y Valores de 1995. Los eventos y resultados pueden diferir sustancialmente de las expectativas de Arena. Factores que podrían hacer que los resultados difieran de las declaraciones de futuro incluyen las declaraciones de futuro que hay en los documentos de Arena incluidos en la Bolsa de Valores. Dichas declaraciones de futuro representan la opinión de Arena en el momento de publicación del presente comunicado de prensa. Arena renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar dichas declaraciones de futuro, excepto cuando así lo exija la ley correspondiente.

