La présidence de la COP28 et la Commission européenne conviennent de travailler ensemble à une transition énergétique juste et à des actions concrètes qui ne laissent personne de côté

ABOU DHABI, EAU, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le vice-président exécutif Frans Timmermans et le haut représentant/vice-président Josep Borrell ont rencontré le président désigné de la COP28, Dr. Sultan Al-Jaber, pour discuter des préparatifs de la COP28 (conférence sur le climat de la CCNUCC de 2023), qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre. Dr. Sultan a été rejoint par S.E. Lana Nusseibeh, ministre adjointe aux Affaires politiques et récemment nommée représentante du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis auprès de l'Union européenne.

Les parties ont réaffirmé aujourd'hui leur engagement à travailler ensemble pour que la conférence de la CCNUCC de cette année soit la plus ambitieuse possible et se sont mis d'accord sur l'importance de plusieurs éléments critiques qui pourraient constituer le fondement d'un bilan ambitieux de la COP28 :

· toutes les parties ont été exhortées à aligner leurs efforts nationaux sur l'engagement commun d'atteindre les objectifs à long terme de l'Accord de Paris, notamment en poursuivant les efforts visant à maintenir l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, conformément aux engagements pris lors de la COP26 à Glasgow et de la COP27 à Charm el-Cheikh et aux conclusions des dernières données scientifiques du GIEC ;

· les parties doivent veiller à ce que l'achèvement du premier bilan mondial de l'Accord de Paris éclaire l'action climatique à venir afin de définir des voies pour la réduction des émissions, le renforcement de la résilience et les flux financiers qui soient alignés sur nos objectifs de neutralité climatique et de développement résilient face aux changements climatiques et à faibles émissions ;

· les parties doivent avancer vers une transition énergétique juste qui inclut notamment une augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables, ainsi que des politiques et des investissements pour passer à des systèmes énergétiques qui n'utilisent pas de combustibles fossiles, tout en garantissant l'accessibilité, l'abordabilité et la sécurité de l'énergie ;

· des progrès significatifs doivent être accomplis en ce qui concerne les mesures d'adaptation renforcées qui permettent de développer la résilience et de réduire la vulnérabilité, avec un résultat solide sur l'objectif mondial d'adaptation lors de la COP28 ;

· opérationnalisation des modalités de financement et des fonds pour faire face aux pertes et dommages et répondre aux besoins des plus personnes les vulnérables, en garantissant la disponibilité, l'adéquation et la prévisibilité des sources et des solutions ;

· soutient à l'implémentation en intégralité du plan de mise en œuvre de 100 milliards de dollars américains afin que l'objectif puisse être atteint en 2023, reconnaissance de l'action forte de l'UE et de son rôle, avec ses États membres et la Banque européenne d'investissement, en tant que principal contributeur à cet objectif, et de la mobilisation importante des autres membres du G7, essentiels pour atteindre l'objectif ;

· les parties doivent veiller à ce que tous les pays conservent des objectifs ambitieux en ce qui concerne le soutien à l'action climatique, en particulier dans les pays vulnérables, notamment en doublant le financement de l'adaptation par rapport aux niveaux de 2019 dès que possible, et d'ici à 2025 comme promis lors de la COP26, et en respectant les engagements pris dans le cadre des mécanismes existants, tels que le Fonds vert pour le climat ;

· les deux organisations s'efforceront également de jeter les bases pour une plus grande mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, toutes sources confondues, afin de répondre aux besoins des pays en développement qui s'engagent dans la transition énergétique.

La présidence de la COP28 et la Commission européenne ont convenu de travailler ensemble dans de nombreux domaines pour favoriser une transition énergétique juste et proposer des actions concrètes qui ne laissent personne de côté. Dans la perspective du réchauffement de 1,5 degré, les organisations s'efforceront d'obtenir un soutien maximal des parties à la COP28 en ce qui concerne les objectifs mondiaux pour 2030 visant à tripler les énergies renouvelables et à doubler l'efficacité énergétique, ainsi qu'à promouvoir le doublement de l'hydrogène propre en débloquant le commerce transfrontalier mondial. Ces objectifs soutiendraient la transition vers des systèmes énergétiques n'utilisant pas de combustibles fossiles. En outre, elles sont impatientes de faire progresser les réformes des institutions financières internationales (IFI) existantes et d'identifier des mécanismes innovants qui accéléreront l'action climatique et débloqueront les flux de financement privé vers les marchés émergents et les économies en développement (EMDE).

La Commission a également exprimé son soutien à l'initiative de la future présidence de la COP28 d'organiser la toute première journée de la santé et la première réunion ministérielle climat-santé.

La Commission européenne et la future présidence de la COP28 ont l'intention de maintenir une étroite coordination au niveau politique et technique dans les mois à venir, en collaborant à un certain nombre d'événements, en vue de parvenir à un bilan très ambitieux à Dubaï. Elles ont souligné l'importance des prochains sommets politiques pour atteindre cet objectif. Il s'agit notamment du sommet pour un nouveau pacte mondial de financement, les 22 et 23 juin, de la réunion ministérielle sur l'action climatique, les 13 et 14 juillet, de la réunion des ministres de l'Énergie du G20, le 22 juillet, de la réunion des ministres de l'Environnement et du Développement durable du G20, le 28 juillet, du sommet des dirigeants du G20, les 9 et 10 septembre, du sommet du Secrétaire général des Nations unies sur le climat, le 20 septembre, du sommet international de l'AIE sur le climat et l'énergie, le 2 octobre, et de nombreux forums politiques régionaux dans le monde entier.

Notes à l'attention des rédacteurs :

COP28 aux Émirats arabes unis :

· La COP28 aux EAU aura lieu à Expo City Dubai du 30 novembre au 12 décembre 2023. La conférence devrait réunir plus de 70 000 participants, y compris des chefs d'État, des représentants de gouvernements, des dirigeants d'entreprises internationales, des représentants du secteur privé, des universitaires, des experts, des jeunes et des acteurs non étatiques.

· Comme l'exige l'Accord de Paris sur le climat, la COP28 aux EAU présentera le tout premier bilan mondial – une évaluation complète des progrès réalisés par rapport aux objectifs climatiques.

· Les EAU dirigeront un processus permettant à toutes les parties de s'entendre sur une feuille de route claire pour accélérer les progrès vers une transition énergétique mondiale pragmatique et une approche visant à ne laisser personne de côté pour une action climatique inclusive.

