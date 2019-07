La primera ICO de RENBDO, aprobada para fondos no reembolsables de la UE

LONDRES, 22 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- RENBDO.io se complace en anunciar que la primera campaña de ICO realizada para su proyecto de energía renovable RENBDO fue aprobada para fondos de la UE. RENBDO es un emprendimiento ecológico de Eco Smart Energies Ltd. cuyo objetivo es construir un parque eólico con cincuenta y dos turbinas para generar energía eólica. Antes de aprobar su ICO, la Unión Europea cubrirá el 70% de los fondos necesarios para el proyecto a través de fondos no reembolsables para energía renovable.

RENBDO o Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization (Red de Energía Renovable Basada en una Organización Descentralizada) hace poco comenzó su campaña pre ICO. El objetivo de esta campaña es recaudar el 30% restante de los fondos requeridos. RENBDO desarrolló un ecosistema descentralizado en torno a su token de energía renovable o RET (Renewable Energy Token). A diferencia de los proyectos que ofrecen tokens inutilizables a los inversores, RENBDO creó un ecosistema lucrativo genuino para los inversores porque ser titular de un RET equivale a tener un activo en la empresa. Y lo más importante, el 90% de las utilidades generadas por este proyecto se distribuirá entre los titulares de los tokens.

Para garantizar mejores oportunidades para los inversores, RENBDO ha tokenizado el proyecto. Según su participación, todos los titulares de RET recibirán un monto específico de los beneficios. Con base en la aprobación para fondos de la UE, el precio actual de cada RET es de $0,495. Cualquier persona puede comprar RET ahora participando en la campaña de ICO de RENBDO. Eco Smart Energies Ltd minimizó la probabilidad de fraude eliminando por completo a los intermediarios. Cabe destacar que los inversores también tendrán poder de decisión en los temas relacionados con las operaciones de RENBDO.

"Es un verdadero placer y un gran orgullo informar que la campaña de ICO de RENBDO fue aprobada para fondos de la UE. Agradecemos el patrocinio de la UE y no tengo ninguna duda de que su respaldo nos llevará lejos", expresó Marc Robert Biggins, director ejecutivo de Eco Smart Energies Ltd. "También creemos que es una gran noticia no solo para RENBDO, sino también para toda la comunidad de criptomonedas del mundo. El apoyo activo de entidades monetarias y comerciales tradicionales como la UE puede ser muy beneficioso para la adopción a gran escala de las criptomonedas".

La campaña de ICO de RENBDO seguirá vigente por cuarenta y cinco días, lo que permitirá a los inversores comprar RET con Ethereum, Bitcoin y Litecoin. La cantidad total de monedas disponibles para la venta es de 80.000.000 y el tope máximo de la campaña es de 39.600.000.

Para registrarse para la campaña de ICO de RENBDO, visite https://www.renbdo.io/.

Acerca de RENBDO: RENBDO o Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization (Red de Energía Renovable Basada en una Organización Descentralizada) es una empresa emergente de criptomonedas cuyo propósito es crear parques eólicos para generar energía renovable. El objetivo principal de este proyecto es recaudar los fondos suficientes para la instalación de hasta 52 turbinas eólicas mediante una Oferta Inicial de Moneda (ICO). Este proyecto es obra de Eco Smart Energies Ltd, una organización fundada en 2015 por un grupo de especialistas del sector. Antes del lanzamiento de la plataforma RENBDO, se desempeñaban en la producción y distribución de electricidad.

